Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Impide mejoría el INAH!…Y una vez más se está demostrando que los que son de esos que no hacen ni dejan hacer, son los del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), cuyo fantasmal delegado es un tal José Luis Perea González, al trascender que “clausuraron” la remodelación del Parque Madero por haberse removido la estatua de Jesús García Corona, el héroe de Nacozari de García. ¡De ese pelo!

Con esa sorpresita le salieron los burocráticos del INAH al Ayuntamiento de Hermosillo, como lo revelara el Cronista de la Ciudad del Sol, Ignacio Lagarda, al señalar que ahora están condicionando la modernización de esa área de esparcimiento, a cambio de que nuevamente regresen ese monumento frente a la calle que lleva su nombre, después de que lo quitaran para colocarlo en el Cerro de La Campana. ¡Pácatelas!

O séase que con eso los están sorprendiendo Perea González y sus huestes, bajo el argumento de que ese centro de recreo es un sitio histórico, ante lo que Lagarda Lagarda apuntilló que: “Lo único histórico que queda en ese parque es el terreno, porque ni los árboles, los juegos, la fuente y todo lo que hay sobre él son más viejos que el siglo XX”, y es por lo que esas obras, según esto ya quedarán detenidas. ¿Será?

No en balde es por lo que el funcionario municipal calificara de arbitrario el proceder de esa dependencia federal, o tal vez sólo de Perea González, al ejemplificar que otras estatuas de la Capital hermosillense, como la de Miguel Hidalgo y Costilla, que se encuentra actualmente en la plaza que lleva su nombre, ya había sido retirada de múltiples espacios públicos hasta el año 2000, al igual que muchas otras. ¡Vóitelas!

Por lo que así está ese pero que les están poniendo los del INAH, y que es considerado por demás absurdo, si se toma en cuenta que nunca antes promovieron el mantenimiento de esa efigie con la que se recuerda el acto heroico de dicho maquinista originario de este municipio, que salvó a todo un pueblo de desaparecer al llevarse el tren fuera, o lo más lejos posible, para evitar que estallara entre sus habitantes. ¿Cómo ven?

Tan es así que esa estructura con la figura de García Corona ya estaba muy dañada, de ahí que el escultor Marlon Balderrama ya la restaurara, mientras que la Comuna estaba por diseñar una base de dos metros de altura para instalarla en lo más alto de la aludida montaña con forma de campana, como originalmente se decretara en una ley promulgada en 1966, en la que se asentaba que en ese lugar debería quedar. ¡Es la idea!

En esos términos está esa incongruencia, por como José Luis ahora se están oponiendo a un plan para hacer lucir más la imagen y el legado de Jesús García, cuando ellos nunca se preocuparon y ocuparon de la misma, por como estaba descuidada y olvidada, al igual como la infinidad de casas antiguas que se están cayendo porque no dejan reconstruirlas, por la que así está su falta de sentido común y sensibilidad. ¡Mínimo!

Pero con todo y eso lo que es el alcalde Antonio Astiazarán ya dejó en claro que los trabajos de rehabilitación continúan, a reserva de resolver esa intrascendente controversia surgida de la nada, tocante al mejor lugar donde podría recolocarse a quien fuera el operador de la famosa Máquina 501. ¡Así el dato!

“Da pena” ex funcionario…Ahora sí que después de escuchar al ex secretario de Economía y ex director de la Comisión de Vivienda (Coves), se entiende el porque Armando Villa Orduño no duró en el gabinete estatal y ahora reapareció como precandidato a una diputación federal, y es que en su comparecencia de ayer ante el colectivo de periodistas de la Mesa Cancún, exhibió tener un muy bajo y pobre perfil. ¡Palos!

Casi por nada es que la impresión que quedara de Villa Orduño entre los presentes, es de que dio pena ajena, por las bajas miras con las que cuenta, y es por lo que deducen que le quedaron grandes esos cargos que ocupara, y a los que todavía nadie se explica el cómo es que llegara, porque eso de camuflajearse de empresario nomás no le alcanza para tanto, empezando porque posee un lenguaje muy rustíco y limitado.

Eso deja entrever el porque terminaron degradandolo en el Gobierno del Estado, por haber mucha diferencia entre una Secretaría y una Comisión, pero a pesar de que sacrificó su dignidad terminaron sacándolo, aunque para disfrazarla maneja la versión de que él renunció, cuando es más que obvio que su actuar dejó mucho que desear, al no tener los resultados esperados, además de ser un vividor público de puertas cerradas. ¡Ñácas!

Aun así, o con todo y eso, ahora está intentando volver a vivir del presupuesto público, al ostentarse como Coordinador de Afiliación del Partido del Trabajo (PT) por el Cuarto Distrito Electoral, ubicado en su natal Guaymas, en lo que es una maroma electorera que está muy rara, por en contraparte asegurar que pertenece a Morena, pero que dizque es por los de la alianza, ante lo que se intuye que “va a morir engañado”. ¡Zaz!

Ganan la batalla a la CFE…Donde al final se reconoció la verdad, es en cuanto a la inventada y “armada” demanda que interpusiera la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contra el líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado Luna, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) desestimara esa querella y lo absolviera de las imputaciones que le hicieran. ¡Así “el palo”!

A ese grado es que Peinado les ganara la batalla legal a la CFE, después de que el año pasado lo acusaran de cuatro delitos, como respuesta a las protestas que hicieran por los altos cobros de la energía eléctrica, y que eran sabotaje, interferencia contra el consumo y riqueza nacional, extorsión y delincuencia organizada, y es por lo que dijera que así estaban de desesperados, como para querer criminalizar ese movimiento. ¡Órale!

Razón por la cual es que al presidente de esa organización civil “le volviera el alma al cuerpo”, al ventilar que: “De tal suerte que quedamos limpios de estas demandas penales que Comisión había interpuesto hacia nosotros”, y no es para menos, porque en base a lo que expusiera, de haber perdido ese litigio habría tenido que pasar más menos unos 48 años en prisión, aunque no se cree que la cosa hubiera llegado a tanto.

Si analiza que a todas luces la real intención era la de “acalambrar” al “Nacho” Peinado, para que “le bajara de rayitas” a las manifestaciones que habían venido organizando, incluso tomando instalaciones de esa paraestatal, y es por eso que argumentaran que entorpecieron y evitaron el acceso a los funcionarios, al no permitirles realizar sus actividades, creyendo que encarcelándolo se acabaría esa rebelión. ¡Ajá!

Ante lo que se deduce que terminaron perdiéndola por todos lados, por de a cómo a la postre se ampliara el periodo del subsidio, de seis a siete meses; además de que se redujeron los rangos de cobranza, y todo por haberse “pasado de lanza” en el penúltimo bimestre de la época de verano, al haber dobleteado y hasta triplicado las facturaciones a los usuarios, y es por lo que se “levantaran en armas”. ¡Ni más ni menos!

Exhiben al Rector de UES…Quien hacen saber que está ¡haciendo historia!, pero no de la buena, sino de la mala, es el rector de la Universidad Estatal de Sonora (UES), Armando Moreno Soto, por como dicen que le está dando por politizar la operación de esa institución de educación superior, incluso con lo que tiene que ver con la asignación de plazas de base para el profesorado y trabajadores en general. ¡De ese tamaño!

Es por lo que el sindicato de la UES ya advirtiera, que implementarán medidas de protesta contra Moreno Soto y sus operadores, que son el personal directivo y dministrativo a su cargo, por las acciones de acoso y hostigamiento de las que los han hecho objeto, al exigirles firmar un documento para concursar en la entrega de 107 de esas posiciones laborales que están disponibles, y que es algo que no se había hecho nunca antes.

Al aflorar que el tachado de grillo ex profesor de la Unison, o Armando, está llegando al extremo de promover que les requieran presentar ¡la credencial del elector” para poder participar en esas asignaciones, y es lo que ya los hizo “parar antenas”, y a eso obedece la denuncia que están haciendo, ya que por medio del personal de confianza los están intimidando y chantajeando para sacarrles “la poderosa”, o ese firmerío.

Más menos así está la ventaneada y el señalamiento contra el polémico de Moreno, quien por toda respuesta ha implementado una política de cerrazón, y es por lo que por voz del líder sindical de esa “Uni”, Martín Terán Gastélum, ya se la mandaran a sentenciar, al manejarse que en todas las delegaciones sindicales ya están reuniendo las evidencias para proceder en consecuencia, y con sobrada razón. ¿Qué no?

