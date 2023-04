Destaca importancia de la curiosidad científica; Reconocida académica

Erika Silva Campa, profesora investigadora del Departamento de Investigación en Física de la Unison, dijo que te puede llevar a tomar decisiones importantes

La curiosidad científica te puede llevar a tomar decisiones importantes para tu vida, fue el mensaje emitido por Erika Silva Campa, profesora investigadora del Departamento de Investigación en Física de la Universidad de Sonora durante la conferencia “Física Médica”, actividad que fue parte del Encuentro de Mujeres STEM en la División de Ciencias Exactas y Naturales.

Con una charla descriptiva sobre las funciones esenciales de la Física Médica a estudiantes de diferentes programas educativos, la académica universitaria comenzó explicando el contexto histórico al resaltar la vida y trayectoria de Marie Curie, considerada una de las pioneras en la Física Médica, quien fue una física y química polaca nacionalizada francesa.

Dijo que fue precursora en el campo de la radioactividad, fue la primera y única persona en recibir dos permisos Nobel en distintas especialidades científicas: Física y Química, descubrimiento del Polonio y el Radio y acuñó el término radiactividad.

Mencionó que la Física Médica es una ciencia multidisciplinaria que, a partir de conocimientos, métodos y técnicas de la Física, ayuda a resolver problemas actuales de la medicina. A través de los fundamentos físicos de múltiples técnicas terapéuticas, proporciona la base científica para la comprensión y desarrollo de las modernas tecnologías del diagnóstico médico.

Por otro lado, la biofísica aplica la teoría, las técnicas y la instrumentación de las ciencias físicas a la comprensión cuantitativa de la estructura, los sistemas y las funciones biológicas; también se relaciona con la explotación de esta compresión para crear nuevos dispositivos para su uso en medicina, robótica y campos de la nanotecnología.

En tanto, indicó que la Física Médica estudia el manejo, uso y aplicación de las radiaciones ionizantes en la medicina y establecer los criterios para la correcta utilización de las radiaciones ionizantes empleadas en medicina. “Un Físico Médico se especializa en: terapia con radiaciones, medicina nuclear, diagnostico e intervención radiológica y seguridad radiológica”.

En México, existen 360 lugares para médicos físicos clínicos que son ocupadas por 283 profesionistas; el desafío es insuficiencia en mano de obra, desigualdad de género, multiturno y brecha salarial, pues solo el 40% de los físicos médicos en el país cumplen con el perfil académico recomendado y prácticamente no existen profesionales en el área que se involucren en diagnóstico e intervención radiológica.

Los programas de posgrado en Física Médica en México son relativamente nuevos y muy pocos, a la fecha solo se ofrecen dos programas de posgrado a nivel nacional, además la mitad de los graduados optan por trabajos no clínicos y los profesionales que desempeñan roles de médicos físicos clínicos no cuentan con el perfil académico sugerido por los organismos internacionales, aseguró.

Sostuvo que la Física Médica es considerado el campo de la física más diverso respecto al género, a nivel mundial las mujeres en dicho campo científico representan el 29.8% de los profesionales en el área, siendo con más presencia femenina en Europa, Asia, África, América Latina y por último Estados Unidos.

