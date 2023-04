Realizan hermosillenses compras de última hora en el Centro de la ciudad

Desde ropa, alimentos y calzado, los consumidores acudieron al primer cuadro de la ciudad

Decenas de hermosillenses quienes prefirieron esperar hasta el fin de semana para viajar con la familia, acudieron a realizar compras de última hora al Centro de la ciudad.

Las tiendas de ropa, calzado y accesorios para playa son las que registraron mayor afluencia de personas quienes buscaban todo lo necesario para su viaje.

José Rodríguez, empleado de una tienda de accesorios, mencionó que entre los artículos más buscados en esta temporada son los de playa como toallas, sombrillas y salvavidas para los niños, así como las prendas de vestir como shorts, playeras y sandalias; además de casas de campaña, sillas de plástico y hieleras.

Aun cuando en el transporte público no se apreció mucho pasaje, esto no se vio reflejado en ese sector de la ciudad, donde no disminuyó el aforo de vehículos y peatones por las calles del Centro de Hermosillo.

Ya sea en pareja, con los hijos o solos, se pudo ver a los hermosillenses caminando por los alrededores del Mercado, cruzando calles, comprando en los comercios o esperando el transporte público.

