Sin medias tintas

Sin futuro protesta gallera

¡Casi termina el $ub$idio!

En duda obras del Centro

¿Clases sábado y domingo?

Por Martín Romo (El Verdugo)

Sin futuro protesta gallera…Quienes está semana ya empezaron a cumplir sus amenazas son los representantes de las diversas organizaciones de galleros en Sonora, de que una vez que levantaran el plantón que mantenían ante el Palacio estatal, pero no así el del Congreso del Estado, radicalizarían sus protestas para exigir modificar la Ley de Protección y Bienestar Animal que prohíbe las peleas de gallos. ¡De ese pelo!

Y la primera muestra de ello es que la mañana del pasado martes iniciaran bloqueando la circulación vehicular en la avenida Rosales, a altura de la Tehuantepec, con lo que provocaron un caos vial, advirtiendo que eso sólo era para empezar, porque todos los días cerrarían esas y otras vialidades, como una medida de presión constante para que las autoridades los tomen en cuenta y atiendan sus demandas. ¡Pácatelas!

Tan es así que Frank Rivera, el representante del Grupo de Ciudadanos Mexicanos Sonorenses de la Gallística Puesto 15, apuntillara que la intención de esa rebelión es para que las autoridades los escuchen y llegar a un acuerdo, y que les permitan seguir ejerciendo esta actividad, después de que con esa nueva legislación aprobada hace poco más de un mes se las prohibieran, y es por lo que han continuado con su movimiento.

Al Rivera manejar que: “Fue una manifestación pacífica, sabemos que hay una afectación indirecta, pero creemos que es la única manera que nos volteen a ver y retomar el diálogo donde hasta el momento no existe nada. Ellos hicieron una Ley equivocada, así lo dijeron los propios diputados, sin embargo, cuando se iba a discutir el punto en el Pleno, los que son mayoría rechazaron la modificación a esta Ley”. ¿Cómo ven?

Sumado a que confirmara que ya detallan lo que será la mega marcha que tienen programada para el próximo “San Lunes”, a las 9:00 horas, con un punto de salida en bulevar Ignacio Soto y Eusebio Kino, hacia la Cámara de Diputados, en la que esperan una asistencia de más de 15 mil personas, y además con la participación de activistas de diferentes países como Estados Unidos, Perú, y Venezuela, entre otros. ¡Zaz!

Aunque si por la víspera se saca el día, no se cree que tengan mucho futuro esas manifestaciones, después de que el gobernador Alfonso Durazo ya definiera su postura al respecto, al dejar muy en claro que un Estado de vanguardia como pretende ser Sonora, difícilmente puede convivir con las peleas de gallos o de perros; a la vez que precisara que las cabalgatas de caballos ya son otra cosa, y que es algo que se ha malinterpretado.

Para el caso es que el Mandatario Estatal adelantara, que se que se está planteando un periodo de transición, para que todas las personas que viven de los gallos se muden a otras que les generen ingresos, y compensen lo que será el cese de lo que hasta ahora eran los palenque$, al aseverar que cualquier actividad que involucre a un animal debe ser con respeto a la vida del ser vivo en cuestión. ¡Ni más ni menos!

Casi termina el $ub$idio…Y con la novedad de que ya está por concluir el $ub$idio de Comisión Federal de Electricidad (CFE) el próximo 31 de octubre, después de haber iniciado el pasado primero de abril, luego de que ahora se ampliara un mes, para sumar siete, pero lo que es el calor “no se quiere ir”, y un síntoma de ello es que en pleno otoño todavía se han rebasado los 40 grados centígrados. ¡Palos!

Ya que con todo y el cambio tarifario que se consiguiera con las marchas que hicieran los de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), que encabeza Ignacio Peinado, todavía a estas alturas los recibos de “la luz” están llegando muy abultado$, por de a cómo se han tenido que continuar utilizando los aparatos de refrigeración, y es por lo que están exhortando a no confiarse y cuidar el consumo eléctrico. ¡Mínimo!

No en balde es por lo que Peinado Luna advirtiera que: “Es muy importante estar conscientes de que el subsidio termina el 31de octubre, y a partir del primero de noviembre que inicia la tarifa de invierno, y hasta el 31 de marzo, la tarifa arriba de los 400 kilowatts nos cuesta 3.63 pesos, y por consecuente, facturas muy agresivas”, por lo que sobre aviso no habrá engaño, para que no les lleguen los recibo$ muy elevado$.

A la vez de que “El Nacho” Peinado reiterara, que han persistido con el monitoreo de las altas temperaturas en el Estado, para seguir argumentando el hecho y la necesidad de ampliar esa subsidiada hasta el 30 de noviembre, que es de las exigencias que volverán a enarbolar en la marcha-mitin que harán el venidero sábado 26 de octubre, a las 16:00 horas, para celebrar el 58 aniversario de la fundación de esa Unión.

Sin embargo, lo que es para el presente fin de semana se pronostica un descenso en el termómetro, por la posibilidad de que ingrese un frente frío a Sonora, según lo vaticinado por el meteorólogo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Gilberto Lagarda, aunque aclara que no hay que “cantar victoria”, porque es muy débil, y podría desviarse, y no alcanzar a llegar, pero aun así ya se ha sentido más “fresco”, y no es albur.

En duda obras del Centro…Con todo y que es una herencia que le dejaran, pero la que será una fecha que servirá “para ver de que está” hecha la nueva titular de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), Alejandra Castro Valencia, es la que se diera para terminar una de las primeras fases de las retrasadas obras que se llevan a cabo en 14 vialidades del Centro de Hermosillo, y que es el próximo 30 de octubre. ¡Glúp!

Porque de acuerdo a lo asegurado por Castro Valencia, quien de la noche a la mañana reemplazara a Godofredo Gardner Anaya, luego de que “no pudiera con ese paquete”, según esto esos trabajos van en tiempo y forma, o en base a lo programado, por lo que confían en cumplir con lo agendado, después de que iniciaran el pasado 14 de febrero, con una inversión superior a los $160 millones de pesos. ¿Será?

Luego entonces así está el reto que tiene por delante la de la Sidur, porque ya sólo le faltarían 12 días para cumplir su palabra, y que por fin se abran algunas de las principales calles de ese céntrico sector que desde hace meses que han estado parcialmente cerradas, como la Serdán, Pino Suárez, Yáñez, Garmendia y No Reelección, entre otras, además del bulevar Hidalgo, y que ya han ido para largo. ¡Así la falla!

De ahí Alejandra ya anticipara que se sostendrán pláticas con los comerciantes de esa área, para determinar que rúas ya no podrían rehabilitarse en el venidero mes de diciembre, por ser la época del año en la que tienen sus mejores ventas, y es por lo que se estarían reprogramando para inicios del 2025, con la finalidad de provocarles el mínimo de afectaciones, por ser cuando hay un mayor movimiento. ¡A ese grado!

No obstante, y al margen de que la funcionaria estatal dijera que todos los viernes se realizan reuniones para que conozcan los avances que llevan las mencionadas cintas asfálticas de ese primer cuadro de la ciudad, más que informes y promesas, lo que ya urge es que se vea algo claro, en cuanto a su conclusión, por hasta hoy en día todavía no haberse completado ninguna, y es por eso que han abundado los “chines y jotas”. ¡Tómala!

¿Clases sábado y domingo?…Ahora sí que con los gobiernos de la llamada 4T -Cuarta Transformación- todo puede suceder, y para prueba está el que la nueva Jefa de Gobierno morenista de la Ciudad de México, Clara Brugada, está anunciado que los alumnos de las escuelas públicas acudirán los sábados y domingos para que les impartan clases de deporte, cultura y ciencia. ¡Ni más ni menos!

De tal forma que así estaría la incongruencia de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de aprobarse esos cambios en los horarios para los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria, si se parte que por un lado cancelaron las Escuelas de Tiempo Completo, y ahora estarían sacrificando los días de descanso de los estudiantes, dizque aprovechar al máximo las instalaciones educativas y mejorar el rendimiento académico.

En esos términos está esa “muy volada” iniciativa, que hasta ahora se limitaría a la citada ciudad, pero no descartan la probabilidad de que en un futuro pueda extenderse a otros Estados del País, al margen de que es una implementación que implicaría una serie de adecuaciones, como la contratación de docentes capacitados para llevar a cabo esas enseñanzas durante los fines de semana, y la respectiva compra de equipamiento.

Aun así, lo que es la SEP no ha especificado una fecha exacta para el inicio de ese nuevo horario escolar, pero se proyecta que podría entre en vigor a partir del 2025, o bien, al comienzo del próximo ciclo escolar en agosto, lo que estaría por verse, al suponerse que estaría muy apresurado, pero esa es la idea de Brugada Molina, que no se cree que vaya a ser muy apoyada, ya que con eso afectaría la convivencia familiar.

Eso por encima de que argumenten que el objetivo principal es el de ofrecerle a los estudiantes actividades recreativas y educativas que complementen su formación, y para lo cual dotarían a los planteles de instrumentos musicales, deportivos y demás, cuando la cruda realidad es que a la mayoría de esos inmuebles educativos de México no los surten ni de artículos de limpieza para mantenerlos aseados. ¡De ese tamaño!

