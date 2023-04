Sin medias tintas

Exhiben a titular de Salud

Por Martín Romo (El Verdugo)

Exhiben a titular de Salud…Y quien una vez más se está demostrado que ha seguido siendo rebasado en su ámbito insaludable, es el secretario de Salud en el Estado, José Luis Alomía Zegarra, luego de que ahora a nivel nacional trascendiera la falta de medicamentos para padecimientos psiquiátricos en las farmacias de Sonora desde hace seis meses, como lo han denunciado pacientes y psiquiatras. ¡De ese pelo!

Porque a tal grado ha llegado el desabasto de esas medicinas para tratar males como el trastorno de déficit de atención; así como los que tienen que ver con la bipolaridad; y lo que es la ansiedad y depresión, que al respecto se le cuestionó al mismísino “Prejidente”, Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera, ante lo que se mostró sorprendido, al responder que no tenía conocimiento de ese problema. ¿Cómo ven?

Y es que a la clásica, o burocráticamente, lo que es Alomía Zegarra comodinamente se había limitado a justificar, o más bien inventar, que lo que es en el sector público, dizque sí hay un abasto suficiente para medicamentar contra las enfermedades siquiátricas y neurológicas, lo que está de dudarse, a partir de que los titulares de otras áreas médicas oficiales ya también han externado que están batallando para adquirirlas.

O séase que así de lento se está viendo José Luis, para más que López Obrador, que luego luego reaccionó y adelantó que les pedirá a los de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), así como al propio, Jorge Alcocer Varela, quien es el que cobra coomo titular de Salud en el País, que se aboquen a revisar esa grave problemática por la inexistencia de esos fármacos tan necesarios. ¡Palos!

Tan es así que el Mandatario de la Nación ventiló que: “Vamos a ver qué está pasando, hay que ver con Cofepris, lo vamos a ver, no tenía yo información específica sobre esto. Yo estaba con la idea de que no faltaban medicamentos en Sonora”, pero la cruda realidad es que sí, porque encima de lo “caro$” que son, pero ahora la cuestión es de que no hay, con todo y que son prioritarios para la salud mental. ¡Qué tal!

Al ser parte de los tratamientos que les brindan a las personas que tienen alguna afectación cerebral, ya que con ellos los que los mantienen estables, en lo referente a su razonamiento y aspecto emocional, y principalmente a quien padecen algún síndrome en específico, y es por lo que cual no deben dejar de consumirlos, por las reacciones que pudiera desencadenar, y que es por eso de su importancia. ¿Qué no?

Pero lo que es a Alomía simplemente le había valido ese desabastecimiento, por como hasta ahora no había movido ni un dedo en aras de resolver ese déficit, como sí ya lo está haciendo AMLO, en lo que ya no es ningúna novedad, a partir del como consideran que ha sido su deficiente operar, por lo que en esta ocasión no está siendo la excepción, de ahí que así está la enésima exhibida que “le están pegando”, y no es para menos.

Si se parte de que lo que son los sucidios han estado a todo lo que dan por estas latitudes, como lo comprueba el que en el último tiempos se esté en los primeros lugares a nivel de la República Mexicana, y con más razón ahora que no hay con que tratar los trastornos que pueden desencadenar en esas suicidadas. ¡Ups!

Aunque eso y más dicen que puede esperarse de él, si se analiza que por el estilo le ha importando “una pura y varias con sal”, que en el Hospital General del Estado (HGE) desde hace días esté fallando el aire acondicionado en el área de hospitalizados, por no dignarse a abocarse a resolver esa irreguluridad, por lo que así ha estado su fallida operación, y en la mayoría de las especialidades a su cargo. ¡Pácatelas!

Apoyan cadena de tiendas…Aunque se habían tardado, pero los que ya reaccionaron son los integrantes de los sectores comerciales, ante la proposición que se hiciera para que las tiendas de conveniencia no se instalen en los pueblos de la sierra sonorense, cual es la idea que ventilara el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, y que les compartiera a los alcaldes de las municipalidades de esas zonas. ¡Tómala!

Toda vez que la intención de la posible prohibición de esos comercios ha generado opiniones encontradas, pues aseguran que sí bien hay que proteger a los pequeños comerciantes, o los llamados changarreros, pero a la par también debe fomentarse la inversión y desarrollo de las comunidades serranas, como lo ventilara el presidente de Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Hermosillo, Juventino Félix Lugo. ¡De ese vuelo!

Para el caso es que Félix Lugo revelara que: “Los implicados estuvieron en plática conmigo, revisamos bien la declaración y fijamos una propuesta hablando con autoridades, ellos nos ampliaron que no es para todos los municipios, es para poblaciones más pequeñas donde los planes de expansión para las tiendas de conveniencia no están en el radar”, y es por lo que manejan que así estaría la diferencia, lo que todavía está por verse.

Eso después de que el pasado lunes Durazo Montaño anunciara que le había girado instrucciones a la Secretaría de Economía y de Gobierno para que trabajen en conjunto con los ayuntamientos, con la finalidad de que ya no se autoricen permisos para ese tipo de comercios que pertenecen a cadenas nacionales, como son los Oxxo y 7Eleven, en lo que son las regiones más apartadas, para que las familias que viven de la operación de abarrotes sigan haciéndolo, y así no se les afecte en su economía familiar. ¡Ese es el plan!

Casi por nada es por lo que el vicepresidente de Fecanaco, Martín Zalazar Zazueta, igual dijera que se trata de una medida radical, bajo la óptica de que se vale apoyar a las tienditas locales, pero sin limitar el crecimiento de ese modelo de comercio, sino más bien regularlo, por traer beneficios y modernidad para esos lares, al representar fuentes de empleo y la realización de operaciones bancarias y pago de servicios. ¡Mínimo!

¡Van por director del INM!…Y derivado de la tragedia registrada el pasado 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 migrantes en un incendio, todo hace indicar que irán por “la cabeza” del director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Graduño Yáñez, luego de que ya emitieran una órden de aprehensión en su contra, además de citarsele a comparecer.

Ya que así estaría el “descabezadero por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), porque igualmente procederían contra Antonio Molina Díaz, el director general de Control y Verificación Migratoria; así como el contraalmirante, Salvador González Guerrero, comisionado del INM en en la región chihuahuense, por los delitos cometidos a 65 inmigrantes, 40 por homicidio y 25 por lesiones. ¡Ñácas!

Lo anterior porque de acuerdo al proceso que ya les sigue la FGR, tales funcionarios federales habrían incurrido en un irresponsabilidad al supervisar, proteger y garantizar la seguridad de las personas e instalaciones bajo su cuidado, lo que propició esa mortandad, como lo reflejan los videos difundidos, donde se observa que a los muertos los dejaron encerrados tras las rejas, en vez abrirles para que salieran. ¡Glúp!

Pues hasta el mismo “Prejidente”, Manuel López Obrador, ya reconoció que quien tenía la llave para abrir la puerta no se encontraba en el lugar al momento de suscitarse ese funesto siniestro, y que es por lo que ya adelantara que “no meterá las manos al fuego” por nadie, porque al único que defiende es a su hijo más pequeño por ser menor de edad, pero de ahí en fuera quien tenga responsabilidad deberá enfrentarla.

Luego entonces si por la víspera se saca el día, lo que es Garduño Yáñez ya sabe lo que le espera, y más porque a dos semanas de esa catátrofe ni siquiera se ha dignado a hacer alguna declaración sobre lo sucedido, aun y cuando tuviera un impacto mundial, pero esa es la “importancia” que le ha dado, y es por lo que ahora “lo tienen en capilla”, por todas las irregularidades que han salido a flote, y las que faltan. ¡Pácatelas!

Como esa de que la compañía de seguridad privada (Camsa) y el INM suscribieron acuerdos por adjudicación directa, sin respetar obligaciones de licitación pública, lo que resultó en costos que fueron al doble de lo que se paga en el sector público por esos servicios y sin cumplir a cabalidad con los mismos. ¡A ese extremo!

No en balde es que esta semana ya arrestaran a los primeros funcionarios, como es al Jefe del Departamento de Recursos Materiales del INM en Ciudad Juárez, Eduardo Apodaca Magallanes; Juan Carlos Meza Cumplido, coordinador de Grupo Beta Protección Migrante; y de Cecilia Rivera Tena, quien era la encargada de la oficina migratoria en el municipio de Ascensión, en esa Entidad, más los que se supone todavía faltan.

Impulsan alianza “animal”…Quien ha continuado haciendo la diferencia en materia del cuidado de la fauna representada por los perros y gatos, es el titular del Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal, David Palafox Celaya, como lo denota el que ahora acaba de firmar un convenio con la Universidad del Valle de México (UVM) para contar con la colaboración de su estudiantado en las campañas que realizan.

Con lo que se está demostrando que cuando se quiere se pueden unir esfuerzos, como lo resaltara David Homero, al señalar que: “Esta dependencia trabaja con práctica de gobierno abierto fomentando la participación ciudadana y para ello requerimos atender y hacer colaboraciones con todas las personas o actores importantes que tengan que ver con el tema de protección y bienestar animal”. ¡Así el dato!

Por Palafox Celaya puntualizar que ese acuerdo tiene como objetivo principal el recibir de los alumnos de Medicina Veterinaria Zootecnista de esa institución de educación superior, toda la orientación científica que le puedan proporcionar a la dependencia que representa, para que le sea de ayuda en su accionar, y en el cómo atender los hechos que se presentan, derivado de la especialización que están desarrollando. ¡Es la intención!

Y como se trata de promover un beneficio mutuo, tipo “dando dando, pajarito volando”, es por lo que el también ex diputado, quien ya tiene experiencia en ese rubro, destacara que: “Por otro lado le ofreceremos a la universidad que los estudiantes participen en todas las actividades del Instituto y así acreditarles sus prácticas profesionales o su servicio social”, por lo que así está esa alianza. ¡Ni más ni menos!

De ahí que el funcionario destacara que cuentan con una programación mensual que le harán llegar a la UVM, con la finalidad de que les sirva de guía para la asignación de tareas al alumnado en cada actividad que tengan, ya sea para jornadas de esterilización, de vacunación y desparasitación, así como en censos ciudadanos, por lo importante que es recoger la opinión de la ciudadanía sobre ciertas temáticas de ese ramo.

