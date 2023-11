Plantea académica nueva realidad en la educación a partir de la Inteligencia Artificial

La profesora investigadora del Departamento de Ingeniería Industrial de la Unison, Raquel Torres Peralta dijo que tienen la responsabilidad de educar a estudiantes para que no sean reemplazables en su trabajo

“La Inteligencia Artificial (IA) no reemplazará a los docentes, aún, pero tenemos la responsabilidad de educar a nuestros estudiantes para que ellos no sean reemplazables en su trabajo”, destacó la académica de la Universidad de Sonora, Raquel Torres Peralta.

La profesora investigadora del Departamento de Ingeniería Industrial resaltó además que herramientas como ChatGPT sirven para aumentar la productividad, pero no reemplazan la capacidad de análisis. Sin embargo, indicó, quien no sepa utilizarla quedará en desventaja, va a ser una persona que no será atractiva para las organizaciones.

Habló de este tema en el Workshop “IA en la educación: Retos y necesidades de la nueva realidad a partir de ChatGPT”, como parte del evento virtual Ciencia Unison 2023, que se desarrolló los días 9 y 10 de noviembre, en colaboración con eScire, con el propósito de fomentar el conocimiento sobre ciencia abierta y las inteligencias artificiales emergentes.

Torres Peralta, especialista en Machine learning y Minería de datos, hizo énfasis que esto debería ser un tema que esté sobre la mesa en todas las oficinas de la Secretaría de Educación del país, “pues es algo preocupante, pero hay como salir adelante”.

Habló de las necesidades de los docentes y de los futuros profesionales para mantenerse en competencia en un mundo que ha cambiado a partir de la aparición de esta nueva herramienta.

La doctora en Ciencias Computacionales por la Universidad de Arizona explicó de manera breve qué es y cómo funciona la inteligencia artificial. Dijo que son algoritmos que son como recetas que se siguen para obtener un resultado.

ChatGPT, explicó, utiliza una arquitectura basada en transformadores que le permite entender el significado del texto, a través de un proceso llamado embeddings de palabras contextuales, esto significa que el modelo puede analizar el contexto en el que aparecen las palabras y entender su significado en función de las palabras que la rodean.

“Esta herramienta vino a revolucionar la manera en la que hacemos las cosas, y esto apenas empieza, estamos hablando de un algoritmo que necesitó haberse habilitado con millones de documentos seleccionados de distintas fuentes web que tienen cierta calidad, son fidedignas, sitios serios y lo que hace es generar un texto del nivel deseado, para la audiencia que se requiera, con la intención que se quiera, por lo que es una muy buena herramienta si se usa como debe ser”, indicó.

La académica co-fundadora de la Maestría en Ingeniería internet de las Cosas e Inteligencia Artificial en la institución destacó que ChatGPT ofrece un trabajo limpio, conciso y de muy buen nivel lo que ayuda en la productividad y en la calidad, pero aclaró

que tiene sus limitaciones, puede tener información incorrecta, un sesgo, por eso lo que se solicite debe ser un tema que se domine, para poder detectar estas cosas.

“Un problema fuerte ante el uso de la herramienta puede ser la desigualdad, porque los que no tengan acceso a estas tecnologías no van a tener igualdad, como quien no sabe inglés, si no sabes usar estas herramientas no vas a ser un candidato para mantenerte en un puesto en una empresa o puedes no ser contratado”, señal

