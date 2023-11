Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Hay que cuidarse y prevenir estafas durante El Buen Fin

En este Buen Fin, las autoridades de Seguridad Pública reforzaron los operativos de seguridad en los centros comerciales, sin embargo, no está de más tomar las precauciones para evitar ser víctima de los delincuentes.

Lo ideal es no llevar mucho dinero en efectivo, y en el caso de las personas de la tercera edad, es recomendable no acudir a cajeros bancarios solos, ya que hay timadores que están “cazándolos” para aprovecharse de que muchos de ellos no son hábiles en el manejo de los dispositivos.

A diferencia de otros años, no me ha tocado ver demasiado interés de consumidores por adquirir productos, o será que ya aprendieron la lección y saben que en ocasiones las ofertas no son tales.

Sin embargo, aun así, hay quienes acudirán este fin de semana largo a los diversos establecimientos de perdida a “ventanear” o al “windows shopping” como dicen los estadounidenses cuando uno solo va a ver escaparates, aunque generalmente y aunque no quiera termina por hacer alguna compra.

Los comerciantes esperan que en este 2023, cuando ya se superó en la práctica la pesadilla de la pandemia, aunque el virus siga presente como lo estará siempre, se logren mejores ventas que en los últimos tres años… Veremos si les salen las cuentas…

Niega gobernador supuesto éxodo de residentes de El Sásabe debido a la violencia

Luego de que en redes sociales el miércoles corrió como reguero de pólvora que había un éxodo de habitantes de El Sásabe ante la ola de violencia, el gobernador Alfonso Durazo tuvo que salir a aclarar que no era así.

Por cierto, que las corporaciones integrantes de la Mesa de Seguridad se pusieron las pilas y detuvieron a varias personas en posesión de armas, drogas y vehículos robados, aunque parece que se trata de delincuentes comunes.

Sin embargo, ojalá que se tranquilice la zona para beneficio de las familias que según comentaban quienes tienen familiar en la región desde San Luis Río Colorado, hasta Santa Ana, se vive en constante zozobra.

Y aunque las autoridades tengan “otros datos”, la realidad es que los homicidios, levantones y asaltos, están a la orden del día, además de los enfrentamientos entre grupos delincuenciales que están luchando por el control del territorio.

Hay que sumarse a campaña contra abuso sexual promovida por Toño Astiazarán

Por demás necesario e importante el programa que dio a conocer el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán y su esposa Patricia Ruibal Zaragoza, para tratar de que la gente tome conciencia de la importancia de reportar cualquier caso de abuso sexual, físico o sicológico en contra de los menores.

Es importante que si escuchamos u observamos algo sospechoso en la conducta de menores, de inmediato lo reportemos para no ser cómplices u omisos de este tipo de conductas que destruyen la mejor etapa de la vida de una persona, como es la niñez.

La campaña “Abusados con el abuso sexual infantil” es un llamado para que toda la sociedad se involucre y contribuir a tener una mejor sociedad y ojalá que se logre…

