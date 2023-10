Extrabajadores de CEA inician huelga de hambre frente a Palacio de Gobierno

Los originarios de Guaymas lamentaron la falta de reconocimiento de sus derechos a una jubilación digna

Ivanova de los Reyes

Extrabajadores de la Comisión Estatal del Agua (CEA) de Guaymas, iniciaron este lunes una huelga de hambre frente a Palacio de Gobierno, ante la falta de reconocimiento de sus derechos a una jubilación digna por parte de las autoridades.

Francisco Arturo Dórame Monge, representante de los extrabajadores, recordó que hace tres años fueron presionados y hostigados para que renunciaran y hasta la fecha no les han hecho válida su jubilación y seguridad social.

Por lo tanto, optaron por iniciar una huelga de hambre como medida de presión para que las autoridades voltean a verlos y atiendan sus demandas, y se les otorgue la liquidación, seguridad social y la pensión como lo establece la ley.

Indicó que se irán turnando los trabajadores por día para que no les resulte tan pesado por ser todos adultos mayores con enfermedades crónico degenerativas.

Empiezo yo, mañana otro compañero, el miércoles otro, y así, el viernes todos juntos”, explicó Dórame Monge.

CEA analiza posibilidad de proporcionarles IMSS

Ante la medida que tomó un grupo de ex trabajadores de la Coordinación Estatal de Agua (CEA) de Guaymas, se analiza la posibilidad de otorgarles seguridad social por parte de la dependencia a través de un convenio colectivo con el IMSS, informó Ariel Monge Martínez.

El titular de la CEA en Sonora, señaló que han estado dialogando con este grupo de extrabajadores para tratar de atender sus peticiones, entre ellos, que se le siga pagando el IMSS las aportaciones para seguir cotizando, y no perder ese derecho.

“Ellos son personas jubiladas, es decir, ya no hay una relación laboral, en ese sentido, no sería posible continuar con el pago de esas aportaciones, toda vez que, ellos reciben su jubilación y es una jubilación que paga la CEA, no la pensión que paga el IMSS, ya que esa la reciben a los 65 años de edad”, explicó.

Resaltó que se analiza la posibilidad de que la CEA les proporcione la seguridad social, y existe la figura de un convenio colectivo con el IMSS, pero para ello, el Instituto les pide un mínimo de 20 personas, por lo que están estudiando otra vía que es la modalidad 40.

“Estamos tratando de resolverlo, ya sea que pueda pagar la CEA directamente o hacerles el pago a los mismos beneficiarios. Ese tema se extendería a 15 o 18 jubilados más que están en lista de espera, que no se han adherido a esa prestación por el temor de dejar de cotizar semanas, esa es la lucha que tienen los ex trabajadores”, abundó.

Agregó que los ex empleados de la CEA, ya promocionaron esa petición por la vía judicial, lo cual no está establecido en el contrato colectivo, al que se apega la institución, sin embargo, en el afán se atenderlos, están explorando opciones para resolver su situación.