Dodgers cae en casa ante Cubs; Julio Urías, factor recibiendo ‘back to back’

Al ser conectado con un ‘back to back’ por parte de Patrick Wisdom y Cody Bellinger, Julio Urías permitió las tres carreras durante las 6 y 2/3 entradas que el ‘Culichi’ estuvo sobre la lomita

Los Dodgers de Los Ángeles cayeron 3×2 ante los Cubs de Chicago, mismos que rompieron la marca ganadora de Julio Urías en el inicio de la temporada para el mexicano; un ‘back to back’ fue clave en contra de la participación del serpentinero ‘Culichi’.

Con Julio Urías como abridor buscando su cuarta victoria con la novena angelina en este inicio de temporada, el ‘Culichi’ vio cómo Chris Taylor aprovechaba su buen accionar desde la lomita durante los primeros tres episodios, mismos en los que mantuvo con argolla a Cubs.

Con un elevado por el Jardín Izquierdo, Taylor pondría a los Dodgers con ventaja en el marcador, sin embargo, con sencillo de Luis Torrens, Cody Bellinger igualaría los cartones en el Dodger Stadium.

JULIO URÍAS PERMITE ‘BACK TO BACK’

Luego de retirar a dos hombres en la Sexta entrada, Patrick Wisdom llegaría a la caja de bateo para arruinar la buena presentación del mexicano. El pelotero de Cubs escondería a ‘Doña Blanca’ en lo más profundo de las tribunas ubicadas del Jardín Izquierdo para poner a los de Chicago 2×1.

Cody Bellinger, ex de la novena de Los Ángeles, llegaría para completar el ‘back to back’, conseguir el 3×1 en la pizarra y ponerle fin a la buena racha de Julio Urías en el inicio de la temporada luego de 6 y 2/3 entradas como ‘amo y señor’ de la lomita.

El impacto de Mookie Betts parecía estar controlado por el patrullero Seiya Suzuki, sin embargo, el nipón no fildeó bien la esférica con 108 costuras y permitió que Chris Taylor acercara a Dodgers en un juego que no se veía por dónde; pese a contar con casa llena, Muncy no concretó una ‘oportunidad de oro’ para Dodgers. Así terminó la ‘fatídica’.

Durante el último episodio, David Peralta, Jason Heyward y Freddie Freeman no lograron igualar el marcador y conseguir ‘beisbol gratis’, por lo que su marca en este inicio de temporada quedó en 8-8, mientras que los ‘Cachorros’ se escaparon a 8-6.

Con este resultado, Cubs cerró a su favor la Serie ante Dodgers (2-1) luego de vencer a los comandados por Dave Roberts 8×2 en el primer compromiso, caer 1×2 en el segundo y cerrando 3×2.

El siguiente encuentro de los Dodgers será ante Mets el próximo lunes 17 de abril en punto de las 20:10 horas (tiempo del Centro de la Ciudad de México), mientras que su siguiente partido ante Cubs se llevará a cabo el jueves 20 de abril en una serie de cuatro partidos, mismos que se jugarán en el Wrigley Field.

