Premian a ganadores del Torneo de Box de los Barrios

El Torneo de Box de los Barrios concluyó exitosamente con 220 participantes de los cuales 55 resultaron campeonas y campeones

Una noche de celebración vivieron deportistas en la ceremonia de Clausura del Torneo de Box de los Barrios donde el Ayuntamiento de Hermosillo premió 55 campeonas y campeones de los duelos programados en la Cancha 4 “Gregorio González”.

El director del Instituto del Deporte de Hermosillo (IDH), Armando Labrada García agradeció la participación de 220 boxeadoras y boxeadores inscritos que hicieron un torneo exitoso cuyos recursos recaudados en taquilla sumados a la aportación que el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, se destinarán a material deportivo para los gimnasios.

“Lo que empezó hace décadas aquí lo estamos reanudando con este Torneo de Box de los Barrios. Estamos muy agradecidos con la Liga Municipal de Box. Tuvimos taquilla durante todo el torneo y lo que se recaude el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán va a doblar la cantidad para adquirir material deportivo para los gimnasios de box de todo Hermosillo”, agregó.

Participaron boxeadoras y boxeadores de diversos sectores del municipio incluyendo el área rural, quienes en el cuadrilátero demostraron que Hermosillo tiene talento en este deporte que cuenta con una amplia afición que acudió a las cinco funciones programadas.

La ceremonia de clausura contó con la asistencia del vicepresidente de la Liga Municipal de Box, Andrés Hernández; el promotor deportivo Joel Tabardillo y la leyenda del boxeo, Jorge “El Travieso” Arce, quien dio un mensaje motivacional a las nuevas generaciones de peleadores.

“Verlos pelear aquí me recuerda mis inicios. Me da mucho gusto y espero que en un tiempo no muy lejano un niño o una niña que haya salido de la Cancha 4 se corone como campeón mundial. Entrenen fuerte, dedíquense, sueñen en grande y aléjense de los vicios”, destacó el siete veces campeón mundial.

La clausura del Torneo de Box de los Barrios, Creces en Deporte cerró con cinco combates llenos de acción en los que se coronaron campeones Jesús García, Abdiel Soqui, Luis Hernández, Santiago Ruiz y Emiliano Griego.

