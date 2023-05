Dejan a su suerte a miles de migrantes; SRE: 26 mil esperan cruzar hacia EU

Agencias

Además de cerrar 33 estancias provisionales en las que albergaba a extranjeros retenidos, el INM no expedirá permisos para transitar o permanecer en México

Una tarjeta informativa mostrada durante la conferencia matutina en Palacio Nacional mostró que el Instituto Nacional de Migración (INM) ordenó a sus oficinas estatales no otorgar Formatos Múltiples Migratorios, “ni otro documento que autorice el tránsito por el país”.

El 10 de mayo, el INM cerró las estancias como la que se incendió en Ciudad Juárez, por lo que no tiene dónde retener a migrantes.

Ante esto, “los rescates masivos pueden tornarse violatorios a los derechos humanos, al no contar con un lugar para dar alojamiento a los extranjeros”, refiere el documento, mostrado en pantalla durante la ponencia de Marcelo Ebrard.

El canciller no hizo referencia a esta información, pero sí a otra que contenía la tarjeta, como que en la frontera norte de México hay 26 mil 560 personas a la espera de cruzar hacia EU.

En tanto, migrantes varados en Tapachula amenazaron con ir en caravana hacia el norte, luego de que el INM suspendió el otorgamiento de permisos para transitar o permanecer en el país.

Aunque autoridades ofrecieron llevarlos a San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez o Comitán, algunos fueron expulsados mediante una hoja otorgada por el INM, la cual les ordenaba salir por la frontera más cercana.

Autoridades ponen el pie al tránsito de migrantes; hay más de 26 mil extranjeros en el norte

Las nuevas disposiciones implementadas por el gobierno tras la eliminación del Título 42 por el gobierno de EU deja en estado vulnerable a los migrantes que ingresan a México, pues al cierre de las 33 estaciones migratorias se suma la orden de ya no entregarles Formatos Múltiples Migratorios ni otro documento que autorice el tránsito por el país.

Cabe señalar que esta semana, el INM cerró las estancias migratorias provisionales y oficialmente se argumentó que era para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) corroborará las condiciones en que se encuentran esas instalaciones.

En la presentación desplegada en la rueda de prensa matutina, se explica que, además, el INM dejará de entregar cualquier documentación a los migrantes que arriban en la frontera sur para evitar que tengan forma legal de permanecer en México.

El INM alertó que ante la modificación del Título 42 y el cierre de las 33 estancias migratorias a nivel nacional, los rescates masivos pueden tornarse violatorios a los derechos humanos, al no contar con un lugar para dar alojamiento a los extranjeros (…) Los traslados se realizarán de manera inmediata, ya sea por vía terrestre o aérea, en los cuales tendrán que ir acompañados por tres agentes migratorios.

(Se) ordenó a todas las oficinas de Migración en todos los estados, no otorgar Formatos Múltiples Migratorios ni otro documento que autorice el tránsito por el territorio”, señala la presentación; sin embargo, esos apartados no fueron leídos por el canciller.

En la misma presentación se establece que en la frontera norte hay más de 26 mil migrantes a la espera de la oportunidad de cruzar hacia Estados Unidos.

Se detalló que en Ciudad Juárez, Chihuahua, hay 10 mil migrantes concentrados; siete mil en Reynosa y cinco mil 500, en Matamoros, ambas en Tamaulipas; tres mil en Tijuana, Baja California; en Nogales, 360; en Piedras Negras, 420 y en Ciudad Acuña 280, ambas en Coahuila.

Cabe destacar que Personal del Instituto Nacional de Migración (INM) será capacitado en materia de protección civil para evitar que sucedan episodios como el incendio en la estancia provisional de Ciudad Juárez, donde un incendio cobró la vida a 40 migrantes.

La medida no fue anunciada oficialmente por el gobierno de México, sino que se observó fugazmente en la rueda de prensa matutina durante una exposición del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

La Coordinación Nacional de Protección Civil, en conjunto con el INM, impartirá cursos de capacitación y revisará los programas internos de protección civil para prevenir incidentes como el de Ciudad Juárez”, especifica la información que tiene el membrete de gobierno de México.

La medida llega un mes y medio después del incendio en la estancia migratoria en Ciudad Juárez, en el que el personal del INM y de seguridad privada que se encontraban en el lugar no atinaron a abrir la puerta de la celda donde se encontraban los migrantes.

Cabe destacar que la estancia del INM de San Pedro Tapanatepec, en la región del Istmo de Tehuantepec, fue desocupada durante las últimas horas de ayer, por lo que la docena de migrantes centroamericanos y sudamericanos, asegurados por los agentes, continuaron su ruta al norte del país.

Migrantes varados en Tapachula, Chiapas, luego de que el INM suspendiera el otorgamiento de permisos por 45 días por medio del Formato Múltiple Migratorio, amenazaron con irse en una caravana para cruzar el territorio mexicano e hicieron un llamado a la ONU y a organismos defensores de derechos humanos para les otorguen protección.

Desde la medianoche del jueves y la madrugada del viernes, se suspendieron los permisos a todo tipo de migrantes de diversas nacionalidades y sólo se prometió a los extranjeros trasladarlos a San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Comitán mediante autobuses otorgados por el propio organismo migratorio y desmanteló el Centro de Atención provisional ubicado en el parque ecológico, conocido también como Los Cerritos.

Sin embargo, más tarde, los migrantes fueron expulsados mediante una hoja de salida otorgada por el INM, la cual indicaba que tendrían que salir de México por la frontera más cercana, por lo que tendrían que regresar a Guatemala.

El INM dejó de otorgar permisos de la FMM por 45 días, bajo el argumento que las maquinas que expiden la Forma Múltiple Migratoria se le tenía que dar mantenimiento en Tapachula. Por lo cual, migrantes se negaron abordar las unidades debido al temor de ser deportados.

Nos sentimos engañados nuevamente, venimos sufriendo, caminando, sin comer y sin tomar agua y ahora nos dicen que no nos darán el permiso”, señalaron los migrantes, quienes ingresaron a México 24 horas antes. “No nos vamos a quedar en México, nos vamos para Estados Unidos”, gritaban algunos.

Por lo cual se negaron a subir a los autobuses y advirtieron al INM que irían en caravana si no les daban los permisos. Pese a la anulación del Título 42, no podrán ingresar a EU, ahora ese país va criminalizar a los migrantes, los deportará de forma automática y vetará hasta por cinco años para que no ingresen.

Ayer, el personal de Migración ya no dio atención. Las carpas instaladas en Tapachula fueron desmanteladas. Daniel Rendón, venezolano, dijo que la promesa de los representantes del INM era de que los llevarían a Tuxtla Gutiérrez, a bordo de una docena de autobuses. “No les creemos, lo más seguro es que nos van a devolver”.

