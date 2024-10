Ozzy Osbourne fue incluido nuevamente en el Rock & Roll Hall of Fame por su carrera en solitario

Ozzy Osbourne, uno de los íconos más influyentes del rock, fue honrado nuevamente con su inclusión en el Rock & Roll Hall of Fame, esta vez por su destacada carrera como solista. A diferencia de otros artistas, el “Príncipe de las Tinieblas” ofreció un discurso breve pero lleno de su característico sentido del humor y estilo único.

Sentado en un trono adornado con alas de murciélago, Osbourne inició su intervención con una mezcla de humildad y sorpresa: “Bueno, aquí estamos. ¿Sabes qué? Yo mismo no puedo creer que esté aquí. Vamos a sacarnos los agradecimientos del medio, porque no voy a aburriros con un largo y tedioso monólogo”, comentó.

El músico continuó agradeciendo a quienes votaron por su inclusión en el Hall of Fame y a sus seguidores, destacando su lealtad a lo largo de los años: “Mis fans han sido tan leales conmigo a lo largo de los años, no puedo agradecerles lo suficiente”. Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando Osbourne recordó a Randy Rhoads, el fallecido guitarrista que fue clave en su éxito: “Si no hubiera conocido a Randy Rhoads, no creo que estaría sentado aquí ahora”. También expresó su gratitud hacia su esposa, Sharon Osbourne, a quien calificó como alguien que “le salvó la vida”, y dedicó palabras de amor a su familia, incluidos sus hijos y nietos.

El actor y músico Jack Black, reconocido por su fanatismo por el rock, fue quien presentó a Ozzy. Black compartió una anécdota sobre cómo descubrió la música de Osbourne a los 13 años: “Estaba en una tienda de discos, sin saber qué comprar: ¿Styx? ¿Journey? Un tipo más mayor me vio dudando y me dijo: ‘Deja de joder, chaval. Este es el disco que necesitas: Blizzard of Ozz’”. Black recordó la poderosa imagen de la portada de aquel álbum y cómo esa experiencia lo introdujo al mundo del metal.

Este reconocimiento marcó un nuevo hito en la trayectoria de Osbourne, quien sigue siendo una leyenda viva en el mundo del rock.