Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Sonora encabeza mortalidad de mujeres por cáncer de seno

Sonora se encuentra en el primer lugar de fallecimiento de mujeres a causa de cáncer de mama, muchas de ellas en edad productiva, sin embargo, cada vez vemos más alejados los programas de atención en este rubro.

Anteriormente, en el mes de octubre dedicado a la concientización de este padecimiento que afecta tanto a hombres como mujeres, concretamente en el IMSS, los consultorios enviaban a las mujeres a los consultorios de Medicina Preventiva y se agendaban los estudios de mamografía, ahora prácticamente se tiene que rogar para este tipo de servicio y no todas son dignas del beneficio.

Hace unos días la Secretaría de Salud proporcionó un número de WhatsApp para que la gente se anote para la práctica de una mamografía, empero, no hay una promoción masiva ni un bombardeo con la información, parece que la idea es que “hacer como que estamos haciendo, pero entre menos sepan, mejor”.

También el sector privado disminuyó los descuentos y promociones que se tenían para este mes, en el que en ocasiones muchas madres de familia se esperaban para realizarse esos estudios que son costosos y ahora, son escasas las clínicas particulares que ofrecen esos beneficios.

Mientras, la enfermedad sigue cobrando vidas de mujeres y deja en orfandad a menores, cuando es un padecimiento que se pudo detectar a tiempo, pero entre la indiferencia de la autoridad y el desconocimiento de muchas mujeres, Sonora se ubica en el nada honroso primer lugar en decesos por este mal, pero eso sí, muchos y muchas traen el moñito rosa que quien sabe si sepan su significado.

¿Froylán Gámez dejaría la SEC para dirigir al PT o podrá con ambos cargos?

A través de redes sociales tuvimos conocimiento que el secretario de Educación y Cultura en Sonora, Froylán Gámez Gamboa, será prácticamente el dirigente del Partido del Trabajo en Sonora y la duda que me asalta es ¿llevará las dos cachuchas?

Como recordaremos, Gámez Gamboa fue candidato al Senado junto a Celida López por el Partido del Trabajo, quienes buscaban evitar que llegara a la Cámara la fórmula de Manlio Fabio Beltrones y Lilly Téllez, aunque no pudieron lograrlo, ahora ambos excandidatos despachan en el gobierno de Alfonso Durazo.

Cabe señalar que Froylán ha rendido buenas cuentas en estos meses a cargo de la SEC, ya que logró lo que su antecesor Aarón Grajeda no pudo, que fue entregar en tiempo los uniformes escolares y el inicio del ciclo escolar, con todo y sus bemoles fue tranquilo.

Todavía no ha quedado claro cuál será su posición en el PT, pero sería un desperdicio que dejara el cargo en la SEC, cuando todavía no se ha acomodado bien en la silla educativa, a menos que tengan contemplado realizar las dos tareas, aunque no daría un buen mensaje porque o chiflas o comes pinole, como dice el refrán.

Esperan pena máxima para feminicida de Alma Lourdes

Pues finalmente tendrá paz la familia de Alma Lourdes, quien fue asesinada por un septuagenario que acosaba a su hermana a quien la víctima defendió en una carnicería donde laboraba y el agresor, Hilario, de 71 años, regresó a dispararle para quitarle la vida.

Cerca de la medianoche del 15 de octubre, el hombre fue declarado culpable y la intención es que reciba la máxima pena de 70 años por femincidio y, ocho años más por acoso sexual en contra de la hermana de la víctima, tras el caso que conmocionó a los sonorenses ocurrido en Ciudad Obregón el año pasado.

Cabe señalar que el juez tras declararlo culpable dictará la penalidad la próxima semana por lo que tanto la familia, como la Fiscalía de Justicia, esperan la máxima penalidad para el hombre que no ha mostrado ninguna señal de arrepentimiento, pero ha utilizado su edad avanzada para buscar atenuantes.

Correo [email protected]

