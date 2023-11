Sin medias tintas

¡Sale al frente el “Gober”!

Hacen caravana a Xóchitl

Mala nota de los de la SEC

“Vamos” seguirá adelante

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Sale al frente el “Gober”!…Quien a todos los niveles le está haciendo frente al repunte de la inseguridad en el Estado es el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, y para seña está que el viernes se trasladara a Santa Ana para llevar a cabo la Mesa Estatal de Seguridad Pública, a fin de implementar estrategias extras para contrarrestar los brotes de violencia que ha habido últimamente en esa zona Norte.

Por si eso fuera poco Durazo Montaño también encabezó el pasado sábado la Séptima Reunión para la Coordinación de Seguridad de la Región del Mar de Cortés, que tuvo lugar en Hermosillo, con la presencia de la gobernadora de Baja California, y sus similares de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, en la que coincidieron en apostarle a la unidad para lograr que las Entidades que representan sean más seguras. ¡Órale!

Es por lo que en el marco de esa cumbre que iniciaran hace dos años, y en la que en esta ocasión el Mandatario sonorense fungiera como anfitrión, exhortaran a redoblar esfuerzos para mejorar y fortalecer la institucionalidad de las policías y la proximidad social, así como establecer tácticas de prevención y operación contra el delito; además de acordarse que el próximo encuentro sería en Nayarit. ¡De ese pelo!

Así estuvo “el cierre de filas” entre los gobernantes de los Estados mencionados, quienes compartieron información estratégica de la región para lograr la captura de objetivos prioritarios y dialogaron sobre los resultados obtenidos en materia de percepción de seguridad de la ciudadanía; a la par de que acordaron renombrar esas reuniones como “Juntas de Coordinación para la Seguridad del Golfo de California”.

No en balde es por lo que Durazo considerara como necesario el no solamente continuar con dicha colaboración interestatal en esa materia, sino igualmente en temas que tienen que ver con el turismo, abasto de agua y desarrollo económico, bajo la visión de que la unión hace la fuerza y permite coincidir en las fortalezas y similitudes que tienen como regiones del sector Noroeste. ¡Ni más ni menos!

En lo que son acciones y acercamientos con los que el “Gober” está demostrando que desde el inicio de su administración ha priorizado el rubro de seguridad, y es por lo que ante los recientes enfrentamientos armados que se han registrado en Oquitoa, Altar, Magdalena y Benjamín Hill, incluso contra el Ejército y la Policía Estatal, es por lo que determinaron incrementar el estado de fuerza y evitar la desinformación. ¡Tómala!

Casi por nada es por lo que “personalmente en persona” acudiera a Santa Ana, en aras de reunirse con los presidentes municipales de por esas latitudes y sumar esfuerzos para combatir al crimen organizado, ante esa evidente reagrupación que está teniendo, y que ha provocado que se estén disputado a muerte esos territorios, y con lo que han puesto en riesgo y en un predicamento a los habitantes de esas municipalidades. ¡Palos!

Al Durazo advertir que: “Como ustedes saben hemos tenido algunos incidentes de violencia en la región, no tantos como se han difundido porque lamentablemente en el contexto de hechos reales de violencia también se han dado campañas de desinformación que pretenden generar preocupación, miedo entre la población, publicando informaciones que no corresponden con los hechos que se han venido dando”. ¡Qué tal!

Pero a la vez aclarando que eso no significa que se le reste importancia y relevancia a los violentos acontecimientos que han estado ocurriendo, y a los que ya se han abocado. ¡De ese tamaño!

Hacen caravana a Xóchitl…Y sí que ha sido un Fin e inicio de semana de mucha grilla, primero con el registro de los aspirantes al Senado por parte de Morena, y luego con la visita de dos días que hará por estos lares la suspirante a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, quien desde ayer en la tarde iniciaría en Sonora su recorrido por el País para presentar su Quinto Informe de Trabajo como senadora. ¿Cómo ven?

A tal punto dicen que llegaría haciendo ruido la precandidata presidencial del Frente Amplio por México, conformado por el PRI, PAN y PRD, que recién bajada del avión y en pleno “dormingo”, tenía programado encabezar una caravana vehicular desde el Aeropuerto Internacional de Hermosillo, hasta el bulevar Solidaridad, a la que habían convocado a toda la sociedad civil para que fuera a “echarle porras”. ¡Mínimo!

Aunque lo que es la agenda oficial que cubrirá Gálvez Ruiz iniciará hoy “San Lunes” a las 9:30 horas, con una con una reunión con Asociaciones Mineras, a celebrarse en el auditorio del Clúster Minero; para posteriormente a las 12:45 horas presidir una rueda de prensa en el hotel Holiday Inn, cercano al aeropuerto; y a las 14:00 horas tendrá un encuentro con la sociedad civil en la Hacienda de los Rubio. ¡Así el contacto!

En tanto que a las 16:00 horas cerrará con broche de oro su gira con una encerrona en la que estarán agricultores y ganaderos, también en la misma hostería cercana a las instalaciones aéreas, por lo que así andará de chicoteada Xóchitl, y en un día en el que dicen que ni las gallinas ponen, pero ahora sí que será todo lo contrario, por como a los priístas, panistas y perredistas se les verá de movidos a su alrededor.

Por cierto, que dan cuenta que su principal promotor en territorio sonorenses a sido el jerarca del PRI estatal, Rogelio Díaz Brown, por como una y otra vez por estos rumbos a replicado sus propuestas, pronunciamientos, e iniciativas, como la última denominada Ley de Emergencia y Reactivación Económica para la reconstrucción de Guerrero, a raíz de la devastación que causara el huracán “Otis”, categoría 5. ¡Ups!

Y con respecto a los morenistas que buscan un escaño, o “hue$o” senatorial por los venideros 6 años, sí que se apuntaron hasta los menos pensados, o que no vienen ni al caso, como un Marco Antonio Gallardo, Guillermo Díaz, Omar del Valle Colosio y Paloma Terán; a diferencia de los perfilados de Jorge Taddei, Wendy Briceño y Lorenia Valles, y el juez y parte de Heriberto Aguilar, por ser el dirigente moreno. ¡Zaz!

Mala nota de los de la SEC…El que está claro que ni la burla perdona, o más bien “le hace al Tío Lolo”, por no decir más feo, es el subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), un tal Ricardo Aragón Pérez, al salir con que el personal educativo está capacitado para implementar protocolos de seguridad para actuar en caso de que tengan lugar balaceras en las escuelas. ¡Ajá!

Toda vez que a ese grado está la falsedad exhibida por Aragón Pérez, como se demostrara con la enésima tracatera entre grupos de la delincuencia organizada, que en los últimos días se han enfrentado por el control del Norte y desierto del Estado, como la que ahora se suscitara la tarde noche del pasado jueves en Benjamín Hill, en la cercanía de planteles escolares, sin que se les viera que operaran en consecuencia. ¡Pácatelas!

De ahí que ante la falta de reacción por parte de los de la SEC, en la que está de parapeto y al frente, Aarón Grageda Bustamante, es que derivado de ese hecho de violencia la alcaldesa de esa localidad, Yéssica Yuridia Barraza Celaya, es la que tuvo que emitir un comunicado para informarle a los ciudadanos sobre la suspensión de clases, para evitar posibles peligros por la inseguridad imperante. ¡Vóitelas!

Al apuntillar que: “A la población de Benjamín Hill, con respecto a la situación reciente en nuestro municipio, y en vista de los acontecimientos que nos han afectado, deseamos comunicarles que se ha tomado la decisión de suspender temporalmente las clases presenciales -continuando en la modalidad virtual-; así como ciertas actividades que pudieran representar un riesgo para la seguridad y la integridad de nuestra población”.

No obstante, y a pesar de ese peligro latente, una vez más se comprobó que Aarón Aurelio es de lo que no hacen ni dejan hacer, al difundir un contra comunicado para desmentir a Barraza Celaya, anunciando que sí operarían los centros educativos, porque a su “juicio” no había riesgos por esos constantes balazos, y es que como él está en Hermosillo, y en sus cómodas y seguras oficinas, es por lo que contradijo esa medida.

Más menos así está esa exhibida que “le pegaran” junto a su achichincle de Aragón, que no es lo mismo que haragán, al asegurar que saben proceder ante un choque armado, cuando ni siquiera están coordinados, por lo que así está “la mala nota que ahora les pusieran”, y no es para menos ¡De ese vuelo!

“Vamos” seguirá adelante…Ahora sí que partir de lo que ya adelantaran los de la organización ciudadana “Vamos”, representada por Norberto Barraza Almazán, todo hace indicar que aun y cuando les negaron el registro como Partido político seguirán convertidos en “una piedra en el zapato” para los gobernantes de todos los niveles, principalmente para el estatal y los municipales. ¡De ese tamaño!

Eso a partir de la advertencia que ya lanzara Barraza Almazán, quien ya ha sido varias veces funcionario municipal en el Ayuntamiento de Hermosillo, de que le continuarán talachando y haciendo labor para darle seguimiento y mantener viva la causa que le dio origen como movimiento en busca de mejores gobiernos, por encima “del palo” que les dieran en todas las instancias electorales a las que recurrieran. ¡Así el dato!

Para el caso es que Norberto reiterara lo que hasta el cansancio ya ha dicho, de que cumplieron en tiempo y forma con la entrega de toda la documentación que les requirieron para ser un ente político sonorense, tan es así que hasta en un principio el Instituto Estatal Electoral les validó las actas de las asambleas realizadas, pero ya después su titular, Nery Ruiz Arvizu, “se echó pa´ tras” y al final no procedió el registro. ¡Glúp!

Razón por la cual es que Barraza señalara con todas sus letras que ahora: “Debemos trabajar por una sociedad más informada, que además de decidir por las personas que estarán al frente en los gobiernos, les exijan y vigilen de manera permanente para que cumplan y aporten para mejorar las comunidades, porque sabemos de primera mano que todos queremos tener gobiernos más profesionales”. ¡Así la consigna!

Luego entonces, si por la víspera se saca el día, eso significa que los de “Vamos” no se quedarán de brazos cruzados, sino que por el contrario irán con todo para seguir haciendo presencia, a pesar de que no los dejaran registrarse para las elecciones del 2024. ¿Será?

