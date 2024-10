René Franco desmiente rumores sobre pago a Adrián Marcelo por entrevista exclusiva

El periodista René Franco volvió a ser tema de conversación luego de que se publicara su esperada entrevista con Adrián Marcelo, ex integrante de La Casa de los Famosos. Según reveló el periodista Michelle Rubalcava en su canal de YouTube, El Mich TV, Franco habría pagado una alta suma de dinero a Adrián Marcelo para que aceptara la entrevista.

Michelle Rubalcava afirmó que el conductor de La Taquilla intentó varias veces conseguir la entrevista con Marcelo, pero el influencer regiomontano lo rechazó en dos ocasiones antes de aceptar. “La primera vez lo bateó, la segunda lo ignoró, hasta la tercera”, dijo Rubalcava en su canal. El acuerdo incluyó que la entrevista se grabara después de que Adrián lanzara su programa Radar, seguido de su participación en el podcast Hermanos de Leche junto a La Mole.

Según Rubalcava, la entrevista, que se realizó en Los Ángeles, California, no fue gratuita. “Le cobró la cantidad de 100 mil pesos”, puntualizó. Además, parte del acuerdo habría sido que la monetización generada por el video en el canal de YouTube La Taquilla se repartiría en partes iguales entre Franco y Marcelo.

Ante estos rumores, René Franco reaccionó durante la emisión de su programa el 17 de octubre. Cuando fue cuestionado por una reportera de Chisme No Like sobre el supuesto pago, Franco desmintió de manera irónica la afirmación: “O Adrián me cobró 100 mil por la entrevista o Michelle Rubalcava se está haciendo chaquetas mentales. La envidia tiene mil caras”.

El conductor defendió que Adrián Marcelo le otorgó la entrevista porque considera que La Taquilla es “el mejor programa que hay en México”. Añadió que no tiene culpa de que su trabajo destaque sobre otros medios. “Lo que estoy entendiendo es que él decidió darle la entrevista al mejor programa que hay en México. Y eso, pues sí, jode a todos los demás, pero yo qué culpa tengo de hacer bien mi trabajo”, comentó.

A pesar de las críticas de algunos usuarios en redes sociales, que señalaron que la entrevista no cumplió sus expectativas porque René no dejó hablar lo suficiente a Adrián Marcelo, el periodista dejó claro que no le preocupan esos comentarios. Franco insistió en que las críticas no le afectan y que su trabajo en la entrevista fue impecable.

