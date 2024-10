Confirman a Andrés Guardado con el Tri; Jugará ante Estados Unidos

Este día definirán quien estará en la portería, ya sea Guillermo Ochoa o Luis Malagón, dijo el director técnico Javier Aguirre

Agencias

El director técnico de la Selección Mexicana de Futbol, Javier “El Vasco” Aguirre, confirmó que Andrés Guardado jugará como titular en el enfrentamiento ante Estados Unidos, en el estadio Akron.

En rueda de prensa, adelantó a algunos de los jugadores que presentará en su once inicial, entre ellos el ´Principito’, además de César Montes y Johan Vásquez arrancarán de inicio en el juego a desarrollarse en Zapopan, Jalisco.

Asimismo, apuntó que será hasta este martes cuando se conocerá si Guillermo Ochoa o Luis Malagón defenderán la cabaña tricolor.

Respecto a la presencia de Guardado, Aguirre indicó que a sus jugadores les pide que aprovechen en este momento la presencia del canterano del Atlas, además de la de Rafael Márquez y la de Ochoa Magaña, jugadores que “han dejado la piel por su país”

“Ahora estamos en un vestidor en donde están tres de los mejores jugadores de la historia. Les digo “estos jugadores han dejado la piel por su país, imítenlos. Ese sentido de pertenencia es lo máximo. Entre Andrés, Rafa y Guillermo nos están ayudando mucho, son ejemplo, han dejado el nombre de México muy en alto”.

Por otra parte, a pesar del ambiente hostil que se presentó de parte de los aficionados en Puebla tras el juego ante el Valencia, el timonel señaló que charló con sus jugadores respecto a que es eso lo que desea; enfrentarlos a un ambiente tenso para saber quién puede soportar la presión.

“Me gustó que el estadio casi se llenó, es lo que le digo a mis jugadores, quiero ver quien, ante el abucheo tiene arrestos para estar en la selección. Hay que ver al jugador cuando se le muestra descontento. A mí me sirvió para eso y para poner énfasis en los pequeños detalles. Doy por sentado que en el saque de banda todos saben qué hacer. Si no fui capaz de convencer a los jugadores de qué hacer, el gol es culpa mía”.

Finalmente, declaró que no tiene por qué estar molesto por la crítica del aficionado, ya que en ocasiones eso le ayuda para poder encontrar detalles a corregir.

“La crítica viene porque el equipo no juega bien, no gana el partido en el que somos favoritos, no fuiste capaz de ganar, la gente está en su derecho de criticar, y es parte de mi trabajo aceptar, va con el salario. Soy autocrítico y ya lo que venga de fuera me alimenta para saber en lo que me he equivocado”, declaró.

