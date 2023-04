Gobierno prevé que campaña “Si te drogas, te matas” llegue a más de 11 millones de estudiantes

El Gobierno de México dio el banderazo inicial de la campaña contra las adicciones “Si te drogas, te dañas”

El Gobierno de México dio inicio a la campaña nacional contra las adicciones “Si te drogas, te dañas“, en la cual se prevé llegar a más de 11 millones de estudiantes.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a maestros y padres de familia su apoyo para llevar a cabo esta campaña.

“Hoy comienza la campaña en las escuelas contra las adicciones, un programa especial que se inicia con la participación de maestras, maestros, padres de familia, a los que les agradecemos mucho por su apoyo, porque es totalmente voluntario, es informar sobre el daño de las drogas en todas las escuelas”, dijo.

“Es algo importantísimo, fundamental, roque tiene que ver co la prevención, atender las causas, no solo efectos. Si logramos disminuir el consumo de drogas o que no aumente el consumo de drogas, vamos. estar garantizando la tranquilidad en las familias y la paz en nuestro país. Es muy importante atender las causas”, subrayó.

La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez, apuntó que esta nueva estrategia del Gobierno federal es preventiva y permanente.

“Hoy 17 de abril en las escuelas de nivel secundaria y media superior es el reinicio de clases iniciamos la campaña en contra del uso de drogas, en contra de las adicciones. Es una campaña nacional preventiva”, argumentó.

Más de 11 millones de estudiantes, 62 mil escuelas y con 82 mil docentes. Son unos minutos, de 10 a 15 minutos por lo menos tres días a la semana hasta que concluya el ciclo escolar. La campaña es “Si te drogas, te dañas”, indicó.

La estrategia plantea al menos tres intervenciones semanales de 10 a 15 minutos en el aula, y la difusión de una campaña con spots de 30 a 60 segundos en medios de comunicación y redes sociales que se presentará en la próxima sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE) del 31 de marzo.

La SEP elaboró una guía para docentes con información general y elementos mínimos necesarios sobre los componentes y afectaciones de diversas sustancias adictivas, así como su clasificación y sugerencias didácticas para compartirlo con estudiantes.

Con información de López-Dóriga Digital

Comparte esto: Twitter

Facebook