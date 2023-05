Se manifiestan maestros del Conalep Sonora; exigen el pago de prestaciones y trámites normativos

Ivanova de los Reyes

Maestros del Conalep se manifestaron ayer por fuera del plantel ubicado sobre las calles Matamoros y Jalisco, en la colonia Centro, para exigir soluciones a diversos trámites normativos y pago de prestaciones pendientes contenidas en el contrato colectivo de trabajo.

Ramona Risk Fontes, integrante del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Educación Profesional Técnica de Sonora (Sintaceptes), señaló que a máz de un mes que Guillermo Díaz Robles, asumio la dirección general de la institución, todos los trámites normativos siguen detenidos.

Precisó que hay prestaciones que no se han cubierto desde meses atrás, como el pago de guarderías, complemento de antigüedad, estímulo por maestrías, además de adeudos con el Issste, Fovissste y Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), por lo que los 470 agremiados no pueden acceder a prestamos personales ni créditos hipotecarios.

“No estamos hablando de algo nuevo, son prestaciones de meses atrás y no sabemos porque no las cubren. Es muy pesado trabajar así, además del rezago administrativo, de trámites normativos que no se hacen en los 14 planteles Conalep y una extensión,, y la institución no puede quedar detenida”, manifestó.

A esto se le suma la amenaza de los estudiantes que están por egresar no reciban su certificado de validación de estudios, ya que no se ha registrado la firma del nuevo director general por tanto cambio, apuntó.

Por lo que, aseguró que continuarán manifestándose de forma pacífica hasta que las autoridades del plantel o el estado, resuelvan esta problemática, pero sin afectar el cierre del semestre.

