Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

Está muy raro atentado…Y por donde quiera que se le vea, pero el que sí que está muy raro es el ataque armado del que fueran blanco el pasado sábado dos agentes de la Policía Municipal en Hermosillo, con una saldo de un muerto y otro herido, en las cercanías del Palenque de la Expo-Gan, cuando participaban en un operativo de seguridad por lo de un baile de Tropicalísimo Apache realizado en esa área. ¡Zaz!

En lo que es un fatídico atentado que tuvo lugar a las 23:30 horas de la noche, y en torno al que de entrada se han ventilado dos versiones, una por parte de la citada corporación hermosillense, referente a que dizque, llevaban a cabo rondines en los alrededores en la mencionada zona, cuando José Luis Morales Andrade y Ramón Bracamontes Velázquez detectaron a un hombre con actitud sospechosa y decidieron abordarlo.

Y es cuando supuestamente el sujeto los atacó a balazos, siendo trasladados al Hospital CIMA, donde Morales Andrade murió cuando era atendido, al no superar la gravedad de las heridas; en tanto que Bracamontes vivió para contarlo, al ya ser reportado fuera de peligro, luego de sufrir tres lesiones en el brazo, fémur y glúteo derecho, pero lo que es el atacante logró huir, a pesar de la cantidad de policías que había.

Pero con respecto a ese funesto hecho la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES) maneja otra causa, al sostener que la agresión se suscitó mientras los oficiales policíacos hacían una revisión preventiva a un vehículo de color negro, en el que se encontraban tres personas, y que durante la inspección los ocupantes del carro abrieron fuego contra ellos, quienes según esto todavía alcanzaron a repelerla. ¡De ese pelo!

Así están esos reportes encontrados por ambas instancias, como es la “Polichota” de la Capital, y la Fiscalía Estatal, lo que también es de lo más extraño, como igualmente la forma tan artera en que les dispararan a José Luis y Ramón, porque a todas luces fue de manera directa y a mansalva, como si lo hubiera estado “cazando” por algún motivo, por no creerse que a cualquiera que se encontraran lo hubieran acribillado. ¿Qué no?

A lo que se le agrega el que lo hicieron en el marco de un evento en el que en esos momentos confluía, o había mucha gente, así como elementos policiales, pero aun así “se aventaron el tiro”, como dicen los chavos, y de manera impune; aunado a que por lógica concluye que no a cualquiera lo tirotean de esa manera, y en medio de tanto movimiento, y es por eso de los “sospechoísmos” que afloraran, y con sobrada razón. ¡Ups!

Sin embargo, lo que es el Fiscal del Estado, Gustavo Salas, y sus sabuesos, ya iniciaron una investigación para identificar y detener a los responsables, y así aclarar y “dar luz” sobre el móvil de los sicarios para atentar contra los mencionados uniformados, sumado a que reforzaron la vigilancia en ese sector, por ser un festival que ayer iba a cerrar con la Sonora Dinamita, y ahora sí que con olor a pólvora. ¡Tómala!

“Le bajan” legisladores…Ahora sí que en la víspera de lo que será la mega-marcha para la que hoy en la mañana están convocando las asociaciones galleras y protestar contra de la Ley de Protección y Bienestar Animal que prohíbe las peleas de gallos, los que están tratando de “corregir” la plana de manera momentánea son los diputados, al trascender que por fin accedieron a hacerle algunas modificaciones. ¿Cómo ven?

Porque en base a lo adelantado por el legislador, David Figueroa, según esto en acuerdo con la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), los colegios de Veterinarios y criadores de gallos, se pactaron algunas adecuaciones, entre ellas el retrasar tres años la prohibición de los palenques, para otorgarles ese plazo de transición, y no afectar a las familias que dependen económicamente de esa actividad. ¡Ajá!

Para el caso es que Figueroa Ortega detallara que: “Lo que estamos informando es que esta semana estaremos presentando al Pleno una iniciativa que modifique, en buena medida, algunos de los artículos de la Ley de Protección y Bienestar Animal, para incluir estas mejoras que nos han expresado los diferentes gremios”, ante lo que se intuye que tales cambios serían nada más de forma, pero no de fondo. ¡Esa es la percepción!

Si se parte de que sólo estarán aplazando la cancelación del enfrentamiento de esas aves, así como de perros, y las corridas de toros, además del uso de animales vivos en sorteos, eventos benéficos, o propagandas, a menos que sean autorizados; al igual que su venta en medios impresos y digitales, incluidas las cabalgatas de caballos, que ahora serán reguladas para no maltratarlos, por lo que mínimo deberán llevar un veterinario.

Casi por nada es por lo que todavía no ha enmudecido el palenque, como dice la canción, y por el contrario seguía en pie la manifestación que estaban organizando para este “San Lunes”, en la que proyectan que participen unas 10 mil personas, algunas de ellas de otras partes del mundo, la cual iniciará en los bulevares Eusebio Kino e Ignacio Soto, cerca de la gasolinera El Faro, para terminar en la Plaza Zaragoza. ¡Vóitelas!

“Hacen pagar” al “Siri”…Vaya que en el que aplica aquello de que ¡Vale más tarde que nunca!, es en uno de los tantos escándalos en los que se ha visto involucrado el conflictivo ex boxeador, Orlando “Siri” Salido, al aflorar que después de poco más de seis años finalmente lo acaban de vincular a proceso, por el robo de 16 cervezas en un Oxxo de Obregón el pasado 16 de mayo del 2018. ¡De ese tamaño!

Al ser un comentado atraco que cometiera en compañía de tres personas, en perjuicio de la aludida tienda de conveniencia, ubicada en la colonia Cortinas, cuando a punto de amanecido, a eso de las 6:40 horas, se apropiara de esas “chelas”, y además fuera del horario permitido para la venta de bebidas alcohólicas, y es por lo que ahora deberá cumplir con una serie de medidas cautelares impuestas por las autoridades. ¡Mínimo!

No obstante, cabe aclarar que dicho fallo contra Salido Rivera por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, sí que es pecata minuta, o no tan trascendente, comparado con el juicio que actualmente enfrenta, por el accidente que provocara el pasado 5 de junio, al estrellar una pick up contra una vivienda, causando la muerte de José Luis “N”, de 61 años de edad, y también por andar alcoholizado, pero aún así manejaba.

Más menos así está otro enjuiciamiento del también ex diputado del Partido del Trabajo (PT), del que por cierto no han vuelto a informar nada, aun y cuando en su momento se anticipara que será juzgado por homicidio imprudencial, así como por lesiones provocadas, tanto a la esposa, y al hijo del hoy occiso, quienes fueron las víctimas mientras dormían, de ese choque que causara, al impactarse e incrustarse en esa casa.

Con todo y eso, o a pesar de esas atrocidades y excesos en los que ha incurrido “El Siri” Salido, estilan que todavía se le ha visto libre y “empinando el codo”, por estar amparado, aunque después de que le reactivaran el caso de los botes de “cheve” que se rateara borracho, quiere pensarse que ahora sí estarán procediendo para que pague por los “destrampes” que ha propiciado. ¿Será?

¡Mención para Paulina!…La que se ha continuado demostrando que está en el ánimo del ciudadano gobernador, Alfonso Durazo Montaño, es la Jefa de la Oficina del Ejecutivo, Paulina Ocaña, como una vez más quedara demostrado durante la gira que recién hiciera por Moctezuma y Tepache, para la entrega de 584 becas, con una inversión superior a los $4 millones 700 mil pesos. ¡De ese vuelo!

Y es que en una de las ceremonias que encabezara, Durazo Montaño, tuvo la atención de presentar ante los asistentes a Paulina, a la que incluso le pedió que se pusiera de pie para que la conocieran, resaltando que es “la secretaria de la Oficina del Ejecutivo”; a la vez que también tuviera una mención especial para el secretario de Educación y Cultura (SEC), Froyán Gámez Gamboa, por lo que así estuvieron esas proyectadas.

Aun y cuando se vale precisar que como para nadie, las menciones para Ocaña han sido de las más constantes, lo que deje entrever el como podría venir la “línea”, en cuanto a las promociones de lo que es el equipo de funcionarios más jóvenes que ha venido impulsando el “Gober”. ¡Ni más ni menos!

Ante lo que está de más el señalar que así estuvo el mensaje político del Ejecutivo Estatal, en lo que fuera ese recorrido que realizara, con el que a la par asignara 584 tarjetas de Internet, con 7 gb para navegar, llamadas y mensajes ilimitados y redes sociales gratis, a fin de que el estudiantado sierreño también tenga acceso a la red, y de esa forma cuente con mayores posibilidades de aprender y ampliar su visión académica. ¡Es la intención!

Tan es así que para quien dude de lo anterior, es que se precisara el dato, de que antes de que se promovieran esa clase de apoyos para los universitarios, en aras de ayudarles en sus estudios, a un nivel como no se había hecho nunca antes, dan cuenta que la Universidad de Moctezuma era la institución con mayor índice de deserción, pero ahora con eso la situación ha cambiado, y por el contrario hasta incrementado su matrícula.

