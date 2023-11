Resalta gobernador potencial de trabajadores sonorenses

Redacción Entorno Informativo

En la asamblea general ordinaria de la CTM, donde se reeligió a Javier Villarreal Gámez, el mandatario estableció que en Sonora se ha realizado el esfuerzo histórico por mejorar condiciones de los trabajadores

Para reafirmar su compromiso de contribuir a mejorar las condiciones laborales para las y los sonorenses, el gobernador Alfonso Durazo Montaño participó en el XIX Congreso Estatal Ordinario de la Federación de Trabajadores del Estado de Sonora, en el que destacó el potencial tecnológico y la mano calificada con la que cuenta el estado para atraer mayor inversión y empleo.

El titular del Ejecutivo estatal participó también en la presentación del Informe de Actividades del Comité Ejecutivo Estatal CTM durante el periodo 2017-2023, así como en la toma de protesta del nuevo Comité Ejecutivo para el periodo 2023-2029, para el que fue reelecto como presidente Javier Villareal Gámez.

En presencia de 12 mil de trabajadores cetemistas, Durazo Montaño reiteró que durante su gestión ha sido y seguirá siendo prioridad atender las demandas de los trabajadores, en un marco de estabilidad laboral en Sonora, con mejores jornadas de trabajo, vivienda digna y salarios más remunerados.

“Tenemos que trabajar de manera permanente, sin bajar la guardia, el gobierno del presidente López Obrador ha encabezado un esfuerzo histórico por el mejoramiento de las y los trabajadores. En el caso de Sonora, encabezó, orgullosamente, que no está subordinado por primera vez en la historia al poder económico”, enfatizó.

Propone CTM acuerdo por la productividad y competitividad

Con la propuesta de generar un gran acuerdo entre gobierno, empresarios y sindicatos para llevar al estado de Sonora a mayores niveles de desarrollo ante los nuevos retos que presenta el mundo laboral, Javier Villarreal Gámez fue reelecto como secretario general de la Federación de Trabajadores de Sonora, CTM.

En su mensaje posterior a la toma de protesta, Villarreal Gámez señaló que, ante los profundos cambios tecnológicos y la reestructuración de la economía mundial, tanto gobierno como empresarios hacen lo suyo para atraer inversiones, pero estos tiempos requieren nuevas habilidades de los trabajadores, por lo que propuso un gran acuerdo para la capacitación, la productividad, innovación y competitividad en Sonora.

“Uno de los objetivos de dicho plan es Impulsar el diálogo, la conciliación y la estabilidad laboral, la cual -acotó- no es tarea sólo de los sindicatos, sino un compromiso compartido. No es suficiente la voluntad de los trabajadores si no hay correspondencia de la parte patronal, que debe hacer su mejor esfuerzo por lograr salarios justos y condiciones dignas de trabajo.

“De la misma forma es fundamental la función del gobierno como conciliador oportuno para evitar los conflictos. Sabemos que se requiere la estabilidad para que vengan más inversiones, pero necesitamos equilibrio y justicia”, agregó Villarreal.

Estuvieron presentes en el evento Fernando Salgado, secretario general adjunto de la CTM nacional; Francisco Contreras Vergara, secretario nacional del Stirtt; el diputado Federal y Presidente de la Comisión del Trabajo De. Manuel de Jesús Baldenebro; Juan Carlos Velasco, Secretario de Acción Política de CTM Nacional; Oscar Ortiz Secretario de la CTM Hermosillo; delegados Federales en Sonora; así como diferentes funcionarios estatales y municipales y presidentes de cámaras empresariales, delegados y dirigentes sindicales de las 21 federaciones municipales de CTM en Sonora.

