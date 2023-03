En Pocas Palabras

Vive Hermosillo una jornada violenta desde temprano con varios asesinados

Dos personas fueron agredidas con arma de fuego en la colonia Nuevo Hermosillo durante la mañana de este jueves, lo que dejó el saldo de un muerto y un lesionado, según lo dio a conocer Seguridad Pública Municipal. Alrededor de las 8:30 horas, entre Cumbre Nevada y Capomo, elementos de la Policía de Hermosillo encontraron a dos personas baleadas, una de ellas se encontraba herida y la otra no mostraba señales de vida.

Los oficiales encargados de atender el reporte resaltaron que sobre banqueta yacían los dos afectados; el ahora occiso vestía camiseta negra y pantalón mezclilla, mientras que el lesionado vestía camisa polo y pantalón mezclilla. Asimismo, los agentes policiacos informaron que en la calle se encontraba un domicilio abierto, el cual mostraba manchas de sangre, por lo que al parecer fue ahí donde ocurrió la agresión.

Al lugar de los hechos arribaron paramédicos de Cruz Roja de Hermosillo para trasladar a la persona herida a un hospital para recibir atención médica, mientras que en el mismo sitio se declaró muerto a la otra persona. También arribó personal de servicios periciales, medicina legal y Servicios Médicos Forenses, para realizar los procedimientos legales correspondientes. Mientras tanto, en el hospital donde fue trasladada la persona herida, se instalaron elementos de seguridad para su custodia.

Encuentran sin vida a Joven en la colonia Solidaridad

Antes, alrededor de las 6:00 horas una persona del sexo masculino fue reportada sin vida sobre la calle Eligio Ancona, entre Placeritas y San Nicolás, de la colonia, Solidaridad, quien tenía varios golpes, de acuerdo con el reporte de Seguridad Pública Municipal.

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Computo, Coordinación e Inteligencia (C5i) dio aviso a los agentes de policía para que se trasladaran al punto, pues en un principio el reporte era por una persona inconsciente.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron un joven, cuya identidad no ha sido confirmada, con una herida en la cabeza y tendido boca abajo, vistiendo pantalón café, suéter negro con blanco, así como tenis negros, quien no era del sector según dijeron los vecinos, ya que no lo reconocieron.

Más tarde, arribaron paramédicos de Cruz Roja de Hermosillo, quienes realizaron las diligencias correspondientes, pero determinaron que el joven ya no mostraba señales de vida. Por ello, personal de Medicina Legal, Servicios Periciales y Servicio Médico Forense, llegaron al punto para realizar el levantamiento del difunto y seguir con el procedimiento legal.

Encuentran sin vida a una mujer de 33 años de edad; se investiga como delito de feminicidio

Una mujer, de 33 años de edad, fue encontrada sin vida la tarde de este jueves en un domicilio del Fraccionamiento San marcos, al Norponiente de Hermosillo, y la fiscalía general de Justicia del Estado informó que el caso se investiga como feminicidio.

La dependencia explica que la familia de la hoy occisa había tenido contacto con ella el pasado 12 de marzo, vía mensaje de texto, quien les había dicho que iba llegando de una playa, sin precisar los amigos que la acompañaban. A través de un comunicado se detalla que la víctima fue identificada como Ana Eliza, quien fue localizada en el interior de una vivienda ubicada por el bulevar Gaspar Luken.

Tras el hallazgo del cuerpo, la Fiscalía de Sonora, junto con los tres órganos de Gobierno que integran la Mesa de Seguridad, anunciaron que, por protocolo, la privación de la vida de Ana Eliza se investiga por el delito de feminicidio. El documento indica que al lugar de los hechos acudieron integrantes de la trilogía investigadora para de inmediato procesar la escena y así poder recabar los datos de prueba que permitan establecer los hechos y dar con el o los probables responsables.

Así estuvo la jornada en este día en esta otrora tranquila ciudad…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

__

Ernesto Gutiérrez Ayala

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: egutierrez

Comparte esto: Twitter

Facebook