Busca incentivar donación voluntaria de sangre el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea

Visitan escuelas y empresas para informar sobre la importancia del noble acto de dar vida

Como parte de las acciones de promoción de la donación voluntaria de sangre, el Gobierno de Sonora a través del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS), acude a empresas y universidades a brindar pláticas sobre la importancia de este noble acto.

Detalló que durante este año se han mantenido estrategias en los 6 Distritos de Salud; durante este periodo se han brindado más de mil 200 pláticas para concientizar a la población en torno a la Donación, sensibilizando a 869 mil 761 personas.

De igual manera, señaló que se han efectuado 87 campañas en Empresas, Instituciones de Gobierno y Universidades donde han participado más de mil 440 personas; durante todo este periodo se ha tenido la gran participación de jóvenes estudiantes que se han sumado como donadores voluntarios.

Algunos de los requisitos para ser donadores de sangre son: contar con 18 años cumplidos y no más de 65 años; adecuado estado de salud al presentarse a donar y no contar con malestar como resfriado, dolor de garganta, dolor estomacal, algún cuadro de diarrea reciente, fiebre, entre otros; peso mínimo de 50 kilogramos; ayuno mínimo de seis horas. Evitar grasas y lácteos; no haber consumido medicamentos los últimos siete días previos a la donación.

Otro de los requisitos es no haberse realizado tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses; no haber consumido alcohol en las últimas 48 horas previas a la donación; no haberse sometido a procedimientos dentales en los últimos siete días; en caso de haberse sometido a una cirugía es necesario esperar un año; no haberse aplicado vacunas en los últimos 28 días; no encontrarse embarazada o estar lactando, entre otros.

Para mayor información favor de comunicarse a la línea del Call Center: 6622-25-13-13, y se les recuerda que si se encuentran en adecuado estado de Salud, puedes participar.

