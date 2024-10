Luis Miguel pospuso su concierto en CDMX y otras cuatro fechas en México por recomendación médica

El cantante Luis Miguel reprogramó su concierto programado para el 24 de octubre en la Arena Ciudad de México, según informó la arena a través de sus redes sociales. La decisión fue tomada solo dos horas antes del inicio del evento, causando sorpresa entre sus seguidores.

Además de este cambio, otros cuatro conciertos del artista en México también fueron pospuestos por recomendación médica, tal como se detalló en un comunicado oficial. Las presentaciones afectadas incluyen el concierto del 27 de octubre en Pachuca, el del 28 de octubre nuevamente en la Ciudad de México, el del 29 de octubre en Querétaro y el del 31 de octubre en Irapuato. La organización confirmó que los boletos adquiridos seguirán siendo válidos para las nuevas fechas, que se anunciarán próximamente.

Es importante destacar que el concierto del 28 de octubre en la Ciudad de México ya había sido reprogramado anteriormente. Originalmente estaba previsto para el 23 de octubre, pero sufrió un primer cambio antes de este nuevo ajuste. Hasta ahora, las nuevas fechas para estos eventos no han sido confirmadas.

El anuncio de la posposición se produjo después de que se diera a conocer que Luis Miguel asistió a una fiesta privada organizada por su amigo, el piloto de Fórmula 1 Sergio “Checo” Pérez, en el marco del Gran Premio de México. Asimismo, se supo que el cantante recibió a su novia, la diseñadora española Paloma Cuevas, a su llegada a México, lo cual, según la periodista Ana María Alvarado, también pudo influir en la decisión de posponer las fechas. “Checo Pérez desde ayer lo invitó a un convivio con los pilotos y hoy llega Paloma Cuevas, va a ir a recibirla y a cenar”, señaló Alvarado al explicar el motivo del cambio de planes.

La noticia generó reacciones encontradas entre los seguidores de Luis Miguel, algunos expresando preocupación por la salud del cantante, mientras que otros mostraron su descontento por el aviso a última hora. Entre los comentarios en redes sociales, un usuario expresó: “Qué poca Luis Mi, mi novio viajó desde Italia para verte… comprendo que te puedas enfermar pero… deberías cuidarte sabiendo los compromisos que tienes”.

Aunque la Arena Ciudad de México solo mencionó que la posposición se debió a “recomendación médica”, no se ofrecieron más detalles. No obstante, la periodista conocida como Chamonic, afirmó que el motivo sería una infección de COVID-19. “Pues según me dicen Luis Miguel dio positivo a COVID y eso sería el motivo por el cual pospone 5 de sus fechas en México y tendrán que ser reprogramadas”, compartió la influencer desde Estados Unidos.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer información oficial adicional sobre el estado de salud del cantante, pero la expectativa por la confirmación de las nuevas fechas se mantiene entre sus seguidores.

