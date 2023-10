Hablando Franco

Proliferan accidentes de tránsito en la ciudad… urge transporte eficiente

Preocupante en verdad el número de accidentes automovilísticos registrados este fin de semana en la ciudad, en los cuales afortunadamente no hubo víctimas fatales, únicamente daños materiales, pero que nos muestras que los conductores simple y sencillamente ignoran todas las normas de Tránsito y circulan a la velocidad que les viene en gana.

Y no, no se puede responsabilizar a la autoridad porque no estuvo en el crucero en donde fulano o mengano fue y se estrelló, porque a final de cuentas quien conducía imprudentemente, es el único responsable.

Cabe señalar que la problemática no es propia de Hermosillo, lo vemos a lo largo y ancho del estado, así como en otros puntos del país.

En el caso de Hermosillo es abrumador el número de vehículos que circulan en las calles, muchos de ellos producto del deficiente sistema de transporte público, que ha obligado a la gente a hacer sacrificios y comprar sus vehículos, muchos de ellos de procedencia extranjera para poder movilizarse.

La capital es una ciudad amplia, y en muchos casos llegar al trabajo, escuela o cualquier compromiso, en el servicio de transporte público implica horas, por lo que la gente busca movilizarse en su vehículo o bien, solicita un transporte por aplicación, de ahí la saturación que vemos en las calles, los excesos de velocidad y los consabidos accidentes.

Ojalá que las autoridades del ramo, se pongan las pilas, aumenten el número de unidades, pero sobre todo dignifiquen el servicio, para que sea más accesible para todos y se pueda despresurizar el aforo vehicular en las calles… Aunque sabemos de antemano que es un sueño guajiro.

Preocupante justificar el saqueo a comercios en Acapulco

Más allá de que si las autoridades tuvieron conocimiento o no sobre la llegada de un huracán categoría cinco, como Otis, que destruyó gran parte de Guerrero, cuya devastación es impactante, según se ha ido apreciando con el paso de los días, y en donde la desesperación de la gente lo es aún más.

Pues nos sorprendió enormemente ver un video difundido en redes sociales, en el que la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, justificó los saqueos a establecimientos comerciales, denominándolos actos de “cohesión social”.

En redes sociales han circulado los videos en los que se observa a gente destrozando prácticamente los establecimientos comerciales, mucho de ellos desesperados por la falta de agua, alimentos, pañales, lo que se podría justificar, sobre todo por la deficiencia que imperó al principio en la distribución de apoyos.

Lo que no se justifica y menos debería hacerlo la autoridad, es el saqueo de objetos de lujo o que nada tienen que ver con satisfacer necesidades básicas, como la sed y el hambre, porque eso da pie a la anarquía que es lo que menos queremos en ese país.

Lamentablemente, la edil emanada de Morena, con su justificación a este saqueo, da pie para que continúen repitiéndose estos actos vandálicos, tal vez en su afán de no perder la preferencia de la ciudadanía, aunque en este momento, lo que la población afectada quiere es contar con su vivienda, con agua, comida y ropa, para volver lo más rápido posible a la normalidad, algo que se ve sumamente difícil y a muy largo plazo.

Por lo pronto, tenemos entendido que personal de la Guardia Nacional ya se encuentra a cargo de la vigilancia de los centros comerciales, aunque ya no hay nada que se puedan llevar, pero la intención es restituir el orden social que nunca se debió haber perdido.

Y tristemente, conforme pasan los días el número de personas fallecidas ha ido en aumento y justamente este domingo se informó que ascendían a 48 los decesos y 36 personas no localizadas, entre ellas 10 de origen extranjero.

Toda la buena vibra para Francisco Javier Ruiz Quirrín para que supere bache en su salud

Antes de cerrar este espacio deseamos enviar un abrazo y toda la buena vibra a nuestro colega, Francisco Javier Ruiz Quirrín, quien se encuentra convaleciendo de un problema cardiaco, según se informó por un grupo de amigos.

Esperemos que logre salir avante de los procedimientos quirúrgicos a los que será sometido este lunes en un hospital privado de esta capital… Que Dios guíe las manos de los médicos y pronto recupere la salud.

