Sin medias tintas

¡Buen saldo del “Gober”!

Otra vez influenza aviar

Cesan a dos funcionarios

Al alza cáncer de mama

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Buen saldo del “Gober”!…Y una vez más se está confirmando la famosa frase de que ¡Hechos son amores y no sólo buenas intenciones!, como lo ponen de manifiesto los positivos resultados que ya se están alcanzando, a partir de la extensa e intensa promoción que ha hecho el gobernador, Alfonso Durazo, del Plan Sonora de Energía Sostenible, vía la atracción de inversiones que se han cabildeado para el Estado. ¡Órale!

Para quien dude lo anterior, para prueba está el más reciente reporte ventilado por Integralia Consultores, que coloca a la región sonorense como la segunda Entidad con mayor inversión conseguida por medio del tan de moda modelo Nearshoring, como lo demuestra que de los 42 mil 676 millones de dólares que ha registrado el País por ese esquema, Nuevo León ha captado 34.8%, y Sonora el 33.8%. ¡De ese pelo!

Pues si bien hasta ahora Durazo Montaño ha promovido el Plan Sonora en Taiwán y Bélgica, dicen que ya se ha corrido a tal grado la voz, que incluso se sabe que por ese motivo es un proyecto que igualmente es conocido en diferentes naciones de Europa y Asia, por dizque contar con las condiciones que las empresas nacionales e internacionales buscan en una proyección para invertir sus capitales. ¡Ni más ni menos!

Ante lo que dan cuenta que así está el éxito obtenido hasta ahora por Durazo, en lo que ha sido esa campaña promocional que ha llevado a cabo, y que manejan que en el corto plazo, y en algunos casos hasta en lo inmediato, se verá reflejado con la llegada de más inversionistas extranjeros, y no es para menos, después de que el ancla de ese plan será la planta fotovoltaica más grande de América Latina. ¡De ese tamaño!

Es por lo que muy seguramente que el “Gober” empezará semana diciendo ¡misión cumplida!, después del reciente viaje que realizará por tierras de Belgrado y esas latitudes bélgicas, al cumplirse una fase más de esa táctica estratégica que ha venido implementando para “vender” lo que aquí se está proyectando, como es el impulso de las energías limpias, y con el plus extra que también representará la producción de litio. ¡Qué tal!

Y sí que Durazo tuvo un fin de semana de “orejas y rabo”, por el dato que a la par arrojara un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que destaca que Sonora registró un alza anual del 4.1% en su actividad económica, lo que consideran que no es producto de la casualidad, sino de las estrategias puestas en práctica para generar las condiciones necesarias que permitan ese desarrollo que se está tendiendo.

Porque en base a lo reportado por el INEGI, en el segundo trimestre del 2023 las actividades primarias, que son agricultura, cría, explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, tuvieron un incremento anual del 5.5%, principalmente por el comportamiento de la agricultura; y lo que son las secundarias como la minería, manufactura, construcción y electricidad, mostraron un avance anual del 4.5%. ¿Cómo ven?

En tanto que lo que es en el rubro terciario, representado por los sectores dedicados a la distribución de bienes y acciones relativas a operaciones con información, o con activos, la variación en ese mismo periodo fue del 3.3%, lo que también “ya marca”, como lo resaltara el Ejecutivo Estatal, ya que partiendo de esas estadísticas alcistas, sí que ha dado muestras de entenderle muy bien a esa materia de lo económico y la promocionada.

Otra vez influenza aviar…Quienes volvieron a dar la mala nota son los avicultores de Sonora, luego de que el pasado sábado la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), revelara que detectaron el primer caso de influenza aviar de alta patogenicidad AH5 de la temporada en México, en una granja avícola de Cajeme, después de que meses atrás también ubicaron ese virus en esa misma zona. ¡Tómala!

Con lo que a querer y no, pero con eso se deja entrever que en la anterior ocasión tal vez no inmunizaron bien ese territorio, y es por lo que de nuevo aflorara esa virulencia, que llegado el momento también puede afectar a los humanos, aunque ahora señalan que a unos 40 metros de ese criadero de pollos existe un canal de riego con abundante cantidad de patos migratorios, y es lo que presumen que podría ser la causa. ¡Ajá!

Pero cualquiera que sea el caso, o el motivo de ese brote infeccioso, entre las primeras medidas de prevención está el que la Dirección General de Salud Animal ya declaró una cuarentena total en la instalación aviaria infectada, y en la Entidad una de tipo interna, lo que implica que para movilizar aves de las unidades de producción será es necesario presentar las respectivas pruebas que demuestren la ausencia de esa enfermedad.

Eso además que de entrada ya fueran sacrificadas 15 mil gallinas que tenían 110 semanas de edad, consideradas en fin de ciclo productivo, de unas 90 mil con las que contaba esa compañía productora, por lo que de esa forma nuevamente estarán afectando la maquila de carne de pollo y huevo para el abasto de la República Mexicana, por lo que en un descuido y van a subir más los de por sí caro$ blanquillo$. ¿Será?

O séase así está esa alerta sanitaria luego de que técnicos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria descubrieran ese mal, al realizar una vigilancia epidemiológica, mismo que fuera confirmado por el laboratorio oficial en Hermosillo, pero sin que hasta ahora la titular de la Sagarhpa estatal, Fátima Rodríguez Mendoza, haya dicho ni media palabra, a pesar de esa emergencia gallinícola. ¡Vóitelas!

Cesan a dos funcionarios…El que sí que estuvo por demás raro es el cese fulminante de dos funcionarios del Ayuntamiento de Empalme, del que es alcalde el morenista, Luis Fuentes Aguilar, por como de la noche a la mañana corrieran al ahora ex coordinador del Instituto Municipal de la Juventud (IMJ), Sergio Santos Gómez; y a Claudeth Flores, quien fungía como subcoordinadora de esa dependencia juvenil.

Y es que con respecto a esas sopresivas destituciones no dieron mayores explicaciones, y mucho menos razones, ya que a decir del Jefe de Recursos Humanos de la Comuna empalmense, Ramón Vázquez Robles, según esto se les despidió por “pérdida de confianza”, aunque hay quienes aseguran que “olió” a transas, al grado de que luego de su salida hasta las chapas de las puertas de las oficinas donde estaban cambiaron.

De tal forma que en esos vergonzozos términos tuvo lugar esa corrida, y no precisamente de toros, sino de Sergio Adrián y Flores Hernández, con todo y que no eran unos cualquiera en la actual función pública municipal, ya que el primero fue regidor suplente de Israel Daza Barraza; mientras que la segunda de la edil propietaria, Modesta Saenz, ambos de Morena, pero ni eso les valió para que los dejaran sin chamba.

Si se parte de que Santos se desempeñaba en dicho puesto desde el 16 de septiembre del 2021, con un nombramiento tentativo hasta el 15 de septiembre del 2024; en tanto que Claudeth inició como subdirectora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, o el DIF Municipal, de donde posteriormente fue comisionada al IMJ, pero sin que el exhibido parecito hubiera podido concluir el trienio. ¡De ese vuelo!

En lo que son unas sonadas e inesperadas renunciadas por partida doble, que habrá que ver si no tienen repercusiones y consecuencias para Fuentes Aguilar, de cara a lo que será proceso electoral del 2024 que ya está en puerta, por como ni las formas guardaron a la hora de concretarlas, porque hasta candados les colocaron a los espacios en los que trabajaban para que no regresaran ni tampoco entraran. ¡Pácatelas!

Al alza cáncer de mama…Con respecto a lo que estilan que casi no se está haciendo nada en cuestión preventiva, es con relación al alarmante dato que trascendiera, de que Sonora ocupa el tercer lugar a nivel nacional con mayor mortalidad por cáncer de mama, y revelado por un oncólogo particular, como es el doctor Mario Álvarez, porque lo que es el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, ¡bien gracias!

Al ser una preocupante estadística que saliera a la luz pública en el marco del Día Mundial del Cáncer de Mama, que se conmemorara el pasado 19 de octubre, y que es una fecha que se instaurara con el objetivo de sensibilizar y promover entre la población la importancia de acceder a controles y diagnósticos adecuados, que permitan detectar tempranamente esa enfermedad, y mejorar los pronósticos de alivio y recuperación.

Ya que de acuerdo a lo destapado por Álvarez Bojórquez, y no por Alomía Zegarra, en el Estado actualmente existe esa alta incidencia funesta, nomás por debajo de Tamaulipas y Colima, ya que por cada 100 mil habitantes 23 mujeres fallecen por ese mal cancerígeno, y lo más delicado de esa problemática de salud, es que muchas mueren por no detectarlo a tiempo, sino cuando ya es demasiado tarde, y no se les puede salvar.

Una evidencia de lo anterior es que tan sólo en el 2022, y según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 233 damas y tres hombres perdieron la vida por un tumor maligno en la mama, siendo el grupo de edad con mayor número de pacientes el de los 55 a los 59 años, con 36 defunciones, aunque se presentaron muertes desde los 25 a los 89, por lo que así está de grave ese padecimiento. ¡A ese grado!

Aunque con lo que “le pusieron el dedo en esa llaga” a José Luis, es con que apuntillaran que la principal causa es porque gran parte de las afectadas vive en zonas rurales, donde no tienen acceso a la difusión ni a las pruebas, ya que son pocas y no les llegan, cuando precisamente esa debería de ser su trabajo. ¿Qué no?

