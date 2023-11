Sin medias tintas

¡Rolan dulces con droga!

Sin caducidad pederastas

Hacen falta ambulancias

Están en peligro escuelas

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Rolan dulces con droga!…Y lo que no han hecho ni las instancias de “Seguridad” de todos los niveles, ya lo están haciendo organizaciones civiles como el Centro de Rehabilitación Narconon y del Grupo Terapéutico Libre y Feliz de Sonora, al lanzar una alerta para prevenir contra dulces contaminados con droga, eso a partir de que en Baja California ya se presentó un caso de intoxicación de esa forma. ¡Tómala!

Toda vez que así está el llamado que le están haciendo a los padres de familia para que revisen el origen y empaquetado de las golosinas que consumen sus hijos, pues hacen saber que ya se han descubierto sustancias prohibidas en ellos, como se ha denunciado a través de mensajes enviados por la redes sociales, lo que consideran que pudiera agravarse derivado del como cada vez más está circulando el fentanilo. ¡Vóitelas!

Y dan cuenta que un mal ejemplo de ese latente riesgo es lo ocurrido el pasado martes 17 de octubre del presente año en Rosarito, Baja California, donde una menor de un año sufrió una sobredosis a causa de un aparente estupefaciente, luego de comerse un chocolate de la marca Riesen, y aunque en un principio sospchaban que contenía fentanilo, finalmente los médicos confirmaron que era anfetamina. ¡De ese pelo!

En lo que es una intoxicada que resultó tan real, que la afectada terminón en la Sala de Urgencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de esa localidad bajacaliforniana, como se ventilara por medio de la red, incluso exhibiendo una foto de ese chuchuluco contaminado, y es por eso de la advertencia que ya hiciera el director de Rehabilitación y Prevención de Adicciones de Narconon Navojoa, Alfonso Rodríguez Cantú.

Al señalar que: “El fentanilo se está apoderando más de este tipo de cosas, y es un peligro para los jóvenes y niños, más los niños que tienen alcance más fácil a los dulces, aunque también jóvenes y adultos. Ya hay casos confirmados por lo que esto es muy lamentable”, por lo que de aquí pa´l real los papás deberán estar más alertas de lo que consumen en la calle, por como de esa manera ya les están promoviendo esas drogas.

Así está ese ¡S.O.S! que ya hicieran público, por como el fentanilo en un niño puede ocasionar la muerte, ya no sólo la adicción, pero en contraste las autoridades no están actuando en materia de prevención, entre ellas la secretaría de Salud y la Fiscalía General de la República (FGR), cuyos titulares son José Luis Alomía Zegarra y Francisco Sergio Méndez. ¡A ese punto la evidente incompetencia!

Pues lo que es hasta ahora ni siquiera se han digando advertir sobre esos casos que ya se están presentando México, a no ser y que estén esperando a que aquí también se registre un bebé intoxicado, como ya ha sucedido, pero porque los progenitores drogadictos dejan ese droguería al alcance de los infantes. ¡Zaz!

Sin caducidad pederastas…A quien hay que abonarle una de cal por las que van de arena es a la ex candidata presidencial del PAN y hoy senadora, Josefina Vázquez Mota, en su calidad de presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, por como aprobaran por unanimidad su iniciativa de no prescripción de los delitos de violencia sexual contra los menores. ¿Cómo ven?

Lo que explica el porque “La Chepina” Vázquez Mota apuntillara y dejara asentado que: “No más impunidad a pederastas y justicia para las víctimas. Con la aprobación de esta reforma se confirma que las niñas, niños y adolescentes no tienen partidos, tienen derechos. Con ello no habrá más pretextos para las víctimas de este delito. Las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a una vida sin violencia”. ¡A ese nivel!

Y es que de aquí pa´l real ya no importará el tiempo que pase, porque la parte agraviada con ese tipo de abusos siempre va a poder denunciar y pedir justicia, además de que el victimario tendrá que pagar y enfrentarse a todo el peso de la ley, toda vez que ya no tendrán fecha de caducidad los actos de corrupción de menores, pornografía, turismo sexual, lenocinio, pederastia, abuso sexual y violación, entre otros. ¡Órale!

Porque para dimensionar la relevancia de ese “candado” legal que ya le pusieron a esa clase de depravados que atentan contra los infantes, está el dato de que hoy por hoy en México unos 5 millones de chiquillas y chiquillas, como dijera el ex “Presichente”, Vicente Fox, son blanco de esas condenables vejaciones, de acuerdo con la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac). ¡Increíble, pero cierto!

Con lo que queda en claro el porque Josefina también resaltara la “palomeada” aprobatoria de los diputados federales, e igual dándole su crédito a las senadoras Lilly Téllez y Antares Vázquez; y a Ricardo Monreal, Martí Batres, Samuel García y Raúl Bolaños, con quienes impulsara esa propuesta hecha realidad. ¡Qué tal!

Hacen falta ambulancias…La que es más que evidente que se ha quedado corta es la Cruz Roja, en lo referente a su operatitividad en la delegación de Empalme, y para seña está el que la presente semana se encontraban sin operar las dos ambulancias asignadas para prestar los servicios de traslado en esa ciudad, porque una está parada por desperfectos mecánicos, y la otra por participar en un accidente vial. ¡Palos!

Ante lo que se intuye que así está la falla de cálculo del delegado estatal de esa benemérita, y también director nacional de la misma, Carlos Freaner Figueroa, por como ese par de unidades no es suficiente para cubrir la necesidad que hay, en caso de presentarse eventualidades como esas, que finalmente terminan dejándolas fuera de circulación, y es por lo que se ven forzados a suspender sus operaciones en las calles. ¡Así el dato!

Luego entonces al no poder atender las llamadas de emergencia ni los reportes de la ciudadanía, es que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) ha tenido que entrarle al quite para asumir esa función, y que es lo que ha permitido mantener esa cobertura de atención para la población de por esas latitudes, la que es por demás prioritaria, por ser un sector con una alta incidencia de hechos violentos. ¡Ni más ni menos!

Aunque a pesar de esas dificultades, y ese déficit de vehículos que enfrentan, pero aún así el personal de esa institución de socorro ha continuado “al pie del cañón”, con lo que son los turnos normales de operación, pero sólo atendiendo a quienes llegan directamente a sus instalaciones con un requerimiento de auxilio, porque lo que es ya en el exterior, están limitados por ese impedimento, o déficit para hacerlo fuera. ¡Ups!

De ahí la incertidumbre que hay, por saber el tiempo que les llevará la restauración de la funcionalidad para que vuelvan a estar “al cien”, y con lo que por otro lado se vuelve a confirmar que no hay mal que por bien no venga, porque con eso se puso de manifiesto que se requiere de que los diferentes sectores económicos de empálmenses aporten lo suficiente para que haya una ambulancia más. ¿Qué no?

Están en peligro escuelas…Vaya que no hay como “ver los toros desde la barrera”, para decir que no hay riesgo en las escuelas, como lo está haciendo la secretaria de “Seguridad” Pública Estatal, María Dolores del Río Sánchez, a pesar de los recientes hechos de violencia que se han registrado en diferentes zonas de Sonora, con una serie de balaceras y enfrentamientos entre grupos del crímen organizado. ¡Ñácas!

Aun así, y a “juicio” de “La Lola” del Río, según ella existen las condiciones para que los planteles escolares de todos los niveles educativos puedan llevar a cabo sus actividades de forma normal, pero en la práctica, o en la cruda insegura realidad quién le va a creer eso, cuando hasta el mismo Ejército y la Policía Estatal han sido blanco de esos ataques, con un saldo de varios heridos, y hasta un muerto. ¡De ese tamaño!

No obstante, y ante esa estrategia de querer minimizar y, hasta ocultar esa creciente inseguridad y ola violenta, que en las dos últimas semanas ha asolado a municipalidades como las de Oquitoa, Altar, Santa Ana, Benjamín Hill y puntos circunvecinos, es que los mismos alcaldes han tenido que decretar la suspensión de clases, porque para ella esas tractaeras no ha sido suficientes, y es que está muy lejos de esas refriegas.

Tan se están “tirando la bolita” en cuanto a ese peligro, que la improvisada de del Río Sánchez dijera que: “Hemos estado en contacto con el secretario de Educación y Cultura para decirle que todas las instituciones están allá y que se puede tomar las clases de manera normal, creo que es un tema que tendrá que revisar el secretario de Educación directamente con los docentes, más que un tema de seguridad pública”. ¡Ajá!

Sin embargo lo que es el titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, es otro de los que nomás se ha “lavado las manos” en torno a esa emergencia, como lo demuestra el que hasta ahora no se haya dignado a “darle una vuelta” esos centros educativos a los que el fuego, o los balazos ya les han llegado a los aparejos, al sólo limitarse a enviar comunicados, por lo que así de burocráticos han estado.

Correo electrónico: [email protected]

