Galilea Montijo abandonó el programa ‘Hoy’ en plena transmisión debido a problemas de salud

Galilea Montijo se retiró del programa matutino Hoy durante los primeros minutos de la emisión en vivo del jueves 24 de octubre, debido a complicaciones en su estado de salud. La presentadora explicó que se quedó afónica tras haber coreado todas las canciones del concierto privado que ofreció Bruno Mars en el evento Upfront de TelevisaUnivision.

A pesar de su condición, Montijo participó brevemente en la primera sección de espectáculos del programa para compartir detalles sobre la exclusiva fiesta organizada por Emilio Azcárraga Jean, en la que se celebraron los logros de TelevisaUnivision durante 2024 y se anunciaron proyectos para 2025.

Antes de retirarse para recibir atención médica, Montijo bromeó sobre su voz afectada y se despidió momentáneamente de la audiencia. “Antes de que perdamos más el tiempo, me despido de ‘Hoy’ porque me voy al doctor, nada más ahorita, no del programa”, aclaró entre risas.

Su salida generó reacciones entre sus seguidores, quienes expresaron su preocupación por el estado de salud de la conductora.

