Inicia Alcalde Antonio Astiazarán rehabilitación de Parque Yaquis

El señor Rubén Salas, residente de la colonia El Ranchito, agradeció las acciones, ya que él se ha comprometido al cuidado del parque desde hace 11 años

Todas las mañanas, desde hace 11 años, el señor Rubén Salas Villanueva se ha hecho cargo del Parque Yaquis, en la colonia El Ranchito, al que le tomó cariño y desea que las personas a su alrededor lo cuiden y respeten, más ahora que el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, anunció su rehabilitación.

“No tengo una idea de cómo va a quedar, pero imagino que más bonito, porque van a poner las bancas, el pasto sintético que lo han quemado. Tengo poco tiempo viviendo aquí, 60 años y 82 de vida”, comentó el señor en un tono de broma.

Astiazarán Gutiérrez comentó que la mejor manera de fomentar la convivencia familiar y el entendimiento entre vecinas y vecinos es en los espacios públicos, que son los lugares más democráticos, porque no importa si se tiene dinero o no, si se es una persona adulta mayor o un niño, si se tiene o no una discapacidad física.

“Todos en los parques estamos en igualdad de condiciones para poder convivir, por eso creo que debemos apostarle mucho a la recuperación de los espacios públicos y por eso estamos haciendo este esfuerzo enorme para empezar poco a poco a rehabilitarlos”, aseguró.

Dijo que se van a invertir más de 2.3 millones de pesos de recurso municipal para rehabilitar el parque tan bonito que cuenta con grandes árboles, los cuales se van a respetar.

La titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE), Astarté Corro Ruiz explicó que son 23 parques los que se rehabilitarán durante este ejercicio fiscal.

Se rehabilitarán andadores y rampas para que las personas con alguna discapacidad motriz se puedan trasladar, se cambiará el pasto sintético en la cancha de futbol rápido, se rehabilitará la cancha de basquetbol, se instalarán aparatos de ejercicios, así como juegos infantiles e inclusivos.

“Queremos que todos nuestros parques sean para toda la familia: para la mamá que quiere venir a pasar un rato a gusto con su hijo, para quien quiere venir a hacer ejercicio, para las personas que después de la pandemia quieren venir a caminar o despejarse de un día pesado”, expresó.

