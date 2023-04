Fentanilo no se produce en México, es un problema importado: López-Gatell

El consumo del fentanilo en México no se compara con el “enorme problema” en Estados Unidos, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud federal, aseveró que en México no se produce fentanilo y que es un problema importado.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López-Gatell Ramírez dejó en claro que el consumo del fentanilo en México “no se compara con el enorme problema en Estados Unidos”.

El fentanilo no se produce en México, se produce a partir de precursores que no se fabrican en México, se fabrican en otros lugares, incluido EE.UU., y hay rutas de fentanilo de EE.UU. a México, entonces es un problema importado”, dijo.

“La actitud del Gobierno de México es que nosotros no queremos que nos pase lo de Estados Unidos, por lo tanto debemos de tener una anticipación muy intensa en la prevención aun cuando hoy por hoy no es un problema grande de salud pública, queremos apostar a la prevención, queremos ayudar como buenos vecinos”, indicó.

Aseveró que el Gobierno Federal lanzó una una estrategia de prevención dirigida a la juventud, en la cual habrá sensibilización y orientación para prevención de las adicciones.

“Estaremos desarrollando materiales. Una pieza clave va ser el acompañamiento de especialistas, estamos por lanzar un sistema en línea para que maestras, maestros, puedan ser orientados en comportamientos generales o particulares. Tenemos sesiones virtuales donde nuestros especialistas estarán preparando materiales y dando asesoría directa. Anuncio el micrositio, es de acceso público, dirigido particularmente a personal docente”, externó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en su conferencia matutina se estrena una nueva sección llamada “Adicciones y salud colectiva”, presentada por López-Gatell para hablar sobre los daños y el consumO de drogas en el país.

“Vamos a iniciar este día con una sección especial para informar sobre las drogas para que tengamos todos los elementos, que el pueblo sepa sobre la producción de las drogas, el daño que ocasionan, que se está haciendo, qué tenemos todos que evitar, por qué no debemos de permitir que se convierta en una pandemia y hablar sobre el tema. Estar constantemente tratándolo y le pedí al doctor Hugo López-Gatell que él sea el que aborde el tema aquí en las mañaneras”, ordenó.

“Afortunadamente ya está disminuyendo el efecto dañino de la pandemia de Covid y vamos a atender este tema con un enfoque preventivo, porque no es decir ‘nosotros no tenemos ese problema’, no nos va a alcanzar ese problema, no es igual que en otros países”, apuntó.

Con información de López-Dóriga Digital

