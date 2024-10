Adrián Marcelo critica desigualdad de trato en La Casa de los Famosos por consumo de sustancias

Adrián Marcelo ha vuelto a causar controversia tras su salida del reality La Casa de los Famosos México 2024. En un episodio reciente del podcast de su amigo Fernando Suárezserna, el influencer regiomontano expresó su frustración por lo que consideró una desventaja en su participación debido a las restricciones que enfrentó respecto al consumo de marihuana.

Marcelo aseguró que mientras algunos de sus compañeros tenían acceso a medicamentos recetados, a él no se le permitió usar marihuana, una sustancia que ha sido parte de su vida durante años. “Tengo enojos, tengo una abstinencia, tengo un sentimiento de injusticia”, comentó. Para el influencer, esta diferencia en el trato se debía a la situación legal ambigua de la marihuana en comparación con los medicamentos de prescripción.

Aunque reconoció que algunos de sus compañeros contaban con recetas médicas para justificar el uso de sus medicamentos, Marcelo insistió en que no recibió el mismo trato equitativo. A pesar de esto, explicó que, con el tiempo, logró adaptarse a la abstinencia: “Para el día 20, hasta se me olvidó que consumía. El ejercicio me ayudaba muchísimo”. Añadió que durante los últimos 10 años no había pasado más de una semana sin consumir marihuana, lo que hizo de su estancia en el reality una experiencia única en ese aspecto.

Sin embargo, Adrián Marcelo no atribuyó su irritabilidad dentro de la casa únicamente a la falta de marihuana. Según él, gran parte de las tensiones que enfrentó se debieron a la convivencia con personas con las que no compartía afinidad. “No creo que haya sido un tema de abstinencia. Yo se lo sigo atribuyendo a una cuestión de irritabilidad por la convivencia con personas que me parecieron con un nivel de educación muy bajo”, afirmó.

Las declaraciones de Marcelo han generado un amplio debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron su denuncia sobre la disparidad en el trato, otros lo criticaron por justificar su comportamiento con la falta de acceso a marihuana. Entre los comentarios en línea, destacan opiniones como: “Me deja impresionado cómo Adrián Marcelo compara los medicamentos psiquiátricos de Gala o Arath con las sustancias que él consume”, y otros en defensa de su postura, señalando que cada sustancia puede afectar de manera diferente a cada persona.

Las reacciones en torno a sus declaraciones continúan, mientras que el influencer sigue siendo una figura polémica en el panorama mediático.