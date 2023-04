Sin medias tintas

¿Envían mensaje a Alcalde?

Por Martín Romo (El Verdugo)

¿Envían mensaje a Alcalde?…A quien ya “le llegó la lumbre, o el fuego balístico a los aparejos”, es al alcalde Javier Lamarque Cano, por el ataque directo del que fueran blanco el fin de semana el comandante Jesús Navarro, quien era el director Operativo de Seguridad Pública de Obregón, y su escolta Jorge Alberto Galindo Ayón, al ser emboscados y asesinados por hombres armados el viernes anterior. ¡De ese pelo!

En lo que es un fatídico atentado de alto impacto que tuviera lugar al filo de mediodía, cuando las víctimas circulaban a bordo de una patrulla alrededor de 13:30 horas de la tarde, en las calles Sinaloa y Mayo, y fueron interceptados por sicarios que les dispararon en más de 50 ocasiones, por lo que a ese grado ya “le está pegando” la inseguridad a Lamarque Cano, por como el hampa “está tocando” a sus altos mandos. ¡Zaz!

Si se toma en cuenta que Jesús Alberto fungía como segundo de a bordo del director de la Policía Municipal cajemense, Claudio Cruz Hernández, que es un capitán perteneciente a la Secretaría de la Marina, y quien asumiera ese “hueso” policíaco el 21 de enero del 2022, y que no por nada tras esos homicidios en las redes sociales se manejara la versión de que había renunciado, lo que de inmediato desmintieron. ¡Vóitelas!

Sin embargo, y a como la pongan, pero lo que es el Presidente Municipal morenista ya “quedó tocado”, y hasta cierto punto desestabilizado con esas muertes, con todo y que dijera que es una reacción de la delincuencia organizada por las acciones preventivas que han implementado y que aseguran que no han servido de mucho, como lo refleja que el pasado marzo mataron a 75 personas, a razón de casi tres diarias.

Es por lo que no obstante “lo echón” y protagónico que es Lamarque, pero de inmediato pidió auuxilio y convocó a una reunión con los otros niveles de gobierno, como es el estatal y federal, en aras de que lo “acuerpen” en el ínter en que replantean su estrategia policial, por ese letal “hueco que les abrieran”, con el artero crimen de Navarro Velarde, quien era un agente de carrera que provenía de una familia de policías.

Y es que Navarro y Galindo, a quien le apodaban “El Gato”, no eran ningunos improvisados en esas lides policiales, porque el primero tenía una antigüedad de 18 años y 8 meses; y el segundo de 17 años 5 meses, lo que habla de que ya casi cumplían dos décadas en servicio, hasta que de la manera más artera los privaran de la vida, en esa evidente “medicición de fuerza” con los criminales, que mandaron ese letal mensaje. ¡Palos!

Luego entonces así estuvo la aparente respuesta para el “Presimun” emando de Morena, porque apenas y le acababa de responder al delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Méndez, de que en Cajeme tampoco se permite que entre la alta criminalidad, luego de que éste último manifestara que: “A Hermosillo no se permitirá que entre la alta criminalidad”, por lo que así está su rebasada e insegura realidad.

Ya que con ese par de ejecuciones no sólo “los pusieron a parir cuates”, sino también en jaque, por como les movieron el tapete, al impactarles y afectarles en el aspecto operativo, al grado de que incluso se especulara que Cruz Hernández ya había “tirado la toalla”, por lo que a ese punto está el alcance de la mafia. ¡Pácatelas!

Pero al margen de las elucubraciones, lo único verídico es que ayer les harían un homenaje póstumo a los gendarmes caídos en el cumplimiento de su deber, en el marco de la procesión fúnebre que realizaran para hacerles el último pase de lista como se acostumbra en esos casos. ¡De ese tamaño la desgracia!

Hoy hará historia sonorense…Y la que ¡hoy!, ¡hoy!, ¡hoy!, como dijera el ex “PresiChente”, Vicente Fox, estará haciendo historia, es la ahora encumbrada sonorense, Guadalupe Taddei Zavala, porque éste “San Lunes” se convertirá en la primer mujer que tomará posesión como consejera presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), en lugar del saliente y engrillado de Lorenzo Córdova Vianello. ¡Órale!

Porque Taddei Zavala asumirá ese máximo cargo electoral como parte de un proceso inédito en el que por primera vez los partidos políticos no designaron a su titular, por la división que hubo, y es por lo que la Cámara de Diputados la nominó, junto a otros tres nuevos consejeros, mediante un esquema de insaculación que concluyó con una tómbola de la que sacaron los nombres de los seleccionados. ¡Qué tal!

Así que Córdova Vianello no solamente felicitó a la también ex representante del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Sonora, si no que además convocó a sesión para éste día a las 13:30 horas, en la sede del INE, ubicada en Viaducto Tlalpan 100, Alcaldía Tlalpan, a fin de que Guadalupe rinda protesta y encabece ese organismo por los próximos nueve años, con lo que se espera que marque un antes y un después. ¿Cómo ven?

O séase que así se concretará la histórica asunción y el ¡Sí protesto! De Taddei, quien es Licenciada en Administración Publica por la Universidad de Sonora (Unison) y cuenta con una trayectoria de más menos treinta años en el servicio público, la mayoría de ellos en lo que tiene que ver con los ámbitos electorales federales, desde los tiempos del Registro Federal Electoral en los 90, para en el 2014 convertirse en INE.

Casi por nada es por lo que está entrando con el mejor de los ambientes, después de que en un primer momento quisieran “ponerle peros” al ligarla con los colores de los morenos, pero a la postre le están reconociendo que es un perfil de carrera y con experiencia, y es por lo que hasta los de oposición le están dando el beneficio de la duda, a partir de las cartas credecianles que presenta, al ser un cuadro de chamba.

Luego entonces así le estará dando inicio a una nueva era en esa institución, después de que días atrás presentara su renuncia como presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, función para la que fuera electa desde marzo del año 2022, eso mediante una carta que le enviara al Congreso del Estado, agradeciendo la distinción y confianza. ¡De ese vuelo!

Dan apoyo extra a jubilados…Vaya que se sigue demostrando que por el “Presi” Antonio Astiazarán no está quedando, a la hora de respaldar a los pensionados y jubilados del Ayuntamiento de Hermosillo, como lo exhibe que el Cabildo acaba de aprobar un programa para que tengan posibilidad de solicitar apoyos económicos especiales, derivado de un convenio entre el Gobierno Municipal y Estatal. ¡Así el acierto!

Para el caso se trata de un pacto que permitirá crear un esquema para apoyar a los trabajadores en retiro que reciban hasta $30 mil pesos mensuales de pensión, a partir de una aportación de $9 millones 345 mil pesos que hará el Gobierno del Estado para ampliar el número de beneficiarios, con lo que se extenderá la ayuda que ya les prestaba el municipio hermosillense, por lo que así está esa muy buena nueva. ¡Mínimo!

De ahí que una vez aprobada el pasado viernes esa modalidad, lo que son los regidores están dando el aval para que quienes entren en ese nuevo rango de percepciones, el día último de cada mes, y a través de una tarjeta electrónica, empiecen a recibir un ingreso extra de mil 500 pesos, ya sea en carácter de ex empleados, orfandad, viudez y ascendientes, que estén acreditados al 31 de diciembre del 2021. ¡Ese es el plan!

Aunque aclaran que antes tendrán que pasar por una serie de filtros para poder calificar y acceder a ese beneficio, como es comprobando ante el departamento de Recursos “Inhumanos” de la Comuna el que cuentan con las condiciones para que les otorguen esa “milane$a” y media, misma que se suma a los otros modelos que han impulsado Astizarán Gutiérrez y compañía, para hacerle una mayor justicia a ese sector.

Eso a raíz de que hace un año y cacho cancelaron las prestaciones ilegales que les asignaban y que únicamente están contempladas para los burocrátas en activo, de ahí que a “río revuelto” algunos pseudolíderes quisieran pasarse de vivo$ promoviendo movimientos de protesta, cuando de antemano sabían que estaban al margen de la ley, pero aun así están compensando a los más vulnerables con esas opciones.

Es “puro Pancho” delegado…Sí que el que no está pasando de ser más que un desligado mediático, por las declaraciones “voladas que se avienta”, al no dar mayores detalles sobre las mismas, es el de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez, y una evidencia de ello es que ahora saliera con el cuento de que han descubierto la extracción de fentanilo en los hospitales de Sonora. ¡Tómala!

Aun así lo que es Sergio Méndez sí que le hace honor a su nombre, al quedarse en el “puro Pancho”, con esos dichos estridentes con los que ya se está volviendo costumbre que salga, como en este caso en que llegara al grado de decir que ese robo del que están siendo objeto los nosocomios, según esto es para que el crimen organizado utilice esa droga que está de moda, y que es altamente adictiva, así como mortífera. ¡Glúp!

Toda vez que hasta el momento sólo se sabe del caso de un estudiante de la facultad de Medicina, al que sorprendieron tratando de sustraer una cantidad no especificada, aun y cuando no es gran cosa la que tienen a su alcance, por lo que en esa ocasión fuera más el escándalo y la alharaca, pero sin que se precisaran montos, como tampoco en que terminara el proceso que se supone que le debieron haber seguido. ¿Qué no?

No obstante al parecer la intención es la de hacer ver como que están haciendo algo contra el fentanilo, después de la queja de los gringos, a partir del como está matando a casi cien mil adictos anualmente en Estados Unidos, de ahí que el de la FGR por estos lares a la vez dijera que en el presente año ya han asegurado más de 726 mil pastillas y 15 kilos de polvo en los puntos de revisión y durante cateos realizados.

En tanto que coincidentemente el vocero de la Mesa Estatal de Seguridad, Juan González Alvarado, manejó que en Sonora es donde más se incauta ese opioide sintético, que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína, y 100 veces más fuerte que la morfina, pero que es seguro cuando se receta para el dolor intenso. ¡Así el dato!

