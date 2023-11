Sin medias tintas

Candil de la calle Rectora

Pone muestra Gobernador

¡Llama a la calma Alcalde!

Quedará parque sin cerco

Por Martín Romo (El Verdugo)

Candil de la calle Rectora…A la que dan cuenta que sí que le queda aquello de que ¡Quien no la conozca que la compre! es a la rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte, por estar haciendo por los damnificados de Acapulco, Guerrero, lo que en su momento no hiciera ni por los universitarios que se quedaron sin la beca del Conahcyt, por lo que consideran que así está la simulación.

Pues de la noche a la mañana a Plancarte Martínez les dio por promover una campaña de ayuda para quienes se quedaron en el desamparo por los estragos causados por el huracán “Otis”, que hace una semana impactara y devastara a ese puerto guerrerense, pero no nomás de palabra y buena voluntad, sino invirtiendo una importante cantidad del escaso presupuesto universitario para hacer publicidad y ruido con ese fin. ¡Zaz!

Y para quien dude de lo anterior para muestra basta un botón, como es el hecho de que incluso doña María Rita ya se dio el lujo de pagar la transmisión a control remoto de uno de los noticieros radiales matutinos más escuchados, el cual trasmitió su señal en vivo desde la sede de la Rectoría, y lo cual cabe aclarar que no cuesta cinco pesos, como tampoco los espacios que han contratado en periódicos y otros medios. ¡Tómala!

Es por eso del sentir en general que ya hay con referencia a ese obvio protagonismo desplegado por Plancarte, dizque “al sacar raja” de la desgracia en la que están los acapulqueños, como lo exhibe el que como pocas veces esté saliendo a los medios de comunicación para promocionar esa cruzada de donación, y que es algo que no se le había visto a ese nivel, ni cuando se trata de los desinformes de labores que ha presentado.

Porque aunque la intención es buena, como es la de recolectar víveres para los guerrerenses, pero es evidente que la “máxima autoridad” de la “Uni” está queriendo proyectar una sensibilidad de la que carece, por como una y otra vez no ha respaldado ni a los mismos sectores de la universidad, y para prueba están los becarios rechazados del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnologías (Conahcyt). ¡De ese pelo!

En esos términos ha estado “cacaraqueando demás el huevo”, y en lo que es una jornada asistencial en la que no le compete operar directamente a la Unison, por no estar dentro de sus funciones y enfoques primordiales, contrario a otras instituciones que sí tienen entre sus misiones el poner en práctica esas acciones de solidaridad, como son las agrupaciones sociales civiles como la de los Rotarios, Club de Leones, y demás.

Aunque eso no significa que la Máxima Casa de Estudios no pueda colaborar, pero a nivel de un gesto solidarios, y haciéndolo a través de áreas específicas que puedan participar en ello, pero no poniendo un lanón con cargo a las arcas universitarias, como el que calculan que se han gastado en esa campañita de difusión, en aras de hacer aparecer a María Rita con un perfil de muy buen corazón. ¡Ajá!

Sin embargo, y cualquiera que sea el caso, la impresión que hay es de que con esa promocionada que le dieron a Plancarte Martínez, “al colgarse” de esa emergencia humanitaria, es que más bien le crearon un efecto contrario, por la forma tan burda en le quisieron aparentar lo que no es, derivado de la opinión que hay, de que si algo la ha caracterizado es su frialdad y falta de empatía hacia los demás. ¡Pácatelas!

Y una seña más que confirma qué Plancarte es candil de la calle y oscuridad de su casa, es que ayer los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas anunciaran que llegarán al punto de tener que realizar una hamburguesada el próximo sábado 21 del presente mes, para recaudar fondo$ y solucionar las deficiencias de infraestructura que tiene su Departamento, y es que hasta los baños están cerrados. ¡Ups!

Pone muestra Gobernador…Quien vaya que ha seguido poniendo la muestra a la hora de atender a la migración que va en familia y de paso es el gobernador, Alfonso Durazo, y una muestra de ello es que ayer inaugurara el Centro de Acogimiento Residencial para Niños, Niñas y Adolescentes Acompañados en Situación de Movilidad llamado “Yoemia”, para proteger y albergar a cerca de 100 personas migrantes.

En lo que es un albergue cuyo nombre significa “familia” en lengua Yaqui, el cual se construyó con una inversión de $60 millones de pesos para que opere como un hogar temporal con capacidad de atención de un centenar de viajeros que llegan en núcleos familiares, y hagan escala por estos lares, a los que les brindarán apoyo con alimento, alojamiento, diagnósticos de salud y psicológicos. ¡De ese vuelo!

Ya que en base a la visión y el humanismo manifestado por Durazo Montaño, resaltó que con la instalación de ese centro se busca dar respuesta a uno de los problemas más graves que presenta la migración a nivel mundial, como es el del fomento de la unión de las familias en tránsito, ponderando que: “En el Gobierno del Estado hemos tratado de imprimir esta visión humanitaria en la atención a los migrantes”. ¿Cómo ven?

Es por lo que ante la presencia del representante del Sistema Nacional del DIF, José Salvador Sanchez Estrada, se hiciera hincapié en que por la posición geográfica que ocupa Sonora, por ser una zona fronteriza, es que deben fortalecerse las acciones preventivas en ese sentido, como lo refleja que en el último tiempo en la Entidad se han atendido a poco más de 117 mil menores que han emigrado con compañía o sin ella.

Luego entonces de esa manera es que el “Gober” le está dando prioridad y respuesta a una de las problemáticas sociales más sentidas, como es la de esa gente en condición vulenerable, que incluso a costa de poner en peligro su vida busca hacer realidad el “sueño americano”, en su intento por cruzar a los EU, por como una y otra vez ha repetido que no es una cuestión de seguridad pública, sino de la humanidad. ¡Qué tal!

¡Llama a la calma Alcalde!…Para que vean a que grado ya ha llegado el apanicamiento ciudadano por los últimos hechos violentos provocados por el crimen organizado en el Norte del Estado, es que el alcalde de Santa Ana, Francisco Avechuco Sénega, tuviera que convocar a un reunión urgente para despejar los rumores surgidos, de que también en ese municipio se había activado el Código Rojos. ¡De ese tamaño!

Y es que después del enésimo enfrentamiento armado registrado el pasado martes en la madrugada, ahora en la carretera entre Altar y Oquitoa, cuando un convoy militar y policías estatales fueron emboscados al acudir en auxilio de los pobladores, con un saldo de varios soladados heridos y hasta un muerto, que se han tardado en confirmar, es que la psicosis ha cundido en todos los municipios aledaños, y no es para menos. ¡Palos!

Una evidencia de ello la representa el que Avechuco Sénega se reuniera con las autoridades educativas y de Seguridad Pública Municipal, para clarificar que son falsos los mensajes que han circulando por medio de las redes sociales y los grupos de WhatsApp, respecto a que en esa municipalidad también priva la inseguridad, y a la par descartando que por esa supuesta causa vayan a suspenderse las clases en las escuelas. ¡Vóitelas!

Lo que refleja que a ese extremo ya está el miedo que le ha infundido el “Narco” al pueblo sabio y bueno, como consencuencia de las disputas en las que se han enfrascado a muerte, y mediante balaceras, para tener el control de localidades de la región del desierto, entre las que están las de Atil, Tubutama, Saric, Sasabe, Trincheras, Pitiquito, Caborca y Sonoyta, incluso pasando por encima del mismísimo Ejército. ¡Ñácas!

Si se analiza que los distintos niveles de “Seguridad” podrán decir que hay “tranquilidad” y que todo está bajo control, pero lo que ahora ocurriera en Oquitoa comprueba que los que realmente tienen controladas esas latitudes son esos grupos criminales, como lo denota el que una vez más tardaran horas en llegar al área donde se daban de balazos, y también tocándoles su parte. ¡Esa es la insegura realidad que hay!

Quedará parque sin cerco…Y la que a la postre se demostró que no resultó una buena decisión, es la de colocar un cerco perimetral en el Parque Madero, como se hiciera durante el trienio 2009-2012 del ex alcalde, Javier Gándara, ya que en lo que será la segunda etapa de la remodelación que actualmente le están haciendo, y que abarcará de enero y mayo del próximo año, procederán a retirarlo. ¡Así el dato!

Más menos así está el anuncio que ya hiciera el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, al señalar que: “Eso es parte de lo que en su momento emitió el propio Consejo Consultivo del Implan por recomendación, tenemos, y hay que decirlo, una solicitud internacional con respecto a que los espacios públicos deben de conservar su apertura”, con lo que queda en claro que lo volverán a dejar despejado como estaba antes.

Al respecto Astiazarán Gutiérrez precisó que no se tenía una información exacta sobre la inversión realizada en la instalación de esa cerca de muchas cuadras, equivalentes a varios kilómetros, pero lo que sí adelantó es que no se desperdiciará, ni tampoco se venderá como “fierro viejo”, por todavía estar en muy buenas condiciones, derivado de que ya hay solicitudes para reutilizarlo en otros espacios. ¡Órale!

Así están los cambios que le harán a ese único “pulmón verde” con el que cuenta la ciudad, y el que estaba prácticamente olvidado, por como en más de una década no le habían dado “una manita de gato”, de ahí que en la primera etapa de ese proyecto de renovación contemplan la rehabilitación del sistema de riego, andadores, fuente, luminarias, kiosco, sanitarios, concha acústica, restaurante y reforestación, entre otros.

Ese es plan que ya puso en marcha “El Toño” Astiazarán, y cuya fase inicial se proyecta concluir para finales del venidero mes de diciembre, con una inversión de alrededor de $40 millones de pesos, para que quede de lo más moderno, y sea una verdadera opción de recreo y sano esparcimiento para los hermosillenses, por como en la actualidad dejaba mucho que desear, y más estando cercado, porque eso lo hacía muy inseguro. ¡Glúp!

Correo electrónico: [email protected]

