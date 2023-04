Destaca regulación e inclusión de la industria minera

Reconocido investigador; Ricardo Vega Granillo, Doctor en Ciencias de la Tierra, señaló la importancia de realizar una evaluación equilibrada de la minería

La minería es de todos, incluyente y de las industrias más reguladas en México en su operación, resaltó Ricardo Vega Granillo, quien dedicó 36 años de su vida laboral al ámbito académico en la Universidad de Sonora para formar profesionistas responsables de ciencias de la tierra.

Vega Granillo es esposo de Elizabeth Araux con quien comparte el amor por la minería y es padre de familia de dos hijos, David y Tania; además de pertenecer desde 2010 a la Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México (Aimmgm) Distrito Sonora, donde recientemente fue galardonado por su aportación en la geología desde el ámbito académico.

El Maestro en Ciencias de la Geología por la Universidad de Sonora y Doctor en Ciencias de la Tierra por el Instituto de Geología de la UNAM señaló la importancia de realizar una evaluación equilibrada de la minería, para “minimizar los riesgos con base en nuestra inteligencia, ingeniería y poder seguir utilizando todos los beneficios que la minería le brinda a la humanidad”.

Enfatizó que la minería es una actividad que gracias a ella se cuenta con un desarrollo en toda la sociedad ya que “sin la minería no podríamos tener la civilización que tenemos actualmente, el desarrollo humano, la aglomeración en las ciudades, los viajes, tantas cosas en realidad si nos ponemos a evaluar.

Además, agregó que la minería es una industria de todos y para todos, donde da cabida al desarrollo profesional de diferentes perfiles laborales, no solamente a los de carreras de Ciencias de la Tierra.

Vega Granillo explicó que la minería es de las industrias más reguladas en México en su operación, por lo que están en armonía con el medio ambiente, beneficio de la comunidades y buenas prácticas, acciones que en muchas de las ocasiones son desconocidas por la sociedad en general, por lo que dijo, es necesario difundir todo el impacto positivo que genera el sector minero.

“He visto compañías mineras que en el tiempo que ya están laborando ya están en proceso de reparación de los sitios, se está invirtiendo bastante en eso, existen normas, criterios y las empresas se adaptan y desafortunadamente de esas actividades no se entera mucha gente. Creo que no hay ninguna que revisen más que la industria minera, está muy regulada, revisada, actividad que se puede perfectamente desarrollar y que es fundamental para el desarrollo humano”, subrayó.

Como investigador Vega Granillo ha sido responsable de varios proyectos de investigación apoyados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); y por Pemex, así también fue reconocido como miembro del Sistema Nacional de Investigadores del 2006 hasta su retiro en 2021.

Ha publicado más de 20 artículos científicos en revistas de prestigio internacional como Tectonics, Gondwana Research, Geological Society of America Bulletin, Earth and Planetary Science Letters, Geoshpere, International Journal of Earth Sciences y en la Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, entre otras.

Además, ha sido coautor de varios libros del ramo geológico como: Manual Para Geología de Campo; Geología Urbana de Guaymas y San Carlos; Mineralogía; Petrología básica para Ingenieros; y Yacimientos Minerales

