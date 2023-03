“Son unos mentirosos” AMLO rechaza informe de EE.UU. sobre derechos humanos en México

El presidente López Obrador dio respuesta al informe sobre derechos humanos en México del Departamento de Estado de Estados Unidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que “están mintiendo” y es “pura politiquería” el informe sobre derechos humanos en México realizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

En la conferencia matutina celebrada en el estado de Oaxaca, López Obrador detalló que Estados Unidos se cree el “Gobierno del mundo”, y que nada más ven la “paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”.

No es cierto, que están mintiendo es pura politiquería, con todo respeto, es que es su naturaleza, no quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado destino.-manifiesto, no quieren cambiar. Se creen el Gobierno del mundo, se asumen como el Gobierno del mundo, y nada más ven la paja en el ojo ajena y no la viga en el propio, pero no es para enojarse es que así son”, dijo.

“Nada más decir que no es cierto, que son unos mentirosos, pero que tampoco lo vayan a tomar a mal”, puntualizó.

El Gobierno de Estados Unidos advirtió este lunes sobre la “impunidad y los índices extremadamente bajos de procesamiento” que existen en México.

El informe detalla que “hubo informes de que algunos agentes del Gobierno fueron cómplices de bandas criminales internacionales, y las tasas de enjuiciamiento y condena fueron bajas por estos abusos”.

“Los elementos criminales, incluidas las bandas locales y transnacionales y los traficantes de estupefacientes, fueron perpetradores significativos de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, soborno, intimidación y otras amenazas, lo que resultó en altos niveles de violencia y explotación”, se recalcó.

Además, Estados Unidos señaló este lunes en su informe anual sobre derechos humanos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por “desacreditar” a periodistas y organizaciones de la sociedad civil en sus conferencias de prensa diarias.

Sobre los defensores de derechos humanos, el documento también destaca que “el presidente López Obrador reprendió a grupos de la sociedad civil en sus conferencias de prensa matutinas”.

El mandatario mexicano criticó que Estados Unidos siga persiguiendo al periodista Julian Assange o que se amague con detener al expresidente Donald Trump por lo que denominó un “asunto amoroso”.

“Es como si aquí nosotros lo evaluáramos. A ver derechos derechos, ¿por qué no liberas a Assange si estamos hablando de periodismo y libertad? ¿Por qué lo tiene preso? Si se hablan de actos de violencia, ¿cómo es que un periodista premiado en EE.UU. asegura que el Gobierno de EE.UU. saboteó el ducto de gas de Rusia a Europa? Y así. ¿Por qué se permite en EE.UU. que opere un cártel o varios cárteles que distribuyen en ese país con libertad el fentanilo, que le hace tanto daño a los jóvenes, o decirles qué estás haciendo por los jóvenes para que n consuman fentanilo?”, explicó el mandatario mexicano.

Otra más con todo respeto, está declarando el expresidente Trump que lo va a detener creo que hoy por un asunto presuntamente amoroso, que lo van a detener, si fuese así pues todo mundo sabría porque no nos estamos chupando el dedo que es para que no aparezca en la boleta electoral y si digo esto es porque yo padecí de la fabricación de un delito porque no querían que yo fuese candidato y eso es completamente antidemocrático, ¿porque no se le permite al pueblo el que decida?”, expuso.

“Pero todo esto en pan de amigos, nada más para ver si van cambiando, porque como se dice coloquialmente ya chole“, agregó.

Con información de López-Dóriga Digital

