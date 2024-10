Senador Luis Donaldo Colosio Riojas solicitó licencia tras ser hospitalizado por fuerte lumbalgia

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, del partido Movimiento Ciudadano, pidió licencia para separarse temporalmente de sus actividades legislativas luego de ser hospitalizado. A través de su cuenta de Instagram, el legislador compartió detalles sobre su estado de salud mediante un par de videos publicados en sus historias.

En el primer video, Colosio Riojas apareció en su cama de hospital, vestido con bata, explicando que había comenzado a sentir un “dolor muy fuerte” en la espalda y las piernas, lo que lo llevó a buscar atención médica. Aclaró que, aunque el malestar fue intenso, no se trataba de un problema grave. “Ya estoy mucho mejor. Desde hace dos días empecé con un dolor muy fuerte en la espalda, piernas; ya me checaron y al parecer no tengo nada grave. Reposo, medicamento”, señaló, bromeando sobre su condición al afirmar que “es la edad”.

En un segundo video, grabado en otro lugar, el senador explicó que el dolor fue provocado por una “lumbalgia muy fuerte” que lo dejó prácticamente inmovilizado. No obstante, comentó que ya había recibido el tratamiento adecuado, incluyendo analgésicos y reposo, lo que le permitió mejorar.

Colosio Riojas aprovechó la oportunidad para agradecer a sus seguidores, amigos y familiares por los mensajes de apoyo que le enviaron. “Fue una lumbalgia muy fuerte que prácticamente me inmovilizó, afortunadamente ya me inyectaron algo; (me) recetaron analgésicos, también reposo. Muchas gracias en verdad por estar pendientes, gracias a Dios no fue nada grave”, concluyó.

El senador se mantuvo positivo respecto a su recuperación, destacando que la situación estaba bajo control gracias a la atención médica que recibió.