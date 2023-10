Convoca a aspirantes al Senado y diputados federales

El Partido Morena; Se elegirá a los mejores perfiles con base a una encuesta que se realizará en los siete distritos que conforman la entidad

El Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) emitió la convocatoria para aspirantes al Senado y Diputaciones Federales en Sonora, en donde se disputarán dos escaños senatoriales y siete en la Cámara Baja, informó el presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Heriberto Aguilar Castillo.

El también coordinador de Claudia Sheinbaum en la entidad señaló que la Coalición Juntos Hacemos Historia, de la que Morena forma parte junto al PT y el PVEM, acordó que cada partido político emitirá una convocatoria para seleccionar a los mejores perfiles, por lo que cada entidad hará su propio ejercicio de encuestas en el estado y en los distritos federales.

En ese sentido recalcó que Morena ya publicó sus propias convocatorias, mismas que pueden ser consultadas en la página del partido www.morena.org y en la que destacan elementos como la total apertura a militantes y ciudadanos, así como la transparencia y carácter democrático de la misma.

“Necesitamos tener los mejores perfiles, de personas, hombres y mujeres, comprometidos con la cuarta transformación y convencidos de que el gobierno y obra que ha construido el presidente Andrés Manuel López Obrador deben ser defendidos ante el embate de la reacción y la derecha conservadora, que quieren recuperar sus privilegios y afectar al pueblo de Sonora”, anotó.

Aguilar Castillo llamó de esta manera a militantes y simpatizantes a registrarse con la certeza de que se elegirá por la vía democrática a los perfiles más conocidos por los ciudadanos, y quienes tienen el legítimo respaldo del pueblo.

En ese mismo sentido aseveró que se cuidará estrictamente el principio de paridad de género, por lo que se buscará que la mitad de las candidaturas recaigan en mujeres.

Expuso que el registro de aspirantes se hará en línea y que se abrirá a partir de las 00.00 horas (tiempo de la Ciudad de México) del día 1 de noviembre y se cerrará a las 23:59 horas del viernes 3 de noviembre.

Abundó que será la Comisión Nacional de Elecciones la que revisará las solicitudes de inscripción, valorará y calificará los perfiles y solo dará a conocer las solicitudes de inscripción aprobadas, aunque de manera individual se podrá notificar a cada uno de los aspirantes las razones de la determinación que se tome respecto a su aspiración, de manera fundada y motivada, cuando así lo soliciten.

Asimismo, dijo, que los registros que se aprueben se darán a conocer el 18 de enero del año 2024 y solamente quienes sean aprobados por la Comisión Nacional de Elecciones podrán seguir adelante en las fases siguientes del proceso.

Los criterios de elegibilidad son muy sencillos y parten de que el aspirante tenga 25 años cumplidos el día de elección, ser originario de Sonora o bien residente con al menos seis meses, no tener impedimentos legales y no haber sido postulado por otro partido político para algún cargo federal o local en los procesos electorales anteriores inmediatos.

Agregó que de manera muy puntual se exigirá de parte de Morena a los aspirantes no haber sido condenados o sancionados por violencia familiar o doméstica, no haber sido condenados por delitos sexuales y no haber sido condenados como deudores alimentarios.

Aguilar Castillo anotó que se prohíbe estrictamente realizar campañas dispendiosas y el uso de anuncios espectaculares, así como el uso de recursos públicos de cualquier naturaleza, así como la intervención de servidores públicos en favor o en contra de los perfiles participantes.

El dirigente estatal de Morena, indicó que para el caso del Senado será seleccionados un máximo de cuatro registros para cada candidatura, los que participarán en la fase final del proceso de selección, y serán sometidos a un procedimiento de encuesta para determinar quiénes integrarán la fórmula, que deberá ser paritaria.

Es decir, un hombre y una mujer y quien la encabece será insaculado en una urna, para garantizar el principio de equidad en la contienda.

Para el caso de los diputados federales también se considerarán cuatro registros como máximo, mismos que se definirán también a través del mecanismo de encuesta, a realizarse en cada uno de los siete distritos.

