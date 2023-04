Hallan a niña deambulando en calles de Guadalajara; salió de su casa mientras su papá dormía

Una niña de 4 años de edad fue resguardada por policías de Guadalajara tras salirse de su casa mientras su padre estaba dormido

Una niña fue hallada deambulando en calles de Guadalajara, Jalisco, tras salir de su casa mientras su padre dormía.

Pasadas las 5:00 h de este jueves, Dafne, de aproximadamente 4 años de edad, fue encontrada llorando por un enfermero, quien llamó al 911.

Policías llegaron al lugar para resguardar a la menor, quien refirió vivir en la zona, colonia Jardines de la Cruz.

Gracias a los datos proporcionados por la niña los policías pudieron llevarla a su domicilio, ubicado a una cuadra de donde fue localizada.

La menor se había despertado de madrugada y al ver la puerta abierta de su casa se salió.

El padre reconoció ante las autoridades no haberse dado cuenta de la ausencia de su hija, toda vez que seguía dormido cuando los policías fueron a buscarlo.

No me di cuenta, y ya ahorita que me despertaron ya noté que (mi hija) no estaba, y pues córrele para afuera”, dijo a los policías.

Pese a haber encontrado a su padre Dafne fue trasladada al Ministerio Público para continuar el protocolo correspondiente que derive en su reintegración familiar.

Con información de Milenio

