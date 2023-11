Hockey sonorense logra siete medallas en la Copa Baja

En el evento en la capital bajacaliforniana las selecciones de Sonora consiguieron dos doradas, par de platas y tres bronces

El hockey sonorense destacó en la pasada Copa Baja 2023 al conquistar siete medallas en el certamen efectuado en Mexicali, en donde participaron equipos de varias entidades del país y de ciertas categorías.

De las siete preseas obtenidas por Sonora, dos fueron doradas, de las selecciones Sub 15 y Sub 9 Coyotitos, ambos de la rama varonil; mientras las de plata correspondieron a la Sub 12 Valkirias y a los Linces; en tanto que los tres bronces los ganaron los Soles de Primera Fuerza, el Sub 18 masculino y el Sub 18 femenil.

En el marco del certamen, la entrenadora de equipos sonorenses, Silvia Solís Alvarado, recibió un reconocimiento por su trayectoria con el “deporte de los bastones” en donde ha sido parte fundamental de excelentes resultados a nivel nacional e internacional.

El tradicional evento en la capital bajacaliforniana es un torneo de fogueo de invitación a donde este año acudieron selecciones de Sonora, el anfitrión Baja California, Guanajuato, Sinaloa, Jalisco e invitados de Estados Unidos y Canadá, sumando 55 equipos y un total de 147 encuentros.

El siguiente certamen del hockey sonorense será el Torneo ERA a celebrarse la primera semana de diciembre en conmemoración a la llegada del “deporte de los bastones” a Sonora, que ya cumple 24 años en nuestra entidad, con el arribo de las entrenadoras Edith Ramírez y Silvia Solís

