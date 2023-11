Sin medias tintas

¡Pone el ejemplo Telmex!

Estará a prueba Rectora

Es un referente el “Gober”

Otro suceso en los Ceresos

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Pone el ejemplo Telmex!…Y para más que los de Gobierno federal los que ya “$e pu$ieron guapo$” con los damnificados de Acapulco por lo del huracán “Otis”, son los de Teléfonos de México (Telmex), al anunciar que durante noviembre y diciembre les condonarán los cargos a los clientes residenciales, así como a las pequeñas y medianas empresas, en un acto de solidaridad. ¡Qué tal!

Porque de acuerdo a esa buena nueva anunciada por el director de Telmex, Héctor Slim Seade, eso significa que durante ese par de meses no les cobrarán por el servicio de telefonía, en lo que “vuelve agarrar agua la nube”, o se estabilizan en su economía, y que de esa forma en ese ínter la población pueda estar comunicada con familiares y amigos, al entenderse que por ahora la prioridad es la de su subsistencia. ¿Cómo ven?

Pero por si eso fuera poco, y como parte de esas acciones de apoyo, también habrá recargas para celular sin costo; así como acceso gratuito a internet en las salas de cómputo en las tiendas Telmex; e igualmente en los albergues oficiales habilitados; sumado a una navegación libre en todos los sitios WiFi móvil en Infinitum, por lo que así estará “aflojando el codo el dueño” de ese consorcio telefónico, el millonario de Carlos Slim.

Aunque en contraste con ese buen gesto la que se ha quedado corta es la Federación, al hasta ahora solamente destinar $61 mil millones de pesos para la reconstrucción de ese puerto acapulqueño, cuando se estima que los requerimientos son por el orden de los $300 mil millones de pesos; aunado a que los diputados avalaron que en el presupuesto para el 2024 no se incluyera un fondo especial con esa finalidad. ¡De ese pelo!

No obstante y que se entiende que dichos levantadedos del Congreso de la Unión no se mandan solos, al nomás recibir órdenes del “Prejidente”, Manuel López Obrador, y es por lo que el pasado lunes votaron a favor de la iniciativa presupuestal que les enviara, y que ayer ratificaran sin cambiarle ninguna coma, misma que no contempla una lana extra para destinarla al destrozado baleario guerrerense. ¡Tómala!

Ya que ese Presupuesto de Egresos para el próximo año no incluye recursos extraordinarios para apoyar a quienes lo perdieron todo por los efectos devastadores de ese ciclón categoría 5, que hace poco más de una semana “pegara” en esa ciudad turística acapulquense, ignorando las propuestas de los legisladores de oposición, de reasignar mínimo unos $100 mil millones para las víctimas de ese desastre natural. ¡Zaz!

Toda vez que López Obrador “se ha montado en su macho”, al sostener que hay dineros ilimitados para ese auxilio, pero sin que estén etiquetados, sino más bien en el aire, y es por eso de la creciente inconformidad que hay, al grado de que ciudadanos afectados formaron una caravana de protesta que llamaron “Acuérdate de Acapulco”, y con la que ya llegaron a la Ciudad de México para hacer patente esa exigencia. ¡Vóitelas!

Sin embargo AMLO una vez más salió con que es pura politiquería de sus adversarios, asegurado que lo que ya se ha presupuestado es suficiente, cuando lo cierto es que ni de los excedentes petroleros quiso echar mano para rescatar a los acapulqueños, pero eso sí luego luego les impidieron llegar a Palacio Nacional para que no les gritaran esas verdades en su cara, respecto a que Acapulco no está de pie, como ha dicho, sino en el suelo.

Estará a prueba Rectora…Partiendo de la nulidad que consideran que ha sido, a la que sí que se la estarán poniendo en chino, como dice el dicho, es la rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte Martínez, con el reconocimiento legal que acaban de otorgarle las autoridades laborales al Sindicato Independiente de la Universidad de Sonora (SIUS), cuyo dirigente es un tal Antonio Salazar. ¡Pácatelas!

Eso bajo la mala percepción que hay, de que, si María Rita no ha podido con dos sindicatos, menos podrá con tres, por los otros dos ser el Steus y Staus, tan es así que en la pasada revisión contractual anual éstos últimos se fueron a huelga, y más porque se sabe que detrás del SIUS está la grilla ex líder sindical, Dorotea Rascón, por ser la fundadora de ese gremio, y quien no descansó hasta que los reconocieron. ¡De ese vuelo!

Al ser un organismo gremial que Rascón Gámez conformara en el 2014, por lo que desde entonces interpusieron alrededor de 50 recursos de amparo contra los beneficios asignados a los del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Unison (Steus), para igual ser beneficiarios, ya que no les reconocían los derechos del Contrato Colectivo de Trabajo, por lo que no podían acceder a plazas y demás garantías.

Ya que lo que Plancarte Martínez y sus incondicionales alegaban, es que no había presupuesto para cubrir un nuevo sindicato, cuando en la realidad se trata de una proporcionalidad de lo que ya existe, es decir, que “del mismo cuero”, o presupuesto saldrán las correa$, o lo que haya que repartir, a diferencia de lo que ha ocurrido, que todo se lo han asignando al Steus, representado por la fantasmal de Lourdes Rojas Armenta.

O séase que así estará ese nuevo escenario sindicalista que tendrá que enfrentar doña María, a partir de que trascendiera que ya fueron notificados de esa resolución emitida por el Juzgado Primero Laboral en Sonora, y la cual deberán acatar por ley, porque de lo contrario caerían en desacato, y les iría “píor”, ante lo que se deduce que ya no les quedará “díotra”, más que el que esa “repartidera ese pa$tel” entre más. ¡Palos!

Es un referente el “Gober”…Quien sí que se convirtió en un referente, tocante a lo que debe hacerse a la hora de defender la garantías más elementales de las personas es el gobernador, Alfonso Durazo, al ayer inaugurar en esta Capital el Segundo Encuentro Nacional de Comisiones Estatales de Atención a Víctimas, en aras de trazar, reforzar y consolidar estrategias de trabajo para atenderlas más eficientemente. ¡Así el acierto!

Casi por nada es que Durazo Montaño ponderara que el tema de los derechos humanos es un asunto cercano a los gobiernos con una política progresista, y es por lo que resaltara el logro de recibir en Hermosillo a los comisionados de los 32 Estados en ese ámbito, lo que ahora deberá traducirse en mejores resultados, por haber algunas regiones en la que todavía está muy lejana la justicia en ese terreno. ¡Ni más ni menos!

Para el caso es por lo que el “Gober” señalara que: “Espero que de esta reunión no solo salgan mejores prácticas, sino el acuerdo de ponernos a la vanguardia en el compromiso, visión y forma de atender a aquellos mexicanos que han sido víctimas de la violación de sus derechos”, a partir de que lo que se busca es garantizarles una asistencia integral a todos aquellos que han sido violentados en ese campo. ¡Mínimo!

Dicho de otra manera, y en base a lo expuesto por Durazo, se deduce que la idea o el plan es el de crear un modelo por medio del cual puedan integrarse las Entidades por igual, a fin de que se atienda de una mejor manera esa problemática que es una de las más sentidas por la sociedad, con la intención de unir esfuerzos para fortalecer los sistemas de acción, y que eso redunde en beneficio de los grupos más vulnerables.

Otro suceso en los Ceresos…Pa´ que vean el como ya no hay respeto a la “autoridad”, ni a la vigilancia en los Centros de Reinserción Social (Ceresos), o mejor conocidos como penales, es que el pasado domingo en la cárcel 1 de Hermosillo un reo intentara fugarse en la hora de las visitas, y para lo cual utilizó un pedazo de madera en forma de escuadra, con la que amedrentó a los guardias. ¡Ñácas!

Aun así, y contra todo lo esperado, por lo que antes había estado pasando en esas inseguras penitenciarías, en esta ocasión los custodios sí lograron reaccionar a tiempo, con todo y que en un primero momento los sorprendiera el citado interno, del que por cierto no proporcionaron su identidad, al conseguir someterlo antes de que saliera del penal, para volver a recluirlo en el pabellón al que estaba asignado. ¡De ese tamaño!

En lo que es una frustrada intentona de escapatoria de la que se tuvo conocimiento a través de un mensaje ventilado por la Secretaría de “Seguridad” Pública, vía su cuenta de X, antes Twitter, para a grandes rasgos hacer público ese hecho registrado en la mencionada “Peni”, localizada sobre el bulevar De los Ganaderos, en las inmediaciones de la colonia Las Lomas, y que está vez no pasó a mayores. ¡Glúp!

Derivado de que la Coordinación del Sistema Estatal Penitenciaria, de la que es titular, Nicolino Giuseppe Mariano Cangiamilla, depende de la aludida instancia de “Inseguridad”, por lo que así ha estado el hermetismo con el que se han estado manejando, a raíz de que no les ha faltado en las cárceles sonorenses en el último tiempo, y sin que se dignen a dar la cara, y mucho menos una explicación de lo sucedido. ¡Ups!

No en balde lo que hace más “ruido”, es que no únicamente ya los hayan puesto en evidencia reiteradamente, en lo referente a sus estrategias de seguridad, sino el que además estén ocultando los nombres de los presidiarios que han provocado esos acontecimientos, porque ni de los “suicidados” están revelando los nombres, como el más reciente que tuviera lugar en el Cereso de San Germán en Guaymas. ¡Ouch!

Correo electrónico: [email protected]

