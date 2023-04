Listo operativo de vigilancia de la Policía Municipal  en “Semana de Pascua”

Participarán alrededor de 150 elementos de para supervisar que se respeten los derechos de las personas y no se trasgredan las normas o leyes

Serán alrededor de 150 elementos de Preventiva y Tránsito los que participen en el operativo que se implementará del jueves 13 al domingo 16 de abril en Bahía de Kino y áreas rurales de Hermosillo por motivo de Semana de Pascua.

Jesús Alonso Durón Montaño, comisario jefe de la corporación, indicó que los agentes contarán con 50 unidades patrulla y 25 motocicletas, con las que se realizarán vigilancias constantes y recorridos del Operativo Carrusel.

Agregó que se mantendrá una vigilancia en todas las áreas de Bahía de Kino y la Carretera 100 Estatal, donde se supervisará que se respeten los límites de velocidad y no manejen después de ingerir alcohol.

“Vamos a estar nosotros muy al pendiente para que no se mezcle alcohol y volante, es de las principales indicaciones de nuestro Comisario, estar muy al pendiente de los conductores, que es lo que para nosotros representa mayor riesgo”, puntualizó.

Durón Montaño resaltó que los elementos no serán permisivos con las faltas administrativas o delitos, asegurando que en cualquier lugar que se detecte una alteración al orden público la Policía de Hermosillo actuará conforme a la Ley.

En el punto denominado Pulpo Loco, en el kilómetro 110 de la carretera a Bahía de Kino, se instalará de manera permanente el filtro de revisión y alcoholimetría para evitar que conductores en estado de ebriedad quieran manejar sobre la carretera.

El Comisario Jefe de la corporación recomendó a los vacacionistas respetar los límites de velocidad, no mezclar alcohol y volante, ni manejar cansados, además dijo que no se permitirá que viajen personas en las cajas de los pick up, lo cual será supervisado en el punto de observación que se instala en el kilómetro 11 de la Carretera 100 Estatal.

Comparte esto: Twitter

Facebook