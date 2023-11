Sin medias tintas

¡Cosas raras en la Capital!

Presentarán paquete fiscal

Se le plantan a “Presimun”

Inundan carros Hermosillo

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Cosas raras en la Capital!…Y sí que ya están pasando cosas muy raras en la Capital, que tienen que ver con el aumento de la inseguridad, y para prueba está que la madrugada del pasado sábado robaron seis camionetas de la agencia de viajes Sierra Tours, que horas después fueron localizadas en distintos sectores de Hermosillo, pero sin que hubiera detenidos, por lo que así estuvo ese comentado atraco fuera de serie. ¡Zaz!

Eso después de que dichas unidades, tipo utilitarias, usadas para transportar pasajeros, aunque también son utilizadas para el traslado de personal, fueran sustraídas de un domicilio ubicado en bulevar Luis Encinas y calle Barranca, en la colonia El Torreón, y en torno a lo cual hubo un total hermetismo, con relación a los detalles de ese sospechoso hurto, así como en cuanto a su localización. ¡De ese pelo!

Porque lo único que se supo es que cinco de esos vehículos rescatados son de la marca Ford, tipo furgoneta, línea Transit, color blanco, modelos 2019 y 2020; mientras que la sexta es de la fabricante Peugeot, línea Expert, color blanco, modelo 2020, las cuales encontraron abandonadas en diferentes barrios, a partir de los recorridos implementados por las distintas comandancias de la Policía Municipal. ¿Cómo ven?

Al ser un extraño hecho al que ahora se le sumó el que ayer alrededor de la 05:00 horas de la madrugada se incendiaran cinco autos que estaban en el estacionamiento del hotel El Dorado, localizado sobre el bulevar García Morales, que es el que conecta a la salida a Bahía de Kino, dejando a tres de ellos quemados y con pérdida total, y a otros dos con daños parciales, ignorándose de inicio la causa. ¡Tómala!

Así están esos dos acontecimientos fuera de lo normal, que ya alertaron a la ciudadanía, y no es para menos, porque en uno de ellos con suma facilidad se llevaron media docena de automotores, y sin que arrestaran a nadie, por lo que no descartan que pudiera tratarse de algún ex empleado resentido; en tanto que en lo de la incendiada en la hostería se manejaba que había sido el corto circuito en un carro que se propagó a otro.

Sin embargo, y a pesar de los pesares, no ha habido una “autoridad” policial que “de luz”, y muchos menos alguna explicación, con respecto a las investigaciones que se llevan a cabo sobre esos sonados acontecimientos, principalmente del último, que sí que está que arde, al todavía no precisarse si fue provocado, o circunstancial, a partir de un probable corto circuito en unos de los autos siniestrados. ¡Ups!

Toda vez que la impresión ciudadana que quedó a raíz de esa quemazón, es de que ya no podrán dejar con confianza sus “carruajes” en los parqueaderos de los hoteles, ante el posible riesgo de que se los vayan encontrar hechos cenizas, como en esta ocasión ocurriera en El Dorado, porque de lo que son los diferentes jefes policíacos no se hace uno, por no haber habido una versión oficial en ese sentido. ¡De ese tamaño!

Ya que lo más que se supo es que el parque vehicular de Sierra Tours que fuera hallado, se remolcó y puso a disposición de una Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, especializada en robo de vehículos y maquinaria agrícola, a fin de deslindar responsabilidades; pero de los quemados nada. ¡Pácatelas!

Presentarán paquete fiscal…Quien ayer anunció que ¡hoy!, ¡hoy!, ¡hoy!, como dijera el ex “Presichente” Fox, presentará la propuesta de presupuesto para el 2024 es el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, al adelantar que será por el orden de los $82 mil 541 millones de pesos, un 7.8% más en relación al del año pasado, quedándose por debajo de las necesidades que no pueden resolverse de un día para otro.

Con todo y eso Durazo Montaño anticipó que estará enfocado a ser el proyecto presupuestal más grande en la historia en materia social, pero además cumpliendo con el marco normativo de la Ley de Disciplina Financiera, es decir, que el gasto que se realizará no superará los ingresos obtenidos, por lo que ese es el sentido social que tendrá, atendiendo los principales requerimientos de los sonorenses que más lo necesitan.

Aunado a que el Mandatario Estatal reiterara el compromiso de no incrementar impuestos; a la par de que continuarán con un programa de mayor rigor de austeridad y control de la nómina, y es por lo que ponderara que se trata de un paquete fiscal austero, responsable, equilibrado y con una orientación social, evitando gastos innecesarios y priorizando inversiones que generen un impacto positivo en la sociedad. ¡Qué tal!

Es por lo que el “Gober” a grandes rasgos expusiera que se tendrá un aumento de $300 millones de pesos para infraestructura social; así como un incremento del 24% en el programa de becas, comparado con el 2023; y se cuadruplicará lo que se destinará para la prevención del delito y seguridad pública; además de que contempla los rubros de bienestar social, desarrollo económico, igualdad de derechos, entre otros apartados. ¡Órale!

Sumado a que diera cuenta que se proyecta la canalización de recursos considerables para iniciativas que promueven la sostenibilidad ambiental, el acceso a vivienda digna, la mejora de los servicios de salud, y el fortalecimiento de la educación y protección social, aunque este día es cuando dará santo y seña del de a cómo “viene ese pichada” presupuestaria, aclarando que no habrá dinero que alcance para lo que hace falta.

Se le plantan a “Presimun”…Vaya que una vez más se volvió a demostrar aquello de que, muerto el niño, o en este caso asesinado un chofer de plataformas digitales, es que la Secretaría de Seguridad Pública de Obregón finalmente reaccionó, ya que después del impactante homicidio de Marco Antonio Hernández Mora, de 49 años de edad, convocaron a una reunión a los operadores de esa modalidad de taxis. ¡Vóitelas!

Aunque cabe aclarar que el Presidente Municipal, Carlos Javier Lamarque Cano, para nada les dio la cara, sino que por el contrario mandó en su representación al de Asuntos de Gobierno del Ayuntamiento, un tal Carlos Cuén; y lo que es el Jefe de jefes de la “Polichota”, Claudio Cruz Hernández, envió al Director Operativo, Rodolfo Segura, por lo que puro segundón escuchó a los inconformes por esa muerte. ¡Ñácas!

Con lo que se confirmó que ese es “el interés” que Lamarque le tienen a la seguridad, a pesar de que el obregonense es uno de los municipios más inseguros de México y el mundo, y es que no obstante y la indignación que causara el asesinato de Hernández, perpetrado la madrugada del domingo en la colonia Cortinas, en un intento de asalto, por un asaltante que se hizo pasar por cliente, pero ni así se hizo presente.

Si se toma en cuenta que en ese encuentro con visos de encontronazo no se les ofreció nada nuevo, que no sean las estrategias preventivas que ya han implementado, pero que nomás no han funcionado, como es el estar integrados a grupos de WhatsApp, y al C2 de la corporación policíaca cajemense, pero la falla es que sólo lo hacen con los representantes de los operadores, pero sin que se hagan extensivas esas medidas.

Como lo demuestra el que, en su momento hasta los líderes de la Canaco, Canacintra y otras organizaciones ya han exhibido esa incompetencia y falta de coordinación, porque hasta las motos les están robando a sus repartidores, como lo denota que quien mató a Marco Antonio es un hampón de nombre Víctor, al que le achacan varios de esos atracos, por lo que así está el tache para Carlos Javier y Claudio. ¡Mínimo!

A tal grado ya no les creen, que ayer de nuevo se manifestaron ante Palacio para denunciar que ya nos sólo sus pertenencias están en peligro, sino también sus vidas, por como mortalmente agredieran a su compañero con un arma de fuego, y es por lo que les echaran en cara que les están pidiendo que los atiendan, y no sólo que los escuchen y quede en nada, sino que lo que quieren son soluciones ante esa amenaza delincuencial.

Inundan carros Hermosillo…Como los números no mienten, ahora se entiende el porque de los caos viales que ya hay en Hermosillo, y más que nada en las llamadas “horas pico”, o de mayor circulación, y como no, si hoy en en día ya existen más de medio millón de automóviles transitando en las mismas calles de siempre, lo que representa un aumento en los tiempos de traslado y contaminación ambiental. ¡De ese vuelo!

Y es que de acuerdo al más reciente saldo reportado por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en ese ámbito, hasta el 31 de agosto del presente año la Ciudad del Sol ya contaba con 553 mil 539 vehículos de motor en movimiento; mientras que en Sonora son un millón 552 mil 856 unidades, lo que significa que la “Capirucha” concentra el 35.64% del total. ¡Así el dato!

Ante lo que está de más el resaltar que eso quiere decir que en “Hornosío” la ciudadanía tiene más carros, seguido por Cajeme que contabilizaba 239 mil 938 en operación diariamente; y ya en tercer lugar aparece Nogales con 154 mil 603, y es por lo que los especialistas ya están proponiendo el apostarle a un transporte público más eficiente, así como al crecimiento organizado de esas ciudades. ¡Ni más ni menos!

En esos términos están esas cifras que ponen de manifiesto que lo que es en el municipio naranjero hay más de un auto por persona, y más ahora que se amplió la regularización de los vehículos que entran de contrabando, o los identificados como “carros chuecos”, ya que ahora incluirán a los asiáticos y europeos, por lo que serán más los que circularán, lo que hará una mayor crisis en la ya inminente época navideña. ¡Glúp!

Pero lo que es el coordinador del Instituto de Movilidad y Transporte estatal, Carlos Sosa Castañeda, ¡bien gracias!, porque no se le ha visto implementar un plan para mejorar el servicio camionero urbano, por a la fecha estar siendo un fracaso, al tal punto que los usuarios ya están demandando más camiones, cuando menos para la temporada decembrina, lo que explica el porque de esos embotellamientos en las vialidades.

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Facebook

X