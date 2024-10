Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Galleros desquician tráfico y finalmente llegan a acuerdos

Luego de complicar el inicio de semana a los automovilistas en esta capital, los galleros lograron llegar a un acuerdo con las autoridades, que ya estaba prácticamente “planchado” pero a alguien le falló la estrategia y nos sometió al desquiciamiento vial que muchos vivieron durante varias horas este lunes.

Finalmente, como se había anticipado los galleros y demás involucrados en la actividad, que no dudamos es muy productiva, a la par que sanguinaria, dispondrán de tres años para demostrar que son una actividad económica, es decir la Ley de Protección y Bienestar Animal no entrará en vigor o al menos en lo que se refiere a esa actividad.

Por lo pronto, los beneficiados son más de 11 mil criadores de aves de combate, dijo el presidente nacional de ese gremio, Efraín Rábago, además de que la prórroga también dará un respiro a los productores de alimento y demás involucrados en la actividad.

Lo que es un hecho es que los galleros demostraron que están unidos, que tienen con qué movilizarse y que son “huesos duros de roer”, así que este estado impulsor de energías limpias y demás tecnologías de última generación, tendrá que convivir tres años más con esta actividad para algunos un tanto salvaje.

Empero, quienes se dedican a la misma, la consideran una tradición de los mexicanos y han arremetido con ganas en contra de la actividad cinegética… En lo personal, ambas son un reflejo del origen bárbaro y no tendrían razón de ser, pero hay quienes se gastan hasta lo que no tienen para disfrutarlas… Allá ellos.

La palabra convence, pero el ejemplo arrastra, dice el refrán

Dice el refrán “la palabra convence, pero el ejemplo arrastra” y en el caso de la determinación de las autoridades de Salud y Educación para que no se venda comida “chatarra”, lo cual no es nuevo, no creo que permee mucho, menos cuando la presidenta mexicana Claudia Sheimbaum, no atiende una resolución judicial.

Entonces, ¿cómo pedir lo que no se da?, ¿cómo exigir el cumplimiento de una ley si el ejemplo es contrario al decir? Hay que recordar que para exigir hay que tener la voz completa.

En cuanto a la intención de la reglamentación de la venta de alimentos chatarra en las cooperativas o “tienditas” escolares, lo cierto que a lo largo del tiempo han sido “llamaradas de petate” porque en el caso de Sonora tenemos años con una reglamentación en ese sentido y nadie la acata, porque es más caro comer una ensalada que un producto procesado.

Y ahí está el problema, diría Cantinflas, porque a la fecha comer sano, incluso adquiriendo frutas y verduras de temporada, es prácticamente un lujo.

De hecho, tan solo el kilo de tortillas de maíz, que son la base de la comida mexicana, tiene un precio promedio de 30 pesos por kilo, por lo que, si hace tacos con carne, pollo, o pescado, e incluso con frijol, además de agregar salsa, cada uno sale más caro que un refresco y unas frituras, por dar un ejemplo.

Estoy de acuerdo, no es lo ideal, pero es la realidad que viven muchas familias mexicanas y no solo en el sur del país, sino aquí en Hermosillo, quienes buscan algo que los satisfaga, es decir, algo que les quite el hambre y no lo que les nutra.

Entonces más allá de la prohibición y la sanción a los que incumplan hay que ofrecer alternativas saludables, sabrosas y accesibles en cuanto a costo.

