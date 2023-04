Sin medias tintas

Sacan lana extra “Pafa$”

Por Martín Romo (El Verdugo)

Sacan lana extra “Pafa$”…Y “ya $alió el peine” del negociazo extra que están haciendo los pseudolíderes de las diferentes organizaciones “Onachafa$” dedicadas a la afiliación de vehículos ilegales, como es el caso del por algo mal afamado de Gamaliel Cañedo Maciel, que se ostenta como representante de la Organización del Patrimonio Familiar (Odepafa), con lo que es el actual proceso de legalización. ¡Zaz!

Y es que a partir de la gestión que han estado haciendo para que permitan la regularización de los “autos chuecos” que por alguna causa no tengan título, ya sea porque lo perdieron, se lo robaron, o los estafaron al entregárselo falso, ahora le están cobrando ¡mil pesos! A quienes estén en esa condición, más $300 pesos por afiliarlos, y sólo por ponerlos en una lista de espera, pero sin garantizarles nada. ¡Así la tran$a!

Pero por si eso fuera poco al parecer también se están amafiando con los operadores de los módulos en los que están mexicanizando los “carros chocolates”, porque “curio$amente” a los que no cuentan con ese papel luego luego los mandan con ellos, y en especial con Cañedo Maciel, ante lo que intuyen que así ha de estar “la mochada”, por ser lo primero que se sospecha por esos cliente$ que les mandan. ¿Qué no?

Sumado a que denuncian que también se está suscitando otra irregularidad, en lo que es esa nacionalización vehicular, como es el que a los solicitantes de ese trámite primero les dicen que todo está en regla, en cuanto a los documentos que presentan, para que acto seguido acudan al banco a pagar los $2 mil 500 pesos que cuesta, pero ya después cuando regresan les salen con que no se dieron cuenta que el titulito es apócrifo.

Por lo que “coincidentemente” es cuando les dicen que vayan con Gamaliel, por lo que no solamente los hacen perder esas dos “milane$a$” y media, al no checarles correctamente su documentación, sino que además tienen que pagarle mil 300 pesos más a él con la falsa esperanza de que si autorizan legalizar sin la titulación correspondiente, ya los tendrá agendados, en lo que no es más que “un volado”. ¡De ese tamaño!

Van contra malos padres…Aunque se habían tardado en proceder contra los padres desobligados, esos que no les garantizan el sustento diario a sus hijos, pero ahora sí se les acabó la impunidad en ese sentido, luego de que el Senado aprobara la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, por lo que los morosos de pensión enlistados no podrán salir del País, ni tramitar la INE y licencia de conducir. ¡Palos!

Es por eso que los senadores votaron por para que de aquí pa´l real en esa “lista negra” se concentre la información de los papás deudores y de sus acreedores alimentarios, a la par de que tampoco podrán participar como candidatos a cargos de elección popular, jueces y magistrados en el ámbito local o federal, por lo que así los estarán vetando por no cumplirle con lo más mínimo a sus vástagos después de divorciarse.

Aunado a que en las solicitudes de matrimonio el Juez del Registro Civil informará si alguno de los contrayentes se encuentra inscrito en el citado Registro, para analizar la condición que guardan, respecto de las obligaciones que tiene, por lo que así está ese “candado” que les están poniendo, y no es para menos, porque hoy en día el 70% de las madres solteras carece de pensión alimentaria para sus consanguíneos.

Más menos así está ese acierto, por como ya se había vuelto parte de una cultura de incumplimiento, el que la generalidad de los progenitores, principalmente hombres, a la hora de la hora “se tiraran a perder”, o se desobligaran del compromiso de asegurarles el alimento a su descendientes, por aquello de que ya no estaban con sus parejas, y para lo cual inventaban “mil” pretextos, como por ejemplo el que “ganan muy poco”.

Porque como en la mayoría de los casos no les hacían nada, por encima de que hay un marco legal vigente al respecto, pero llegado el momento resulta una “ley muerta”, y es por lo que se capoteaban esa obligación, al no enfrentar ningún tipo de presión, pero eso ya se acabó, porque ahora sí los tendrán en un padrón, a fin de garantizarle a los niños y adolescentes el derecho de cuando menos tener asegurado el alimento. ¡Mínimo!

Ante lo que se deduce que el Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Sonora, Jorge Yeomans Rosas, ya tendrá más recursos legales de “donde echar mano” para proceder contra quienes evaden esos pagos, y con lo que afectan el sano desarrollo de los infantes que quedan en medio de esos conflictos postmaritales, porque ahora hasta restricciones migratorias habrá, para que no puedan viajar fuera de México.

¡¡Peligro zanjas abiertas!!…Vaya que donde estuvo a punto de repetirse la trágica historia ocurrida meses atrás en la Ciudad de México, cuando una pareja de hermanas cayó en una alcantarilla de aguas negras que estaba abierta sobre el paso peatonal, en los momentos en que se dirigían a un concierto de Zoé, es en la zona Sur de Guaymas, luego de que un adulto mayor se precipitó en un registro destapado. ¡Pácatelas!

Sin embargo y contra todo lo esperado lo que es el ciudadano de 67 años de edad vivió para contarlo, luego de que no se percató de que había un hueco sobre la banqueta, como de unos dos metros de profundidad, y es que sí bien resultó con lesiones que le impidieron salir por sí mismo, éstas no pasaron a mayores, después de ser rescatado por los elementos de bomberos y paramédicos de la Cruz Roja. ¡De ese vuelo!

Al ser un percance que tuvo lugar en la colonia Las Palmas, por lo que después de extraer al hombre colocaron cinta amarilla para alertar de que es un lugar peligroso, pero sin que hubiera una autoridad que se hiciera responsable de ese suceso, aun y cuando la Comisión Estatal del Agua (CEA), donde está como encargado de despacho, Ariel Monge Martínez, es la que más enfrenta quejas por esa negligencia. ¡Vóitelas!

Ya que hasta ahora, y no obstante y que esas caídas ya han sido fatales en esa clase de hoyancos abiertos en la vía pública, que en su mayoría tienen que ver con dependencias de gobierno, como son las acuáticas, entre las que están los organismos operadores como el de Agua de Hermosillo (Aguah), en el que cobra Renato Ulloa Valdez, simplemente han seguido con esa indolencia, lejos de implementar una estrategia preventiva. ¡Órale!

Se vale señalar que en especial los que no han aprendido la lección en ese sentido son los de Aguah, por como siguen dejando las obras tiradas y sin prevención, después de que en el pasado trienio de la ex alcaldesa morenista, Célida López Cárdenas, se cayera un cristiano con todo y bicicleta a una zanja y muriera. ¡Glúp!

Planean carretera a kino…Ahora sí que después de tantas promesas al que ya le están dando forma, es el proyecto de ampliación de la carretera Hermosillo-Bahía Kino, porque de acuerdo a lo ventilado por el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), Heriberto Aguilar Castillo, pretenden licitar esa obra el próximo mayo, para iniciar con los trabajos el último trimestre de este año. ¿Será?

Pues de acuerdo a lo adelantado por Aguilar Castillo, lo que es la licitada de esa primera etapa les llevará un periodo de cuatro meses, que es de los más amplios, ya que la intención es la de contar con el mayor número de participantes y opciones para seleccionar al que haga la mejor propuesta económica, para ese tramo que abarcará de Hermosillo a la comisaría Miguel Alemán, que iniciaría a finales del presente 2023. ¡Eso dicen!

Derivado de que uno de los cambiazos que tendrá esa cinta asfáltica con esa modernización, es que tanto en la entrada a la Capital, como en la también llamada Calle 12, dispondrán de seis carriles para evitar los “cuellos de botella” que actualmente se presentan; mientras que con lo que reducirán los accidentes de tránsito que han sido recurrentes en ese tramo, es con la colocación un muro divisional que evitará los choques vehiculares.

En esos términos están dándole un enfoque definitivo a esa proyección que está en vías de ser toda una realidad, según lo adelantado por Aguilar, y es que la siguiente fase igualmente incluiría la construcción desde ese Poblado de La Costa de Hermosillo, hasta el destino turístico de Kino, el cual contaría con las mismas medidas de protección y seguridad para hacerla una vía carretera más segura. ¡Ese es el plan!

Así que de concretarse esa modernizada carreteril tan demandada, sí que sería una de las obras insignias del sexenio del gobernador, Alfonso Durazo Montaño, por el impacto que tendría en todos los ámbitos. ¡Qué tal!

