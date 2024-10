“Hablaré de ti Cada que se me antoje”: Adrián Marcelo responde a indirectas de Gala Montes

Adrián Marcelo ha vuelto a estar en el centro de la controversia tras lanzar una respuesta contundente a la actriz Gala Montes, quien lo insinuó en redes sociales como alguien “obsesionado” con ella. La actriz había compartido una indirecta utilizando una imagen de la película Chicas Pesadas y la famosa frase: “¿por qué estás tan obsesionado conmigo?”, refiriéndose al youtuber.

El enfrentamiento entre ambos se originó durante su participación en el reality La casa de los famosos México, donde desde el inicio tuvieron varios choques verbales. Las discusiones llevaron a acusaciones contra Adrián Marcelo de ejercer violencia de género, lo que eventualmente culminó en su salida voluntaria del programa. Aunque el reality terminó el 29 de septiembre, la polémica en torno a los exconcursantes persiste.

Recientemente, en su podcast Hermanos de Leche, Adrián Marcelo revivió su experiencia en el programa y aprovechó para hablar sobre algunos de sus excompañeros, entre ellos Gala Montes. La actriz, sin mencionar directamente al youtuber, publicó la indirecta en redes sociales. Lejos de ignorarla, Adrián Marcelo decidió responder de manera pública y enérgica, lo que dividió la opinión de los usuarios en redes sociales.

Además de criticar a Gala Montes, Adrián arremetió contra Arath de la Torre, a quien llamó “imbécil”. En su mensaje, el influencer explicó que, a pesar de haber salido del reality, tanto la actriz como el conductor continuaron atacándolo verbalmente. Señaló que, sin una producción que los respalde, él también hablaría de ellos cada vez que quisiera, sin restricciones.

“En la vida real, no tienes una producción que te cobije. Ya no hay una Jefa que solape tu constante forma de violentar a los que te rodean. Acá, afuera, es imposible esconder tu notable falta de educación y te aviso que hablaré de ti y lo vulgar que eres cada que se me antoje”, escribió Marcelo.

El youtuber también dejó claro que, si Gala Montes no quiere seguir leyendo sus críticas, debería bloquearlo, ya que no tiene intenciones de detenerse: “Bloquea todo lo que tenga que ver conmigo porque lo que no gané en forma de premio, lo voy a ganar hablando de ti y tu equipito de cagada”, añadió, provocando una oleada de reacciones en redes.

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en expresar sus opiniones. Mientras algunos defendieron a Gala Montes, otros mostraron su apoyo a Adrián Marcelo, generando una nueva discusión en torno a su conflictiva relación.

Comentarios como “Quiere llorar ‘El chanclas'”, “Ahora dilo sin llorar, campeón” y “Respuesta magistral” reflejaron las opiniones divididas del público, manteniendo la polémica entre Adrián Marcelo y Gala Montes como un tema candente en redes sociales.

