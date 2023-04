Diamondbacks derrota por paliza a Dodgers

Se impone once carreras a seis; El equipo de Arizona se quedó con la serie ante los de Los Ángeles

Diamondbacks le ‘pintó la cara’ a la novena de Los Ángeles luego de vencerlos once carreras a seis, en el duelo que se llevó a cabo en Chase Field, recinto en el que México hizo historia durante el recién terminado Clásico Mundial.

Mookie Betts fue el encargado de poner a los Dodgers por arriba de la pizarra luego de aprovechar un doble de David Peralta, sin embargo, rápidamente llegaría Pavin Smith para igualar los cartones con rodado a Jardín Izquierdo para consumar la ventaja al terminar la primera.

La novena de Los Ángeles no logró imponer condiciones en el Segundo capítulo y Jake McCarthy puso la tercera en la pizarra para los Diamondbacks, quienes no volverían a estar por debajo.

D. Martínez pegó triple por el Jardín Izquierdo y Freddie Freeman metía al partido a la novena de Los Ángeles, para que momentos más tarde, Martínez fuera el encargado de igualar el marcador.

A partir de ese instante, Diamondbacks no cesó en los embates y cerraron la caja registradora para Dodgers desde la Cuarta, teniendo a Christian Walker, Jake McCarthy y Alek Thomas con un seis por tres que comenzaba a sepultar las esperanzas para la novena encabezada por Dave Roberts.

Josh Rojas y Geraldo Perdomo aumentarían el castigo luego de que Pavin Smith consiguiera una línea sobre el Jardín Derecho; posteriormente, fue Smith el encargado de poner tierra de por medio y cerrar la Cuarta nueve carreras a tres.

En una nueva oportunidad para acercarse en el marcador, Freeman, Peralta y Martínez salieron sin lograr su cometido y Nick Ahmed se unió a la fiesta en Arizona para poner la primera en su cuenta, mientras que José Herrera anotó la definitiva once carreras a tres luego de que Christian Walker consiguiera el pasaporte.

Trayce Thompson, J. D. Martínez y Will Smith acortaron distancias para Los Ángeles, sin embargo, el daño recibido por parte de la novena de Arizona no permitió meterse a la pelea por el triunfo en Chase Field once carreras a seis.

Con este resultado, Diamondbacks llega a seis triunfos en el inicio de la temporada por cuatro derrotas, mientras que Dodgers vio cómo se esfumó su racha positiva (5-5) luego de sus primeros diez partidos.

