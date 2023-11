Sin medias tintas

+ Empañan visita de AMLO

+ Le llegan al precio a Ebrard

+ Protestan por desaparecidos

+ Ignoran al titular de la SEC

Por Martín Romo (El Verdugo)

Empañan visita de AMLO…El que empañó y le robó reflectores a la visita que ayer realizó a Obregón el “Presi”, Manuel López Obrador, es el asesinato de un chofer que operaba a través de plataformas digitales, ocurrido la madrugada del domingo, en un presunto intento de asalto, ya que en una reacción de indignación los integrantes de ese sector de transporte se manifestarían durante los eventos que encabezaría.

Y es que, con el homicidio de Marco Antonio Hernández, de 44 años de edad, ahora sí que “terminó de llegar la sangre al río”, como dice el dicho, después de que fuera atacado con un arma de fuego en la colonia Cortinas, cuando se disponía a brindarle un servicio de InDriver a una persona que se identificó como Víctor, y quien al parecer ya ha atracado a otros trabajadores en esa zona, así como en la del Campestre. ¡Zaz!

Por lo que así tuvo lugar ese sonado y trágico atentado que consternara a la ciudadanía, después que al ahora occiso le encontraran en su mano un cuchillo, con el que supuestamente intentó defenderse, sin embargo el agresor le disparó en repetidas ocasiones para luego darse a la fuga, por lo que quedó a bordo del auto que conducía, un Hyundai, línea i10, color gris, y es por eso de la inconformidad que hay, y no es para menos.

Con todo y que trascendiera que ya tienen ubicados a dos posibles responsables de esa muerte, después de se hicieran pasar como clientes para sorprender a la víctima, por según esto haber hasta imágenes de su participación; en tanto que por otro lado se maneja que el Fiscal de justicia estatal, Gustavo Salas, ya se reunió con los familiares del afectado para ofrecerles su apoyo y compartir pormenores de la investigación.

Luego entonces así se ha seguido fallado a la hora de garantizarles seguridad a esa clase de empleados, así como a los repartidores de comida y otros servicios que operan por medio de esas aplicaciones, ante la creciente ola de asaltos que han enfrentado en el último tiempo, al punto de que ya no solamente les quitan el producto, o las mercancías, sino también las motocicletas, y ahora hasta la vida. ¡De ese pelo!

Es por eso que en su momento ya han protestado varias veces ante el Ayuntamiento obregonense, pero como si no lo hubieran hecho, por como el rebasado alcalde morenista, Javier Lamarque Cano, y su jefe de jefes de la Policía Municipal, Claudio Cruz Hernández, nomás no hayan implementado un operativo de vigilancia especial, y es por lo que ante esa rampante impunidad ahora ya los están matando. ¡Pácatelas!

Pero muy seguramente que el exhibido de Lamarque Cano va salir con su misma canteleta de que están actuando, cuando la realidad demuestra todo lo contrario, como ahora con el caso de Marco Antonio, quien desgracidamente no vivió para contarlo, y se convirtió en una fatídica estadística más de la violencia que campea en la ciudad que es catalogada como una de las más inseguras de México y el mundo. ¡A ese grado!

Casi por nada es que hasta septiembre del presente año Sonora se ubica como el séptimo Estado más violento del País en la administración de López Obrador, con 6 mil 360 asesinatos, resaltado que Cajeme, Hermosillo, San Luis Río Colorado y Caborca son los municipios con la mayor incidencia, así como también en cuanto al robo de vehículos y narcomenudeo, por lo que así se está perdiendo la batalla ante el hampa. ¡Ñácas!

Le llegan al precio a Ebrard…Sí por la víspera se saca el día, el que es evidente que nomás “estiró la liga, pero sin llegar a romperla”, en aras de negociar lo más posible para su grupo político, es el ex precandidato presidencial, Marcelo Ebrard, luego de que ayer rompiera el silencio y anunciara que no se irá de Morena, y por el contrario dijera que ya hay entendimiento con Claudia Sheinbaum, la que lo derrotó.

O séase que así terminaron “doblando” a Ebrard, y es por lo que el pasado “domingo” no se presentara a registrarse como aspirante “a la grande” por el Partido Movimiento Ciudadano (MC), que es lo que se esperaba, a partir del plan de rebelde en que estaba, y es por lo que había esa opción, pero al final le llegaron al precio con la promesa de posiciones para su gente, de entrada en los órganos directivos morenistas.

Por encima de que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena resolviera que no hay pruebas para repetir el proceso interno que le ganara Sheinbaum, mediante una simulación de encuestas, a partir de la impugnación que promoviera, aun y cuando para disfrazarla, a la par concluyeron que sí hubo evidencia de prácticas indebidas por parte de simpatizantes, por lo que dizque aplicarán sanciones, lo que está por verse.

Ante lo que se concluye que al también ex canciller lo sentaron con lo que le ofrecieron, sin descartar que pueda aceptar una próxima senaduría y la coordinación del Senado, al revirar que eso ya lo verá después, muy probablemente que para no verse tan obvio, en ese interés que mostrara, y condicionara, para no cambiar de partido y seguir perteneciendo al movimiento de transformación, y con ello evitar una desbandada. ¡Mínimo!

Lo anterior bajo su visión de que deben darles su lugar como la segunda fuerza al interior de los morenos, aclarando que ni el “Prejidente”, Manuel López, ni el dirigente guinda, Mario Delgado, fueron parte de esas negociaciones, como si Sheinbaum Pardo se mandara sola, de ahí que a sus 64 años de edad ya está pensando en que la tercera pudiera ser la vencida, por como se la han hecho de agua en el 2012, y ahora en el 2024.

Protestan por desaparecidos…A querer y no, pero “ya salió el peine” del por qué el Mandatario de la Nación de la noche a la mañana corrió a la ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, como ayer lo revelara en la conferencia mañanera que encabezara en las instalaciones del 60 Batallón de Infantería de Cajeme, y es porque les dijo sus verdades con relación a los miles de desaparacidos. ¡Vóitelas!

Toda vez que cuando menos se esperaba, y a varios meses de que renunciara al cargo, López Obrador acusó a Quintana Osuna de alterar el padrón de las desapareciones para afectar a su gobierno, por lo que ya están haciendo un “nuevo” censo para que se conozca la “realidad”, o más bien sus “otros datos” presidenciales, por lo que a la clásica la tachó de ser parte de los conservadores. ¡De ese tamaño!

Razón por la que dijera que: “La señora Quintana y otros que estaban manejando esto, forman parte de una organización supuestamente independiente, pero les puedo garantizar que son de derecha, ¿Cómo llegaron al gobierno de nosotros? Quién sabe, no es cierto que haya 126 mil desaparecidos, no es cierto, y además con un crecimiento en los últimos años”, apuntillando que no es Calderón, y que en su sexenio no hay represión.

Ciertamente que AMLO podrá decir misa, y repartir culpas, pero lo que es en el mundo real apenas y terminó de hablar y “crucificar” a Karla, cuando un grupo de familiares de personas que han desaparecido en Vícam y sus alrededores se manifestaron a la entrada del poblado de Huirivis, que es por donde iba a pasar, para exigirle al Gobierno Federal que les ayude a localizarlos, ya que los han dejado solos. ¿Cómo ven?

De tal forma que así estuvo esa rebelión, ya que portando camisetas con la imagen de sus esfumados y lonas con sus fichas de búsqueda se plantaron para demandar ser escuchados por Andrés Manuel, y es que en lo que va del año por esas latitudes ya son casi un centenar de “levantados”, y se sigue contando, según los colectivos de búsqueda, pero aún así insisten en querer tapar el sol con un dedo, o más bien los desaparecidos.

Ignoran al titular de la SEC…Quien sí que va morir engañado, por como desde hace rato que ya lo están pasando por alto, es el secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, al salir con que los padres de familia tienen la libertad de decidir si envían o no a sus hijos a la escuela, debido a las percepciones de inseguridad que hay en los municipios, sin enfrentar represalias de las autoridades escolares.

Eso al asegurar que el cierre de los planteles educativos y la suspensión de clases, derivado de los hechos de violencia registrados, es una decisión exclusiva de la SEC, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública, y la Coordinación Estatal de Protección Civil, porque según él ni los alcaldes ni los directores tienen la autoridad para tomar esa medida, pero eso sólo es en teoría, porque en la práctica lo han ignorado. ¡Palos!

Tan es así que recientemente en varias municipalidades como las de Benjamín Hill, Altar, Oquitoa, Caborca y Santana, los presidentes municipales han comunicado a la población la cancelación de las labores educativas, como consecuencia de las balaceras que ha habido, y que llegado el momento han puesto en riego al estudiantado, pero como Aarón Aurelio está muy seguro en sus aposentos en Hermosillo, es que le ha valido.

De ahí que consideren que está de más esa precisión que hiciera a destiempo Grageda Bustamante, por lo desgastado que están, por a estas alturas ya nadie tomarlo en cuenta, por ser un auténtico cero a la izquierda, como lo demuestra el que hasta ahora no se le haya visto el convocar a una reunión de coordinación a los “Presimunes” de las regiones más inseguras de la Entidad, entre las que también está el territorio yaqui.

No obstante que con lo que sí que ni la burla perdona, es con la justificación que diera, de que hasta el momento no han cerrado ni uno de esos inmuebles, dizque porque cuentan con personal capacitado para aplicar protocolos de emergencia, cuando en los videos que han circulado todo mundo ha visto el como los profesores no saben ni que hacer cuando les ha llegado “el fuego -balazos- a los aparejos”. ¡Así el dato!

