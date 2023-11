El presidente AMLO elige a los Yaquis para celebrar su 70º cumpleaños

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien está próximo a cumplir 70 años de edad, ha revelado sus planes para celebrar su cumpleaños en medio de su apretada agenda de trabajo. Durante la conferencia de prensa matutina del 3 de noviembre, el líder del Ejecutivo compartió detalles sobre sus próximas semanas ocupadas debido a una extensa gira por varios estados del norte y sur del país.

El mandatario mexicano señaló que esta gira será posiblemente larga y comprenderá la supervisión de importantes proyectos, comenzando con la continuación de la supervisión del Tren Maya en algunos estados del país a lo largo del fin de semana del 4 y 5 de noviembre. El miércoles 8 de noviembre, AMLO continuará su gira en Acapulco, Guerrero, para evaluar el progreso en la recuperación del puerto.

El presidente no tendrá tiempo para descansar hasta el 17 de noviembre, lo que significa que no podrá celebrar su cumpleaños en su lugar de origen, Tepetitán, Tabasco. López Obrador declaró que tiene la intención de pasar su 70º cumpleaños en compañía de la comunidad Yaqui, en un gesto simbólico de solidaridad y trabajo conjunto. Afirmó: “Voy a cumplir 70 años con los yaquis. Lo adelantó, pero no es para fiestas ni nada de eso; es también mi cumpleaños, y quiero cumplirlos allí con los yaquis”.

Tras su visita a Acapulco, el presidente se dirigirá a Tijuana, Baja California, el 9 de noviembre, donde participará en una reunión de seguridad. Al día siguiente, realizará su conferencia matutina desde Tijuana y luego visitará Tecate y Mexicali, además de inspeccionar obras en curso. El 11 de noviembre, planea visitar San Felipe y San Quintín, y si es posible, Ensenada. La gira por Baja California culminará el 12 de noviembre, después de asistir al Informe de Gobierno de Marina del Pilar.

El 13 de noviembre, el día de su cumpleaños, AMLO iniciará su día como es costumbre a las 6:00 horas, realizando la conferencia de prensa matutina desde Obregón, Sonora, en compañía de los Yaquis. El presidente ha enfatizado que esta elección no se trata de una celebración festiva, sino de una ocasión significativa para trabajar en conjunto con la comunidad Yaqui y supervisar el plan de justicia Yaqui.

El presidente Andrés Manuel López Obrador continúa con su compromiso de mantener una agenda activa en beneficio de la nación, incluso en momentos especiales como su cumpleaños, reforzando su compromiso con la justicia y la inclusión de las comunidades indígenas en México.

