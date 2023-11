Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Lamentable presencia de casi niños involucrados en el crimen organizado

Este miércoles se dio a conocer que en la zona “caliente” de Sonora, al menos por el momento, y nos referimos a desde Altar hasta Santa Ana, durante los operativos del martes se logró aprehender a cinco presuntos sicarios, entre ellos, un adolescente de apenas 14 años.

Esto nos indica la grave problemática que estamos enfrentando como sociedad y la urgencia de que las autoridades y obviamente los padres de familia se enfoquen hacia lo que están haciendo los menores, porque nos parece difícil de digerir que prácticamente un niño ande armado con rifles de grueso calibre y disparando a diestra y siniestra.

Suponemos que el menor detenido junto a otro adolescente de 17 años, son los conocidos como “halcones” que son quienes avisan cuando va llegando “el gobierno”, como llaman a los policías, o bien, bandos contrarios, pero igual, aunque sean delincuentes de poca monta, es doloroso ver la degradación social en la que nos encontramos derivada de la crisis de valores y también de la económica.

Hay muchos jóvenes que no ven otra opción que unirse a estas agrupaciones delictivas para llevar alimento a sus familias, y no lo ven porque por más que se diga que los apoyos llegan a todos, no es así.

Hay miles de personas en condición vulnerable que ni siquiera saben que pueden tener acceso a una despensa o ser beneficiarios de alguna institución, porque simple y sencillamente hay intermediarios que se quedan con esos beneficios.

Inicia escalada de aumentos, ahora le tocó a las casetas de peaje

Pues todavía no llegamos a diciembre y mucho menos a enero y ya empezó la escalada de aumentos, desde los refrescos embotellados, panecillos, frituras y a partir de este miércoles las casetas de peaje también se incrementaron ¿cómo la ve?

Además, se anticipó que la tortilla de maíz alista su aumento, y eso que Hermosillo es el lugar que vende más caro el kilo del alimento que es base de los mexicanos, por supuesto que las tortillas de harina de trigo no se han quedado atrás y a lo largo del año han registrado varios “ajustes” y no tarda en darse uno más, total, ¿qué tanto es tantito?, como dice el refrán.

Naturalmente que el presidente Andrés Manuel López Obrador, defendió el incremento en el caso de las casetas, con el argumento de que fue inferior al índice inflacionario, pero no dijo nada de lo anticipado del mismo, o tal vez no quiso esperarse a enero cuando estarán más cerca las elecciones… quien sabe cuál será el criterio, pero el aumento no nos lo quita nadie.

Curiosamente éste se da cuando empieza a registrarse más movilidad en las carreteras por la llegada de paisanos y por los viajes que muchos realizan hacia la frontera con motivo de las compras navideñas, así que tendrán que “apechugar” con el citado pago.

Una vez más otro accidente cobra vida de motocicilista

Apenas hace unos días comentábamos lo preocupante que resultan los accidentes de tránsito en los que se involucran motocicletas y la mañana de este miércoles un conductor de este tipo de vehículos perdió la vida luego de que un pesado camión de transporte público le cortó el paso.

De acuerdo a testigos, en esta ocasión el ahora occiso, quien conducía el ligero vehículo no tuvo la culpa, sino el operador de la pesada unidad, sin embargo, el hecho vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de que todos quienes conducimos una unidad motriz lo hagamos con precaución, sobre todo en estas fechas que se aproximan en el que aumenta el estrés.

El presidente municipal, Antonio Astiazarán anticipó que se pondrá en marcha un programa preventivo y ojalá que sea en breve ante el gran número de vehículos que circulan, que se estima son cerca de 700 mil unidades, ya que urge fomentar mayor conciencia entre todos, desde automovilistas, ciclistas, motociclistas y peatones para evitar este tipo de hechos lamentables.

Correo electrónico [email protected]

Comparte esto: Facebook

X