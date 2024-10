Sin medias tintas

Que es un fiasco Rectora

Aflora “cloaca” policíaca

¿$e proyecta Secretario?

¡El pero al nuevo Fiscal!

Por Martín Romo (El Verdugo)

Que es un fiasco Rectora…Quien se ha seguido demostrando que ha resultado un fiasco es la rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte, por como ahora se le complicara una simple sesión para elegir a integrantes del Colegio Universitario, por como miembros de la Asociación de Estudiantes Universitarios Sonorenses (Adeus) se lo impidieron al tomar las instalaciones. ¡De ese pelo!

Toda vez que los alumnos inconformes le reprocharon a Plancarte Martínez y sus malas compañías, que no tomaron en cuenta la representación del estudiantado, y que por el contrario pretendían “montar” una elección exprés, por lo que de esa forma es que le frustraran el “pinochetazo” que querían darles, al no haberlos convocado a participar en esa asamblea general, y es por lo que no la dejaran entrar. ¡Zaz!

Más menos así estuvo la enésima exhibida para la tan llevada y traída de María Rita, y para quien dude lo anterior ahí está lo ventaneado por la vicepresidenta de Asuntos Políticos de la Adeus, María Miranda, al manifestar que no tuvieron conocimiento de la convocatoria, por lo que pidieron se aplace y publiquen los estatutos de elecciones, al exigir una veradadera participación y no una simulación. ¡Vóitelas!

A ese grado “le tronaron el cohete en la mano” a Plancarte, al trascender esa incoformidad, porque de acuerdo a los manifiestantes, así están intentando excluir a la comunidad estudiantil de tomar parte en la integración del citado Colegio, que es el máximo órgano en la toma de decisiones de la Unison, al querer hacer ese proceso a final de semestre, que es cuando el alumnado ya está en los proyectos finales. ¡Tómala!

Es por lo que están proponiendo una mesa de diálogo para ser escuchados, y lo cual plantearon mediante un escrito que entregaron, para que esa sucesión se posponga para el próximo ciclo, en aras de que se preparen con anticipación, y conozcan todos los detalles, para que el estudiantado esté en condiciones de decidir por los que serían los próximos nominados de ese ente de autoridad, y no “al bravazo” como lo están intentando.

Pero soberbia como dicen que es de doña María, ante dicha protesta y el cierre de la puerta del mencionado recinto, simplemente se mantuvo parada y “montada en su macho”, pidiéndoles que le permitieran sesionar, y que ya después dialogarían, en lo que es algo que, por supuesto no le aceptaron, por la falta de credibilidad que ya tiene, y es por lo que tuvo que regresarse por donde vino con todo su séquito. ¡Ni más ni menos!

Y encima de eso todavía se hizo la muy digna, al vociferar y lamentar que no la dejaran llevar a cabo esa reunión, con lo que a su “juicio” se está violentando el funcionamiento de la nueva ley universitaria, y además argumentando que los que están protestando carecen de información sobre lo que está pasando, cuando consideran que la culpa es de ella, por como le ha fallado el área de comunicación durante su rectorado.

Sin embargo, y como no hay mal que dure más de 100 años, o en este caso 4, es por lo que ya le están apostando a que el año que entra ya se le acabe su periodo, aunque en el ínter buscarán que haga el menos daño posible, como en esta ocasión en que amenazara, que “por sus pistolas” verá la forma de concretar esas elecciones “balazo”, pasando por alto que están muy a destiempo, pero así es como “se las ha gastado”.

Aflora cloaca policíaca…Y el que podría estar destapando una cloaca policíaca es el ataque armado del que fueran blanco el pasado sábado dos agentes de la Policía Municipal en Hermosillo, con un saldo de un muerto y otro lesionado, en las cercanías del Palenque de la Expo-Gan, cuando participaban en un operativo de seguridad por lo de un baile de Tropicalísimo Apache que se realizó en ese lugar. ¡De ese tamaño!

A partir de un video difundido por un joven a través de la redes sociales, y que se hiciera viral, y quien se hace llamar, Francisco Uriel, de 24 años de edad, quien afirma ser el autor de esa fatídica agresión, y que principalmente estaba dirigida contra el que resultó herido, cual es el caso de Ramón Bracamontes Velázquez, pero que el que murió es José Luis Andrade Morales, asegurando que él sabe muy bien porque les disparó.

Y por si eso fuera poco además asegura que ese día un elemento de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) le permitió escapar, después de que lo detuviera en la zona de los corrales de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), dando a entender que no lo hizo de a gratis, sino a cambio de algo, pero que prefería no proporcionar el nombre para no “embarrarlos”, por lo que así está esa balconeada.

En lo que es una videodenuncia que hiciera para ventilar que su familia ha estado siendo acosada, e incluso su mamá, quejándose de que eso no se vale, por él ser el culpable, y jactándose de que no es la primera vez que “se les pela”, y supuestamente con la ayuda de las mismas autoridades policiales, y que si eso ocurrió esta vez, es porque los polizontes municipales se pasaron de “ver…de” y prepotentes. ¡Pácatelas!

En esos términos está la exhibida y “quemada”, y ante la cual el Comisario de la AMIC, Carlos Alberto Flores, sólo atinó a decir que ya realizan las indagatorias para corroborar la veracidad de esa grabación, pero sin precisar si se trata del presunto homicida, al que dizque ya tienen identificado, aunado a que casi jurara que ningún “poli” de la AMIC se encontraba en el lugar al momento del atentado, aunque esa es su versión.

O séase que así está la “raspada” para las distintas corporaciones policíacas, que sí que es de pronósticos reservados, y más cuando hoy en día además anda huyendo un uniformado de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), acusado del asesinato de un particular y de enriquecimiento inexplicable. ¡Mínimo!

¿$e proyecta Secretario?…Dan cuenta que el que hizo valedero aquello de que ¡A río revuelto, ganancia de pescadores!, es el Secretario de Seguridad Estatal, Víctor Hugo Enríquez García, por de a cómo cuestionara la calidad de los chalecos antibalas que usan hoy en día los policías, eso después de que aflorara que los dos municipales que fueran atacados el sábado anterior carecían de ellos, y es por lo que uno muriera.

Ya que de acuerdo al público señalamiento que hiciera Enríquez García, según él es una falla en dichos aditamentos de protección para las fuerzas del orden, que se debe a que son comprados por funcionarios de departamentos administrativos que no tienen el más mínimo conocimiento de los requerimientos que deben cumplir, y es por lo que a la hora de enfrentar una emergencia ponen en riesgo sus vidas. ¡Órale!

Con lo que de alguna manera dejó entrever que los uniformados de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) pudieran portar de esos chalequitos “balines”, o que no son los adecuados, si se parte de que cuando se le preguntó si todos contaban con uno, como que nomás “tragó gordo”, y hasta “cascabeleó”, lo que evidenció que no es así, como lo exhibe el que a casi ninguno se les veas con ellos. ¡De ese vuelo!

Mientras que, con respecto a la Policía Municipal hermosillense, lo que es el Secretario del Ayuntamiento, Eduardo Acuña Padilla, se le vio más honesto en ese sentido, al reconocer que apenas harán una revisión para garantizar que sin excepción alguna cuenten con esas pecheras balísticas al salir a patrullar, con la mira puesta en proteger su integridad, y de esa forma reducirles los riesgos en situaciones de peligro. ¡Cuando menos!

Eso para que no vuelva a pasar lo que les sucedió a José Luis Andrade y José Ramón Bracamontes, que recibieron varios balazos al no contar con ese equipo táctico, y es por lo que el primero de ellos falleció, cuando hacían un patrullaje en sus motocicletas, y al detectar un auto sospechoso procedieron a su revisión, pero desde el interior les dispararon con esos letales resultados, y cuyos agresores continúan prófugos.

¡El pero al nuevo Fiscal!…Vaya que el que sí que entró “entre fuego cruzado”, o más bien muy criticado, es el recién nombrado nuevo Fiscal Anticorrupción, un tal Mauricio Ignacio Ibarra, quien llegara desde la Ciudad de México a ocupar el lugar que dejara Rogelio López García en ese puesto, y no precisamente por haber sido muy eficiente, sino todo lo contrario, por su función fantasmal. ¡Qué tal!

Derivado de que a Ibarra Romo no le han pasado por alto lo que fuera su paso como funcionario de la dependencia considerada como la más corrupta del pasado sexenio federal, como es Seguridad Alimentaria Mexicana ($egalmex), a la que desfalcaran con más de $15 mil millones de pesos durante la gestión que encabezara, Ignacio Ovalle Fernández, y al que nunca le hicieron nada, por lo que así estuvo la impunidad.

Razón por la cual es que Mauricio Ignacio se viera obligado a aclarar mediante una carta, que su arribó a $egalmex tuvo lugar cuando ya se había cometido ese fraude, que es considerado como el más grande en una dependencia gubernamental, y que hasta le tocó hacer los procedimientos para que se interpusieran las denuncias correspondientes, y que es por lo que manifestara estar libre de toda culpa. ¿Cómo ven?

No obstante, y como para evitar “hacer ruido”, lo que es el de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Gustavo Salas, a la hora de tomarle posesión como titular de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), omitió lo que fuera su trayectoria en $egalmex, y no así los varios cargos que ha ocupado en el servicio público, así como el que es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Es decir, Salas Chávez solamente ponderó y resaltó las posiciones que no le han acarreado una mala imagen, como el haber sido director general de Asuntos Jurídicos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); así como de Seguimiento y Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y responsable del Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Será?

Correo electrónico: [email protected]

