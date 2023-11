Destaca Ana Guevara resultados en Panamericanos

A pesar de escasos recursos; El contingente mexicano impuso récord en el medallero al obtener 142 preseas en total, 52 de ellas de oro

Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, justificó la reducción de becas y recursos para los atletas, con los resultados que se obtuvieron en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, al asegurar que “con poco se logró mucho”.

“Si era poco el presupuesto, era insuficiente, por eso recalco el agradecimiento al presidente porque con poco se puede hacer mucho, porque la cantidad no define el resultado”, dijo Ana Gabriela Guevara, durante el abanderamiento de los atletas mexicanos que van a los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023.

México rompió su propio récord de medallas, al conseguir 142 medallas en total, entre ellas 38 de plata y 52 de bronce, además de superar por primera vez las 50 preseas de oro, al ganar 52.

“Lo que se veía imposible, se logró, lo que veían criticable, sucedió todo lo contrario, quiero hacer énfasis y recalcar con todas sus letras, el agradecimiento para el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su forma de administrar y su forma de concebir el funcionar público y el servicio público”, explicó Guevara.

La titular de la Conade ha estado en medio de la polémica, debido a que cambió la forma de distribuir las becas entre los deportistas, además que se redujeron los apoyos para los atletas. A pesar de eso, los representantes de México en Juegos Panamericanos han tenido buenos resultados.

“Hemos logrado hacer lo impensable, dos veces en este sexenio, dos participaciones históricas”, mencionó Guevara. “Santiago de Chile nos ha enseñado que con poquito se puede hacer mucho”.

AMLO promete premios para medallistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que habrá premios para los atletas mexicanos que ganaron medalla en los Juegos Panamericanos 2023, a pesar que la titular de la Conade había ofrecido donarlo para los damnificados por el huracán Otis.

“Ahora me acaba de informar el fiscal Alejandro Gertz Manero que recuperaron como 300 millones, luego como 150, 450, pero no nos va a alcanzar para los que obtuvieron medallas y participaron en Chile porque obtuvieron muchas medallas, o sea que no nos va a doler el codo.

Ya dimos la instrucción de que se tengan los recursos y ahora que regresen ellos se les va a apoyar y cuando ustedes regresen también va a haber esos fondos”, dijo el titular del Poder Ejecutivo

